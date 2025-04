Велика наука робиться і в Трускавці!

0 SHARES Share Tweet

Раніше ми повідомляли про наукову сенсацію світового рівня. Трускавецький вчений Валерій Бабелюк продемонстрував свою здатність через дистильовану воду впливати на роботу мозку інших людей. Про це було опубліковано у вигляді препринта.

А 31 березня ц.р. побачила світ повноцінна стаття у престижному румунському англомовному науковому журналі «Journal of Physical Education and Sport», який входить у другу за престижністю категорію Q-2.

Назва статті: «Neurotropic effects of distilled water real exposed to Kyokushin karate katas. Neurotropic resonance: Biophotonic information transfer through Kyokushin karate katas – exposed water».

Авторами монографії є українсько-польький авторський колектив у складі: VALERIY E. BABELYUK, IGOR L. POPOVYCH, OLGA SMOLEŃSKA, ANNA MICHALSKA, RADOSŁAW MUSZKIETA, MAGDALENA HAGNER-DERENGOWSKA, YURIY G. DOBROVOLSKY, GALYNA I. DUBKOVA, TETYANA A. KOROLYSHYN, WALERY ZUKOW.

Автори представляють такі інституції: Ukrainian Scientific Research Institute of Medicine of Transport, Odesa, UKRAINE, Bohomolets’ Institute of Physiology of NAS, Kyїv, UKRAINE, Nicolaus Copernicus University, Torun, POLAND, Merito University in Poznań, Poznań, POLAND, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, UKRAINE.

Про науковий рівень і важливість статті свідчить ат обставина, що вона розміщена другою в змісті журналу.

Статтю можна прочитати за посиланням: DOI:10.7752/jpes.2025.03049

