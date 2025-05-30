Пам`яті Романа Соловчука

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Сьогодні спливає 9 днів по смерті Романа Івановича Соловчука — знаного бориславського письменника і журналіста, члена Національної спілки журналістів та Національної спілки письменників України, що був удостоєний високими професійними нагородами “Золоте перо” та Золота медаль української журналістики.

Письменник народився у селі Голосків на Коломийщині та все своє життя та творчість пов’язав з Бориславом. Після закінчення Львівського університету був скерований на роботу до місцевої газети «Нафтовик Борислава». З 1984 року майже 30 років очолював журналістський колектив газети.

Роман Соловчук брав активну участь у житті міста. На зорі національного відродження у 1988 році був одним з ініціаторів та обраний головою Бориславської міської організації Товариства української мови ім.Т.Шевченка, був членом громадсько-політичного об’єднання РУХ.

Роман Іванович залишив по собі визначний літературний спадок. Його історичний роман про Борислав “Барабський міст” (2005) про життя нафтовиків напередодні Другої світової війни у 2007-му був відзначений у Фонді Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного університету в Нью-Йорк,став лауреатом XI конкурсу імені Мирона Утриска.

У творчому доробку письменника збірка новел “Дві брами”(2016), літературно-мистецький збірник “Бориславський ізмарагд” (2002), книга літературних портретів “Краяни” (2010), що була відзначена премією імені Ірини Вільде.

Він також став упорядником книги нарисів “Моя велика родина” про визначних бориславців своєї дружини Дарії Соловчук, яка працювала з ним пліч-о-пліч багато років. У 2023 році він став одним з перших лауреатів премії імені Стефана Коваліва, започаткованої Бориславською міською радою на відзнаку 175 років від дня народження Коваліва.

Роман Соловчук був людиною великої душі і таланту, добрим батьком для своїх двох доньок Лесі і Наталі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Непоправної втрати зазнала не тільки сім’я Соловчуків, а й уся бориславська громада.

Вічна пам`ять Романові Соловчуку та Царство Небесне…

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