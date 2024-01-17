Запрошуємо на індивідуальні та групові консультації!

17.01.2024 | Filed under: Новини

Центр практичної психології «Відновлення» запрошує на індивідуальні консультації та групові заняття для дорослих.

Ми пропонуємо професійну допомогу при тривожних розладах, панічних атаках, переживанні втрати та адаптації до нових умов життя. Також допоможемо краще зрозуміти себе, свої потреби та бажання; можливо віднайти нові цілі та йти до них. Працюємо з вирішенням проблем у стосунках (з коханими, батьками, дітьми, друзями).

Також у Трускавці психологи нашого центру проводять групові заняття для дорослих по керуванню стресом «Самодопомога+». На  цих заняттях можна  оволодіти навичками управління своїм емоційним станом та стати більш адаптивним, стійким до сучасних умов.

За допомогою психологічних вправ, ви опануєте важливі навички, що стануть в нагоді в періоди стресу. Ці вміння допоможуть вам навчитися зберігати спокій в різноманітних кризових ситуаціях, а також надавати підтримку своїм близьким та дітям.

Запрошуємо на наші групові заходи, індивідуальні та сімейні консультації онлайн і офлайн в Трускавці.

Додаткова інформація та запис за телефоном: (050) 239 49 18, (096) 139 18 48.

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