Майже 50 млн грн щорічно отримуватимуть місцеві ради Львівщини за оренду земель

31.05.2021 | Filed under: Акценти, Новини

За весь період проведення земельних торгів (аукціонів), які були організовані Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області впродовж 2013-2021 років, продано право оренди 1 028 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 17,9 тис. гектара. Розмір річної орендної плати становить 48,8 млн грн, який щорічно надходить до бюджетів місцевих рад Львівщини, що майже втричі перевищило стартовий розмір орендної плати (17,1 млн грн).

За результатами земельних аукціонів, які були організовані Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області та відбулися у 2021 році, було продано право оренди 102 земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населених пунктів) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для ведення фермерського господарства, загальною площею 1 580,76 гектара.

Розмір річної плати за користування цими земельними ділянками, визначений за результатами торгів, становить 5,63 млн грн що у 5,5 разу перевищує стартовий розмір (43,9% від нормативної грошової оцінки ділянок), який орендарі сплачуватимуть щорічно до бюджетів місцевих рад Львівщини.

З запропонованими лотами, переліком земельних ділянок детальніше можна ознайомитися на офіційному сайті Держгеокадастру України.

Прес-служба Держгеокадастру

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