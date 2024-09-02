Побачила світ нова наукова стаття про Трускавець

02.09.2024 | Filed under: Новини

Днями в престижному міжнародному науковому журналі «Journal of Physical Education and Sport» категорії Q-2 вийшла чергова наукова стаття про Трускавець. Цього разу дослідження українських та польських вчених Ігоря Поповича, Валерія Жукова, Оксани Мельник, Ольги Смоленської, Ксаверія Жукова, Анни Міхальської, Радослава Мушкети та Магдалени Хаґнер-Деренґовської присвячене бальнеотерапевтичним ефектам лікування у Трускавці осіб з дезадаптацією.

Ознайомитися з англомовним текстом наукової статті «Neuro-endocrine, hemodynamic and metabolic accompaniments of effects of balneotherapy at Truskavets` Spa on PWC in men with maladaptation» можна тут.

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