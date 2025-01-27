Трускавецький вчений може впливати на роботу мозку інших людей через дистильовану воду!

27.01.2025 | Filed under: Новини

Наукова сенсація світового рівня! Трускавецький вчений Валерій Бабелюк продемонстрував свою здатність через дистильовану воду впливати на роботу мозку інших людей! У науковій публікації англійською мовою «Visual Imagery in Modern Mind-Body Practices: Biophotonic Information Transfer through Water-Mediated Neural Resonance», авторами якої є українські та польські науковці BABELYUK Valeriy, POPOVYCH Igor, SMOLEŃSKA Olga, MICHALSKA Anna, MUSZKIETA Radosław, HAGNER-DERENGOWSKA Magdalena, DOBROVOLSKY Yuriy, DUBKOVA Galyna, KOROLYSHYN Tetyana та ZUKOW Walery, описано механізм дії та надано докази цього феномену.

Ознайомитися з науковим дослідженням феномену Валерія Бабелюка можна за посиланнями https://drive.google.com/file/d/16ZxDEAjlQptOvtyjkJRgYJi5FUZdP-Aj/view?usp=sharing, https://doi.org/10.12775/JEHS.2025.77.58167 та https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/58167.

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