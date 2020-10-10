Хто був проти ОТГ

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25 жовтня відбудуться вибори до Трускавецької ОТГ, в яку ввійдуть місто Трускавець, села Бистрий, Зимівки, Станиля, Модричі, Уличне, Доброгостів та Орів. Чинний міський голова Трускавця Андрій Кульчинський єдиний з усіх кандидатів на голову ОТГ, хто починаючи з 2015 року відстоював ідею Великого Трускавця. На думку Андрія Кульчинського, це буде перспективна та заможна громада, і ці слова підтверджені фінансово-економічними розрахунками.

Зараз, перед виборами, раптом «полюбили» села інші кандидати. Наввипередки вони їздять в Уличне, Доброгостів, Модричі, Орів, наввипередки щось обіцяють та фотографуються на фоні сільських пейзажів, надають безкоштовні медичні та інші послуги, дарують принтери та сканери, роблять ремонти, тобто здійснюють фактичний підкуп виборців. А ще рік тому, не кажучи про віддаленіший час, ці люди всіляко протистояли ідеї Великого Трускавця, говорили, що «Трускавець не буде годувати бідні села».

Найперше виступали проти ОТГ у форматі Великого Трускавця команди Кісака та Козира. І одні, і другі в 2016-2017 рр. на зустрічах, на круглих столах, а найдужче в газетах «Трускавець Сьогодні» та «Джерела Трускавця» розпиналися, що Трускавцю села не потрібні. Особливо діставалося Орову, Доброгостову та Уличному, бо на них потрібно буде виділяти чимало грошей з міського бюджету. Газети збереглися. Збереглися і відео обговорень за участі Романа Бучковича (депутат від КУН), Петра Іванишина (товариш Р. Козира).

Пряма мова Козира на засіданні круглого столу в 2016 р.: «Об`єднана територіальна громада в тому вигляді як вона зараз представлена – це велика афера. Поясню чому. Якщо сьогодні хтось говорить, що об’єднана територіальна громада дозволить до себе притягнути інвестора, то це є велика омана, тому що сьогодні політична і економічна ситуація в Україні не дозволяє цього робити. Якщо зголоситься інвестор прийти на будь-яку територію, то він прийде до будь-якого сільського голови і з ним домовиться про інвестування цієї території. А для того, щоб виїхати на Діл, нам не обов`язково приєднувати сільську громаду Орова. Якщо ми матимемо консолідований бюджет територіальної громади, то значить ми мусимо відняти від себе частину грошей і утримувати орівську громаду. Нехай мені хтось скаже який ефект ми від цього отримаємо? Чому ми не спитаємо сільських голів, чому ми сільську громаду позбавляємо шансу стати самодостатньою?».

А ось ще пряма мова Козира, вже з виступу на пресконференції в газеті «Джерела Трускавця»: «Скажіть мені, хто буде утримувати школи села Орів, хто буде утримувати Народний дім, адміністрацію села, фельдшерсько-акушерський пункт? Хто буде підтримувати інфраструктуру? Чи спитали сьогодні мене, вас як платників податків чи ми готові нести такий тягар? Чи спитали городян у місті, чи вони готові ділитися доходами бюджету?»

Пряма мова Бучковича: «Ви скажіть що села дають всього-навсього 5% надходжень до бюджету, чому ви про то не говорите Трускавець може бути окремою громадою самостійно, без сіл, може бути, не розказуйте байки, Трускавець був і може бути, і будь-яке село може бути територіальною громадою».

А тепер, напередодні виборів, вони раптом «полюбили» ці села. Кісак хвалить коні в Уличному, фотографується на фоні могили на горі Бренів і річки Орівчанки, а Козир згадує про 30-ліття підняття прапора в Орові, про хресну маму з Уличного і що назва Доброгостова походить від «добре гостити». А ще безкоштовно напередодні виборів косять траву та відвідують сільські цвинтарі. Вони без запрошення лізуть у хату виборців зі своїми газетами, де восхваляють принади сіл.

Чи можна їм вірити? Як же так, що 2-3 роки тому вони відмовляли селам у їхньому праві бути частиною Великого Трускавця, а тепер так «полюбили» Орів та Уличне? Відповідь проста – їм потрібні голоси сільських виборців.

Чому саме сільських? Бо у Трускавці цих двох кандидатів знають занадто добре. Ігор Кісак – вічний кандидат, який вже два десятки років на місцевих виборах завжди кудись балотується. В 2002 та 2006 йшов на мера міста, в 2010 – в обласну раду, в 2015 – знову на мера. Руслан Козир вже був міським головою Трускавця в 2010-2015 роках, і це один з найсумніших періодів в історії курорту. В 2014 році кількість відпочивальників різко зменшилася, а до того уряд Азарова в часи президента Януковича відмивав у Трускавці шалені гроші. Чого вартує хоча б «ремонт» щойно заасфальтованої вулиці Суховоля. Громада Трускавця в 2015 році дала Козиру мандат недовіри: він зайняв третє місце.

Є ще один кандидат, який теж експлуатує тему сіл та їхньої ролі в Трускавецькій ОТГ. Це колишній голова міської організації Партії регіонів, екс-мер Трускавця Лев Грицак. Зараз він їздить по селах і теж займається фактичним підкупом виборців. Дарує антисептики, принтери, робить ремонти по школах та біля церков, безкоштовно «обстежує» людей в «медичному» бусі. Чи просто так?

Ще варто нагадати, що за урядування Грицака Трускавець не мав мирних стосунків з сусідніми Станилею та Модричами. З Модрицькою сільською радою був суд за земельну ділянку навпроти озера, яку тодішня трускавецька влада продала, а Станиля сказала «Ні!» сміттєзвалищу.

А що інші кандидати? Мирон Флюнт, діючий голова с. Модричі, теж був категоричним противником Великого Трускавця. Мовляв, ніколи Модричі не дадуть згоди на об`єднання. Пряма мова: «Землю ви нашу не отримаєте, бо зразу на нашій території зробите цвинтарі, смітники. Ви того не отримаєте!». То чого ж тепер балотується на голову ОТГ?

Системно, наполегливо та ефективно відстоював ідею Трускавецької ОТГ з 7 селами Андрій Кульчинський. Зустрічався з громадами сіл, з сільськими головами, розпочинав реалізувати спільні проєкти, в тому числі по міжнародній співпраці. З самого початку своєї каденції Андрій Кульчинський старався по можливості брати участь у всіх важливих заходах у вищезгаданих селах – у вшануванні загиблих героїв, у відкритті пам’ятників, дитячих садків, музеїв чи інших об’єктів, вів переговори з обласними депутатами щодо виділення більших сум грошей на ті чи інші інфраструктурні потреби сіл.

ОТГ обирає голову з-поміж тих, хто завжди пам’ятав про села та їхній розвиток, і тих, хто категорично не хотів бачити села в складі об’єднаної громади. На щастя, в сільських людей пам’ять хороша, тож вони не будуть вірити перекинчикам та лицемірам, які зараз фотографуються з конями біля річки чи біля могил героїв. Вірити можна тим, хто підтримує села не словом, а ділом.

Люди, які були категорично проти об`єднання в форматі Великий Трускавець, не повинні отримати жодного голосу підтримки ні в Орові, ні в Зимівках, ні в Бистрому, ні в Уличному, ні в Доброгостові. Зрештою, Модричі, Станиля та і сам Трускавець теж дадуть мінімум голосів тим, хто вчора співав одне, а нині заводить протилежне. Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся!

Відеодокази: тут і там.

Василь Бойко, газета «Трускавецький вісник»

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