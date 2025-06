Рецензія на наукову статтю «Вплив геомагнітних збурень на здоров’я»

0 SHARES Share Tweet

/Для мешканців Трускавця та осіб, які лікуються на курорті/

Шановні трускавчани та гості нашого курорту! Сьогодні я хочу детально розповісти про надзвичайно важливе наукове дослідження, яке має безпосереднє відношення до здоров’я кожного з нас, особливо тих, хто страждає на підвищений артеріальний тиск і приїжджає лікуватися до нашого міста.

Що саме дослідили вчені?

Міжнародна група науковців під керівництвом професора Івана Савицького провела ґрунтовне дослідження впливу геомагнітних збурень (змін магнітного поля Землі) на організм людей з гіпертонічною хворобою. У дослідженні взяли участь 36 осіб (19 чоловіків і 17 жінок) з підвищеним артеріальним тиском.

Вчені вимірювали:

– електричну провідність точок акупунктури,

– електричну активність мозку (електроенцефалограму, ЕЕГ),

– варіабельність серцевого ритму (ВСР),

– рівні гормонів у крові,

– показники імунної системи,

– метаболічні параметри

Ці показники порівнювалися з рівнем геомагнітної активності, яку вимірювали за допомогою спеціальних індексів (Ap-індекс та Kp-індекс).

Що нового відкрили вчені?

Дві групи пацієнтів з гіпертонією.

Найважливіше відкриття — люди з однаковим рівнем підвищеного тиску поділяються на дві чітко розмежовані групи:

Чутливі до геомагнітних збурень (25% досліджуваних) — їхній організм помітно реагує навіть на незначні зміни магнітного поля Землі

Нечутливі до геомагнітних збурень (75% досліджуваних) — їхній організм менше реагує на такі зміни

Конкретні зміни в організмі під впливом геомагнітних збурень.

У чутливих осіб під час геомагнітних збурень виявлено:

Асиметрія електропровідності точок акупунктури — особливо точки MC(AVL), яка пов’язана з серцево-судинною системою

Зміни ритмів мозку — асиметрія альфа- і бета-ритмів, що впливає на загальний стан нервової системи

Зниження рівня трийодтироніну — гормону щитоподібної залози, що регулює обмін речовин

Зниження рівня тестостерону — важливого для обох статей гормону

Зміни в імунній системі — зменшення кількості моноцитів у крові

Зміни в серцевій діяльності — зниження частоти серцевих скорочень та індексу стресу Баєвського

Науковий прорив у розумінні точок акупунктури.

Дослідження підтверджує гіпотезу українського вченого Лиманського про те, що точки акупунктури є не просто анатомічними структурами, а своєрідними “сенсорами”, які сприймають зміни електромагнітного поля довкілля і передають цю інформацію нервовій, ендокринній та імунній системам.

Що це означає для мешканців Трускавця і пацієнтів курорту?

Для пацієнтів з гіпертонією.

Розуміння коливань артеріального тиску.

Якщо ви помічаєте, що ваш тиск іноді підвищується без видимих причин (ви не змінювали дієту, фізичну активність, не переживали стрес), причиною може бути геомагнітна активність. Тепер ви можете перевіряти прогноз геомагнітної обстановки (доступний онлайн на сайті https://www.spaceweatherlive.com) і бути готовими до можливих змін самопочуття.

Індивідуалізація лікування.

Якщо ви належите до групи чутливих до геомагнітних збурень, вам може знадобитися особливий підхід до лікування. Лікарі Трускавця тепер можуть визначити вашу чутливість до геомагнітних факторів і відповідно скоригувати схему лікування.

Оптимізація прийому ліків.

У дні з підвищеною геомагнітною активністю чутливим пацієнтам може знадобитися корекція дозування антигіпертензивних препаратів. Проконсультуйтеся з вашим лікарем щодо можливості створення гнучкої схеми прийому ліків залежно від геомагнітної обстановки.

Для лікарів Трускавця:

Новий діагностичний інструмент.

Вимірювання електропровідності точок акупунктури може стати додатковим діагностичним методом для визначення чутливості пацієнтів до геомагнітних факторів.

Планування процедур.

Бальнеологічні, фізіотерапевтичні та інші лікувальні процедури можна планувати з урахуванням геомагнітної обстановки. Наприклад, у дні з підвищеною геомагнітною активністю чутливим пацієнтам можна рекомендувати менш інтенсивні процедури.

Моніторинг стану пацієнтів.

У періоди геомагнітних збурень доцільно посилити моніторинг стану чутливих пацієнтів, особливо контроль артеріального тиску та серцевого ритму.

Для всіх мешканців та гостей Трускавця:

Профілактика.

Навіть якщо у вас немає гіпертонії, знання про вплив геомагнітних факторів на організм допоможе краще розуміти своє самопочуття. У дні з підвищеною геомагнітною активністю корисно:

Збільшити час відпочинку

Зменшити фізичні навантаження

Уникати стресових ситуацій

Збагатити раціон продуктами з магнієм і калієм (горіхи, банани, темний шоколад)

Планування оздоровчих заходів.

Плануючи відвідування бювету мінеральних вод, басейну, сауни або інших оздоровчих процедур, враховуйте прогноз геомагнітної обстановки.

Практичні рекомендації на основі дослідження.

Як дізнатися, чи належите ви до групи чутливих?

Ознаки чутливості до геомагнітних збурень:

Раптові коливання артеріального тиску без видимих причин

Головний біль, який з’являється в дні магнітних бур

Порушення сну, що співпадають з періодами геомагнітної активності

Підвищена дратівливість або апатія в дні з геомагнітними збуреннями

Якщо ви помічаєте ці симптоми, ведіть щоденник самопочуття і порівнюйте його з даними про геомагнітну активність.

Що робити в дні з підвищеною геомагнітною активністю?

Для чутливих осіб:

Контролюйте артеріальний тиск частіше, ніж зазвичай

Майте при собі необхідні ліки

Зменште фізичне навантаження

Збільште час перебування на свіжому повітрі, але уникайте прямих сонячних променів

Пийте більше води, особливо мінеральної води “Нафтуся”, яка має адаптогенні властивості

Практикуйте техніки релаксації та глибокого дихання

Як використовувати трускавецькі оздоровчі фактори для зменшення чутливості до геомагнітних збурень?

Регулярне вживання мінеральної води “Нафтуся” підвищує адаптаційні можливості організму

Озокеритові аплікації покращують кровообіг і зменшують чутливість до зовнішніх факторів

Хвойні ванни нормалізують роботу нервової системи

Лікувальна фізкультура в парковій зоні Трускавця підвищує загальну стійкість організму

Висновки та перспективи

Це дослідження відкриває новий напрямок у розумінні впливу космічних факторів на наше здоров’я. Трускавець, як провідний бальнеологічний курорт, має всі можливості стати піонером у впровадженні нових підходів до лікування з урахуванням геомагнітних факторів.

У майбутньому можна очікувати розробки спеціальних лікувальних програм для осіб, чутливих до геомагнітних збурень, що зробить санаторно-курортне лікування ще більш ефективним.

Пам’ятайте, що знання — це сила. Розуміючи, як геомагнітні фактори впливають на ваш організм, ви можете краще контролювати своє здоров’я і отримати максимальну користь від унікальних лікувальних факторів Трускавця.

Рецензент: професор медицини

