Приватизація членами фермерського господарства земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності

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Ми продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І сьогодні у рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» висвітлюємо й надалі цікаві аспекти, які виникають у сфері земельних правовідносин. Свою специфіку має процес приватизації землі фермерського господарства його членами. Саме з цього приводу ми ведемо розмову з начальником відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» цього місцевого центру Ярославом Буряком.

– Почнімо з самого початку: хто може бути членом фермерського господарства?

– Відповідно до статті третьої Закону України “Про фермерське господарство” членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень установчого документа фермерського господарства. Причому, діти повинні досягти 14-річного віку. Звертаю увагу, що членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

– На якій підставі громадяни – члени фермерського господарства – можуть безоплатно отримати у приватну власність земельні ділянки?

– Для того, аби громадяни набули право власності на земельну ділянку, яка перебуває у комунальній власності, повинно бути рішення відповідної місцевої ради.

– У якому розмірі мають право безоплатно у власність отримати земельну ділянку члени фермерського господарства?

– Статтею тринадцятою Закону України «Про фермерське господарство» передбачено, що члени фермерського господарства мають право на одержання безоплатно у власність земельних ділянок, раніше наданих їм у користування, у розмірі земельної частки (паю). Вона визначена для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.

– А як визначити розмір земельної частки (паю), якщо на території відповідної місцевої ради розміщені кілька сільськогосподарських підприємств?

– Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. А у разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району.

– А як бути із земельними ділянками, на яких розташовані господарські будівлі фермерського господарства?

– Земельні ділянки, на яких розташовані житлові будинки, господарські будівлі та споруди фермерського господарства, передаються безоплатно у приватну власність громадянам у рахунок земельної частки (паю).

– Пане Ярославе, опишіть, будь ласка, покроково, який порядок приватизації земельних ділянок, що знаходяться у комунальній власності, членами фермерських господарств?

– Для того, щоб розпочати процедуру приватизації земель фермерського господарства необхідно провести загальні збори членів фермерського господарства. На цих зборах повинно бути прийнято рішення про приватизацію земель фермерського господарства. Саме це рішення додається до звернення, яке скеровується до відповідної місцевої ради з проханням надати дозвіл на приватизацію земель відповідного сільськогосподарського підприємства. Звернення надається у вигляді клопотання.

У клопотанні обов’язково зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

До клопотання додаються:

– заяву громадянина — члена фермерського господарства про передачу йому у власність земельної ділянки із земель цього господарства;

– копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);

– графічні матеріали, на яких за значено місце розташування земельної ділянки, визначене за проектом приватизації;

– довідку про відсутність раніше набутого права на земельну частку (пай).

За результатами розгляду такого клопотання у місячний термін відповідна місцева рада надає дозвіл фермерському господарству на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову в наданні дозволу.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються за угодою сторін.

Згодом проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджується з територіальним відділенням Держгеокадастру України.А потім відповідна місцева рада у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Останній етап – реєстрація права власності на земельну ділянку.Для цього необхідно звернутись в центр надання адміністративних послуг за місцем знаходження земельної ділянки та подати наступний пакет документів:

– оригінал рішення/ чи засвідчену копію про затвердження проекту землеустрою;

– оригінал витягу з ДЗК про реєстрацію земельної ділянки;

– копія паспорта;

– копія ідентифікаційного номеру;

– квитанції про оплату послуг реєстрації.

Ось у такий у законний спосіб може член фермерського господарства – безоплатно отримати у власність земельну ділянку, яка раніше була надана їм та перебувала у користуванні цього фермерського господарства.

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Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин. Консультація надана у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03;

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/;

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро);

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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