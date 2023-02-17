З початку 2023 року вже вийшло дві монографії трускавецьких науковців

17.02.2023 | Filed under: Новини

У І-ІІ 2023 року вийшли дві монографії Трускавецької наукової школи.

Перша з них присвячена нашому славетному землякові, знаменитому галичанинові, академікові Іванові Горбачевському, котрий першим у світі синтезував сечову кислоту. Монографію під назвою «Uric acid, metabolism, neuro-endocrine-immune complex» можна прочитати за посиланням http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6824

Друга монографія Трускавецької наукової школи під назвою «Gas Discharge Visualization (Electrophotonic Imaging, Kirlianography). Theoretical and Applied Aspects» присвячена абсолютно новому методу діагностики – газорозрядній візуалізації (аналіз аури, котра в формі німба зображена навколо голів на іконах святих). Ознайомитися з монографією можна за посиланням https://zenodo.org/record/7535880#.Y-9qgHZBzIU

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