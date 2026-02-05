Пішохід не завжди правий

0 SHARES Share Tweet

Багато громадян, будучи пішоходами, часто не дотримуються правил дорожнього руху. Адже впевнено стверджують: «Пішохід завжди правий».

Чи це так – про це та інше спілкуємося сьогодні із Оленою Городицькою – фахівчинею Новороздільського бюро правничої допомоги Стрийського відділу надання безоплатної правничої допомоги Західного управління надання безоплатної правничої допомоги Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги.

Відразу на початку нашої розмови хочу звернути увагу читачів, що відповідно до статті 14 Закону України «Про дорожній рух» пішоходи є учасниками дорожнього руху, які зобов’язані знати й неухильно виконувати вимоги Правил дорожнього руху, а також бути взаємно ввічливими.

– Які ж обов’язки мають пішоходи як учасники дорожнього руху?

Обов’язки пішоходів передбачені Правилами дорожнього руху. До них належать, зокрема, такі:

– рухатися по тротуарах та пішохідних доріжках, за їх відсутності – велосипедними доріжками, узбіччям в один ряд або краєм проїзної частини назустріч руху транспортних засобів;

– переходити проїзду частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

Крім того, забороняється:

– виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

– раптово виходити, вибігати на проїзну частину та пішохідний перехід;

– переходити проїзну частину поза пішохідним переходом;

– затримуватися і зупинятися на проїзній частині.

– Чи притягують пішоходів-порушників до відповідальності?

– Так, за порушення Правил дорожнього руху пішоходів притягують до адміністративної відповідальності.

За непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху накладається штраф у розмірі 255 гривень.

Крім того, якщо таке правопорушення вчиняється пішоходом у стані алкогольного сп’яніння, то йому доведеться заплатити штраф у розмірі 680 гривень.

Порушення, які призведуть до створення аварійної обстановки, – тягнуть за собою 850 гривень штрафу або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

– Чи справді пішохід має перевагу при переході проїзної частини?

– Так, відповідно до пункту 4.16 Правил дорожнього руху пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебуває пішохід, повинен зменшити швидкість або зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам.

Звертаю увагу, що перевага пішохода у русі перед транспортними засобами виникає з моменту, коли він ступив на перехід. Для виконання вимоги цього пункту водій транспортного засобу обов`язково повинен своїм маневром показати пішоходам, що він дає дорогу, тобто знизити швидкість, якщо цього достатньо для того, щоб дати дорогу або зупинитися.

– Чи можна стягнути з пішохода шкоду, завдану транспортному засобу?

– Нагадаю, що транспортний засіб є джерелом підвищеної небезпеки, тому шкода, що завдана ним відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, тощо) володіє транспортним засобом. Відповідно на пішохода, який винний у порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, не може бути покладений обов’язок по відшкодуванню шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Проте пішохід, з вини якого створена ДТП, може бути притягнутий до цивільно-правової відповідальності за завдану його неправомірними діями шкоду на загальних підставах. Відповідно до статті 1166 майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Отже, якщо судом буде встановлено, що пішохід винний, а транспортному засобу було завдано пошкодження, то його власник може вимагати від винного пішохода відшкодувати витрати за ремонт автомобіля.

