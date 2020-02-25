Вперше за десятиліття рівень тіньової зайнятості в Україні у кінці 2019 року впав до найнижчого рівня – 21%

25.02.2020 | Filed under: Акценти

За даними Державної служби зайнятості кількість працівників та роботодавців, які зацікавлені у легалізації трудових відносинах збільшується. Наприкінці минулого року рівень тіньової зайнятості впав до 21% –  найнижча позначка за останні десятиліття. А з початку 2020 року з майже 200 тисячами працівників було укладено трудові договори.

За словами Олексія Гончарука, наразі практично кожен 5-й українець працює неофіційно. Найчастіше – у сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності. Ці працівники не захищені. Фактично вони безправні у відносинах з роботодавцем.

На детінізацію ринку праці спрямовані зусилля Уряду, всіх профільних служб – Державна служба праці, Державна служба зайнятості, Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства, Пенсійний фонд, Державна податкова служба та органи місцевого самоврядування.

З 20 по 31 січня, за дорученням Прем’єр-міністра,  відбулася інформаційна кампанія, яка стала першим етапом заходів з детінізації зайнятості в Україні.  600 інспекторів Держпраці відвідали понад 184 тисячі роботодавців у сферах торгівлі товарами та послугами, готельно-ресторанного бізнесу по всій території України.

Як результат – під час активної інформаційної кампанії понад 17 тисяч суб’єктів господарювання, відвіданих інспекторами Держпраці, подали повідомлення про працевлаштування на роботу майже 64 тисяч працівників. Такі дані статистики Державної податкової служби.

У січні цього року у сферах, де проводилася інформаційна кампанія, офіційно працевлаштувалися понад 123 тисячі, що на 25,8% більше порівняно з січнем 2019 року.

Таким чином, більше половини (52%) працівників були працевлаштовані на підприємствах від усіх працевлаштованих у галузях торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу за цей період, за результатами інформаційних візитів інспекторів праці.

Наступним етапом є інспекційна кампанія з 10 по 21 лютого. Інспектори перевіряють роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб.

Протягом 2020 року інформаційні та інспекційні кампанії Держпраці відбудуться в галузі, де спостерігається найбільша кількість незадекларованої праці (сільське господарство, будівництво, транспорт,кур’єрська діяльність).

Попри те, що сьогодні тіньова зайнятість все ще залишається значним викликом, результати вже є. Кількість громадян у віці 15-70 років, зайнятих у неформальному секторі економіки, за 9 місяців 2019 року скоротилася (порівняно з відповідним періодом 2018 року, на 125 тис. осіб) та становила 3,5 млн осіб.

Метою Уряду є створення 1 мільйону легальних робочих місць за 5 років та скорочення безробіття до середньоєвропейського рівня – 5%,  та скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців.

Не забули й про глибинку.

“За найближчих 5 років – плануємо створити 200 000 нових робочих місць на селі. Тому для розвитку села важливою є реформа ринку праці, яка дозволить захистити права людей. Ми прагнемо легалізувати та зменшити бюрократію за тими видами трудових відносин (наприклад, сезонні роботи), які зараз, по факту, поза правовим полем”, – зазначив Тимофій Милованов

Урядовий законопроект “Про працю” №2708, який водночас зберігає всі базові соціальні гарантії та переведе трудове законодавство до сучасний реалій, вже взятий за основу для внесення правок Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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