Про позитивний вплив бальзаму «Трускавецький»

0 SHARES Share Tweet

Позашлюбний син Королеви Нафтусі і Короля Трав принц Бальзам Трускавецький продемонстрував свою силу! А тепер в перекладі на академічну мову. Неформальна українсько-польська наукова група опублікувала монографію, в якій викладені результати експериментальних та клінічних досліджень фізіологічної активності української фітокомпозиції «Бальзам «Трускавець», виготовленої фірмою «Українські Бальзами» (м. Миколаїв) із лікарських трав українського Криму з використанням замість звичайної води – води «Нафтуся». Методами доказової медицини переконливо доведено, що включення бальзаму «Трускавець» у стандартний бальнеотерапевтичний комплекс курорту (пиття води «Нафтуся», аплікації озокериту та мінеральні купелі) суттєво посилює його позитивний вплив на захисні сили організму, а найголовніше – пом’якшує або цілком відвертає давно відомий прикрий негативний вплив комплексу на фізичну працездатність.

Для професіоналів і просто допитливих даємо посилання: https://zenodo.org/records/14640273

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)