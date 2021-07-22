МОЗ: Змінюється підхід до державного контролю якості лікарських засобів

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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну”. Постанова покликана покращити рівень державного контролю за якістю медикаментів, що імпортуються в Україну і передбачає такі нововведення:

– Для ліків, вироблених на підприємствах країн-членів ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії, Японії та Ізраїлю не буде проводитися лабораторний контроль, оскільки в цих країнах існує жорстка регуляторна система. Такі лікарські засоби підлягатимуть візуальному контролю, проте за необхідності препарати можуть передавати і на лабораторний аналіз.

– За транспортування ліків на лабораторний аналіз відповідальними визначаються суб’єкти господарювання, які імпортують ці ліки.

– Встановлено оновлений перелік документів та терміни видачі висновку про якість лікарського засобу, який ввозиться на територію України. Відтепер державний контроль якості лікарських засобів, що ввозяться на територію України за результатами закупівель, що здійснюються особою, уповноваженою на здійснення закупівель, проводитиметься у термін, що не перевищує 5 робочих днів.

– Сертифікат якості лікарського засобу має бути перекладеним українською мовою.

Завдяки таким змінам будуть створені умови, що гарантуватимуть надходження на ринок України тільки якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів, що є запорукою захисту здоров’я і життя громадян та безпеки держави в цілому.

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я

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