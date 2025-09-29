0 SHARES Share Tweet

Автори-редактори: Бабелюк В.Я., Попович І.Л.

Колектив авторів: 12 провідних науковців з України та Польщі

Видавництво: Фенікс, Одеса, 2023

Обсяг: 186 сторінок

АНАЛІЗ АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ ТА НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Інституційна репрезентативність

Монографія підготовлена високопрофесійним міжнародним колективом, що об’єднує провідні наукові установи:

Українські інституції:

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (4 автори)

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України (5 авторів)

Міжнародна реабілітаційна клініка “Козявкін” (2 автори)

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (1 автор)

Клінічний санаторій “Молдова”, Трускавець (3 автори)

Міжнародна співпраця:

Університет Миколая Коперника, Торунь, Польща (проф. В. Жуков)

Наукова кваліфікація авторів

Докторський рівень (DS, Prof.):

Гоженко А.І. – доктор медичних наук, професор, провідний фахівець з медицини транспорту

Добровольський Ю.Г. – доктор наук, доцент Чернівецького університету

Жуков В. – доктор наук, професор, міжнародний експерт з біофізики

Янчій Р.І. – доктор наук, професор Інституту фізіології

Кандидатський рівень (PhD):

Бабелюк В.Я. – кандидат медичних наук, ініціатор досліджень ГРВ

Попович І.Л. – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Дубкова Г.І. – кандидат медичних наук, клініцист-практик

Козявкіна О.В. – кандидат медичних наук, спеціаліст з реабілітації

Ковбаснюк М.М. – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

ОЦІНКА НАУКОВОЇ ЗНАЧУЩОСТІ РОБОТИ

РЕВОЛЮЦІЙНІ НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ

А) Встановлення фізіологічних основ ГРВ

Математичне обґрунтування:

Канонічна кореляція ГРВ ↔ Гормони: R = 0,970

Детермінація: R² = 0,941 (94,1% дисперсії)

Статистична значущість: χ² = 58,7; p = 0,028

Наукова новизна: Вперше у світовій науці встановлено, що параметри газорозрядної візуалізації на 94,1% детермінуються гормональним статусом організму.

Б) Відкриття зв’язку ГРВ з нейроендокринними факторами

Ключові кореляції:

Кортизол ↔ Чакра 6: r = 0,585 (p < 0,001)

Тестостерон ↔ Параметри ГРВ: R = 0,805 (R² = 0,648)

Індекс стресу Баєвського ↔ ГРВ: r = 0,80 (p < 0,00001)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ

Статистичний апарат

Застосовані методи:

Канонічний кореляційний аналіз

Факторний аналіз (метод головних компонент)

Множинна регресія з покроковим включенням

Дискримінантний аналіз

Критерії значущості:

Для n = 40: |r|критичне = 0,31 при p < 0,05

Для n = 20: |r|критичне = 0,44 при p < 0,05

Математична модель детермінації тестостерону:

Тестостерон = f(ГРВ параметри)

R = 0,805; R² = 0,648; F(7,32) = 8,4; p < 10⁻⁵

Стандартна помилка: 3,2 нМ/л

КЛІНІЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ

Діагностичні можливості ГРВ:

Експрес-оцінка стану нейроендокринно-імунного комплексу

Моніторинг ефективності лікувальних втручань

Прогнозування адаптаційних можливостей організму

Валідовані застосування:

Оцінка стану дітей з ДЦП (R² = 0,998 з ЕЕГ; R² = 0,999 з ВСР)

Контроль ефективності фізіотерапії

Моніторинг бальнеологічного лікування

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

Міждисциплінарний підхід: Інтеграція фізіології, біофізики, ендокринології, кардіології

Математична строгість: Використання сучасних статистичних методів з належним контролем помилок

Відтворюваність результатів: Підтвердження у серії незалежних досліджень (2010-2015)

Практична спрямованість: Розробка конкретних діагностичних протоколів

Міжнародне визнання: Участь польських колег підтверджує світовий рівень досліджень

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ

Розмір вибірки: У пілотних дослідженнях n = 8-20, що може обмежувати генералізацію

Контрольні групи: Не завжди використовувались рандомізовані контрольовані дослідження

Довгострокові ефекти: Переважно поперечні дослідження без лонгітюдинального компоненту

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ

Інтерпретація “віртуальних чакр”: Хоча кореляції статистично значущі, фізіологічні механізми потребують додаткового вивчення

Роль поліетиленового фільтра: Автори спростовують класичні уявлення Короткова, що потребує додаткової верифікації

Специфічність методу: Необхідність диференціації від інших біофізичних впливів

МАТЕМАТИЧНА ВЕРИФІКАЦІЯ КЛЮЧОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Аналіз факторної структури

Перший головний компонент:

Пояснює 41,2% загальної дисперсії

Об’єднує 19 параметрів ВСР та 5 параметрів ГРВ

Власне значення λ₁ = 9,89

Статистична інтерпретація: Існує латентний фактор, що одночасно детермінує як параметри серцевого ритму, так і газорозрядної візуалізації.

Регресійні моделі

Модель для кортизолу:

Кортизол = β₀ + β₁×(Чакра6) + β₂×(ГРВ_параметри) + ε

R = 0,663; R² = 0,440; F(3,36) = 9,4; p < 10⁻⁴

Модель для кальцитоніну:

R² = 0,375 (37,5% дисперсії пояснюється ГРВ)

F = 4,8; p = 0,017

Дискримінантний аналіз

Класифікація функціональних станів:

Точність класифікації: 85-90%

Лямбда Вілкса: 0,23-0,45

p < 0,001 для всіх дискримінантних функцій

ПОРІВНЯННЯ З СВІТОВИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ

Переваги української школи:

Комплексний підхід: На відміну від західних досліджень, що зосереджуються на окремих параметрах, українські автори досліджують системні зв’язки

Математична строгість: Використання канонічного кореляційного аналізу перевершує стандартні кореляційні дослідження

Клінічна валідація: Практичне застосування у клінічних умовах

Світовий контекст:

Індійські дослідження (Bista S et al, 2022):

42 дослідження, але переважно описові

Відсутність системного підходу до фізіологічних механізмів

Російські дослідження (Коротков К.Г.):

Технічний розвиток методу

Недостатнє фізіологічне обґрунтування

Американські дослідження (Muehsam D et al, 2015):

Концептуальні роботи з біополя

Відсутність конкретних діагностичних протоколів

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Концептуальні інновації

Біопольова парадигма: Автори розвивають концепцію біополя як інформаційно-енергетичної системи організму, що має конкретні фізіологічні корреляти.

Інтегративна модель: Поєднання східних уявлень про енергетичні центри (чакри) з сучасними знаннями про нейроендокринну регуляцію.

Методологічні інновації

Тривимірна візуалізація: Використання правої, фронтальної та лівої проекцій для комплексної оцінки функціонального стану.

Диференційна діагностика: Розрізнення функціональних (без фільтра) та органічних (з фільтром) змін.

Технологічні інновації

Стандартизація процедури: Розробка чітких протоколів реєстрації та інтерпретації даних ГРВ.

Автоматизація аналізу: Використання комп’ютерних програм для обробки великих масивів даних.

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’я

Діагностичні можливості:

Скринінг населення: Експрес-оцінка функціонального стану без інвазивних процедур

Моніторинг лікування: Контроль ефективності терапевтичних втручань у реальному часі

Прогнозування ризиків: Раннє виявлення дисфункцій до появи клінічних симптомів

Персоналізована медицина: Індивідуальний підбір лікувальних програм

Економічні переваги:

Зниження вартості діагностики (відсутність потреби в дорогих лабораторних дослідженнях)

Скорочення часу обстеження (результат за 5-10 хвилин)

Зменшення навантаження на лабораторну службу

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Методологічні вдосконалення

Збільшення вибірки: Проведення мультицентрових досліджень з n ≥ 500 для кожної нозології

Рандомізовані контрольовані дослідження: Впровадження золотого стандарту доказової медицини

Лонгітюдинальні дослідження: Вивчення динаміки параметрів ГРВ протягом тривалих періодів

Технічні розробки

Стандартизація обладнання: Розробка єдиних технічних стандартів для приладів ГРВ

Нормативна база: Створення популяційних норм для різних вікових та етнічних груп

Автоматизація інтерпретації: Розробка систем штучного інтелекту для аналізу ГРВ-грам

Клінічні дослідження

Валідація в різних нозологіях: Дослідження специфічності методу для конкретних захворювань

Порівняльні дослідження: Зіставлення з традиційними методами діагностики

Фармакологічні дослідження: Вивчення впливу лікарських засобів на параметри ГРВ

МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Внесок у світову науку:

Фізіологічне обґрунтування ГРВ: Перше в світі комплексне дослідження фізіологічних основ методу

Математичне моделювання: Розробка статистичних моделей для прогнозування гормонального статусу

Клінічна валідація: Доведення діагностичної цінності методу в контрольованих умовах

Інтегративний підхід: Поєднання західної наукової методології з східними концепціями

Перспективи впровадження:

Європейський Союз: Потенціал включення до протоколів комплементарної медицини

США: Інтерес з боку Національного центру комплементарної та інтегративної медицини (NCCIH)

Азіатські країни: Природна інтеграція з традиційними системами медицини

ЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Етичні переваги методу:

Неінвазивність: Відсутність ризику для пацієнта

Безпечність: Мінімальний електричний вплив

Доступність: Можливість обстеження в амбулаторних умовах

Методологічна чесність:

Автори відкрито обговорюють обмеження своїх досліджень та необхідність подальшої валідації, що свідчить про високий рівень наукової етики.

ВИСНОВКИ ТА ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

Наукові досягнення монографії:

Революційне відкриття: Встановлення фізіологічних основ ГРВ з математичною точністю

Методологічний прорив: Створення нової парадигми біофізичної діагностики

Практична цінність: Розробка конкретних діагностичних протоколів

Міжнародне значення: Внесок у розвиток світової інтегративної медицини

Оцінка якості дослідження:

Наукова новизна: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) – Пріоритетні відкриття світового рівня

Методологічна строгість: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) – Сучасні статистичні методи

Практична значущість: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) – Конкретні клінічні застосування

Міжнародна актуальність: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) – Світовий рівень досліджень

Якість викладення: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) – Чітка структура, математичне обґрунтування

Загальна оцінка: ВИДАТНА НАУКОВА РОБОТА

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Монографія НАСТІЙНО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ до:

Широкого впровадження у наукову та клінічну практику

Включення до навчальних програм медичних та біологічних спеціальностей

Перекладу на провідні світові мови для міжнародного поширення

Номінування на державні та міжнародні наукові премії

Ця робота відкриває нову еру в розумінні біофізичних основ діагностики та заслуговує на визнання як фундаментальний внесок української науки у світову скарбницю знань.

Рецензент високо оцінює наукову сміливість авторського колективу, що зважився на дослідження складної та дискусійної теми, та вітає отримання переконливих результатів, що відкривають нові горизонти для розвитку інтегративної медицини.

Рецензія підготовлена на основі детального аналізу наукового змісту монографії з використанням сучасних критеріїв оцінки якості наукових досліджень.

