Андрій Кульчинський йде на голову Трускавецької ОТГ від «Європейської Солідарності»

0 SHARES Share Tweet

Кандидатом на посаду голови Трускавецької ОТГ на виборах 25 жовтня від партії «Європейська Солідарність» став Андрій Кульчинський – лікар за професією, відомий у своєму місті як порядна людина та найдієвіший мер Трускавця за останні десятиліття. Його кандидатуру запропонував п’ятий президент України Петро Порошенко, голова «ЄС» під час свого візиту в Трускавець 5 вересня. Підтримали кандидатуру Андрія Кульчинського на обласній конференції партії «Європейської Солідарності» 17 вересня.

У Трускавці 19 вересня на майдані Кобзаря перед Художнім музеєм Михайла Біласа відбулась зустріч партійців «Європейської Солідарності». За українською традицією, розпочали з виконання гімну та благословення від отця Василя Полянка (УГКЦ) та отця Ігоря Пулика (ПЦУ). Керівник Трускавецької партійної організації «ЄС» Анатолій Стародуб представив команду трускавецької «Європейської Солідарності». Запрошені до слова кандидати розповідали про своє бачення розвитку громади, про здобутки й заплановані справи. Натомість кожен з них відчув потужну підтримку товариства, яке відстоює інтереси українців, їхнє право на розвиток і добробут.

«Друзі! Символічно, що ми знаходимося саме на цій площі, на місці, де два тижні тому п`ятий Президент України Петро Порошенко мав зустріч з трускавчанами. Тоді він сказав: «Трускавець – це Європа!». І це дійсно так. П`ять років ми працювали над тим, щоб Трускавець став Європою, став справжнім європейським курортом. І ми зробили це! Щоб переконатися – досить лише глянути довкола. Але це лише початок. Зараз ми – велика громада. Те, що сьогодні є в Трускавці, завтра буде в Доброгостові, Уличному, Станилі, Орові, Зимівках, Модричах та Бистрому. Вперед до перемоги!» – сказав у своєму виступі Андрій Кульчинський.

Привітати з почесною місією Андрія Кульчинського та кандидатів до Трускавця прибула народний депутат України від партії «Європейська Солідарність» Софія Федина – відома українська співачка, волонтер, яка останні місяці знаходиться під прицілом діючої влади, бо вважає, що війна то не жарти. Теплими оплесками її зустріли трускавчани разом з однопартійцями Дрогобича, Борислава, Дрогобицького району, Східниці і навіть з Вінниці.

Слова Софії Федини знайшли відгомін у серці кожного присутнього.

«Основою української держави є три фундаментальні речі – мова, армія та віра. Мова – наше серце, наша душа. Армія – наш захист. Українські захисники дають нам шанс жити, творити і будувати ту Україну, яку хочемо для себе і для наших дітей. Віра – наша опора. Я хочу подякувати нашим українським церквам, які не тільки дають нам розраду у буденних незгодах, але й дають віру в те, що Україна є і буде, дають віру в те, що Україна з Богом, а Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? З Богом ми перейдемо все, подолаємо всі труднощі

Ми маємо творити лінію оборони проти зрадників у вищих ешелонах влади. У парламенті ми боремося з ними. «Європейська Солідарність» – єдина парламентська сила, яка чітко тримає вектор оборони України. Але нас в парламенті тільки 27. Тож мусимо мати і утримувати українські фортеці, українські форпости на місцях, щоб зупинити московську ординську навалу.

Ніхто зверху не має нам вказувати що і як маємо робити. Нашу долю готуємо ми самі – тут, на місцях, у конкретних містах і селах. І місцеві громади є тими щільниковими сотами, тими ланками ланцюга, які можуть показати якою сильною є Україна, коли кожен на своєму місці свою справу робить професійно і добре.

Бій буде складний, навіть тут на Львівщині. Бо так виглядає, що бити нас будуть усі. Що ми можемо цьому протиставити? По-перше, нашу ідею. По-друге, наш командний дух.

Кожен може помилитися. Але достойним є той, хто вміє визнавати помилки, хто піднімається і йде далі. Поруч з побратимами йде до спільної мети.

Як любить казати мій колега по парламенту, великий кримський татарин і великий українець Ахмет Чийгоз, «Європейська Солідарність» – це не просто партія. Це не просто структура, через яку можна пройти до органів влади. Це платформа для об’єднання людей, яким не «какая разніца». Це платформа людей, які вміють присмирити свої власні амбіції, які вміють відставити в сторону свої персональні образи, і які вміють іти поруч, рука в руку і плече до плеча з усіма, кому сьогодні не байдужа доля України. Бо тільки в єдності усіх державницьких патріотичних сил ми зможемо будувати успішну і незалежну Україну.

«Європейська Солідарність Трускавець!» Вперед до перемоги! Слава Україні!», – зазначила у своєму виступі Софія Федина.

Отже, найбільша проукраїнська сила, єдина парламентська партія, котра захищає інтереси українців, «Європейська Солідарність» представила своїх кандидатів. Слова Софії Федини про те, що всі битимуться проти «ЄС», на превеликий жаль, можуть справдитись. У Трускавці регіонали, кремлівські прихвостні і кандидати помішані на владі вже об’єдналися проти Андрія Кульчинського, забувши про честь і гідність. Брехня та наклепи їхні методи. Це ті ж методи, що використовує Московщина проти України. Ті ж методи, що використовувались на президентських виборах. Ми вже раз повірили брехні і поміняли президента. Тепер ми все розуміємо і бачимо, тож тепер не дамо маніпулювати собою.

Вибір завжди є, і скоро він покаже, чи продаємося ми за подарунки регіоналів, за помальований дешевою фарбою майданчик та скошену траву, за посвячену перед виборами статую. Чи осліпнуть через подарунки наші очі і ми не побачимо як змінився Трускавець за цих 5 років? Чи навпаки, вчинимо як чесні люди – подякуємо їм за передвиборчі подарунки і проголосуємо по совісті? Бо ми українці! Ми гідні слави наших предків.

Правда одна, і вона з нами. І перемога обов’язково буде за нами! Все добре, що зроблено у Трускавці, мусить мати своє продовження в Трускавецькій ОТГ! Наш мер – Андрій Кульчинський!

Слава Україні! Слава нації! Вперед до перемоги з Богом і з Україною в серці!

Василь Бойко, газета «Трускавецький вісник»

(Переглядів 1 , 13 переглядів сьогодні)