Трускавецькі учені-винахідники запропонували випробувати їхню зброю проти коронавірусу

На електронному інтернет-ресурсі Університету ім. Миколая Копєрніка (Торунь, Республіка Польща) опубліковано препринт статті колективу 14 авторів. Стаття носить назву «PERSPECTIVES ON THE USE OF ELECTROSTIMULATION WITH THE DEVICE “VEB” IN THE MANAGEMENT OF DISORDERS RELATED TO COVID-19», автори: Valeriy Ye. Babelyuk, Igor L. Popovych, Nazariy V. Babelyuk, Tetyana A. Korolyshyn, Galyna I. Dubkova, Marta M. Kovbasnyuk, Victor Y. Hubyts’kyi, Volodymyr V. Kikhtan, Vira Y. Musiyenko, Yuriy G. Dobrovolsky, Igor H. Korsunskyi, Radosław Muszkieta, Walery Zukow, Anatoliy I. Gozhenko. Посилання на публікацію: https://osf.io/cd4mv/

Приємно, що 9 з 14 авторів є трускавчанами. Очолюють список авторів дійсні члени Академії технологічних наук України PhD Валерій Бабелюк та Ігор Попович. Щиро прагнучи допомогти колегам у боротьбі з COVID-19, вчені-ентузіасти на волонтерських засадах провели на базі клінічного санаторію “Молдова” пілотне дослідження впливу авторських апаратів для електростимуляції “VEB-1” і “VEB-2” на ключові ланки патогенезу так званої цитокінової бурі, яка є головною причиною смерті хворих на COVID-19.

Як ми повідомляли раніше, одним із дієвих способів вгамувати цитокінову бурю є підвищення тонусу блукаючого нерва, зокрема, шляхом його електростимуляції через шкіру. Цей метод вже включений ВООЗ у протокол лікування (звичайно, до українських очільників він ще не дійшов, очікують на додаткові вказівки, боячись брати на себе відповідальність). Електростимуляцію можна здійснювати різними приладами, які відрізняються більше ціною, ніж ефективністю, подібно до автомобілів. До слова, саме китайцям належить вислів: “Не важливо, якого кольору кішка, лиш би вона добре ловила мишей”. Є електростимулятори блукаючого нерва і в Україні, зокрема “Квадрат”. Ціна – 25 000 грн. Академік В.Є. Бабелюк – власник патенту на прилад “VEB-1” – готовий передати його і недавно створену модифікацію “VEB-2” безоплатно у Стебницьку та Львівську лікарні для оцінки ефективності їх застосування у лікуванні тяжкохворих.

Про високу ймовірність успіху свідчить рисунок 1 із статті. Стовбці містять інформацію про рівні 16 параметрів обстежених 18 волонтерів, за сукупністю яких їх стан до і після 4-денного курсу електростимуляції (впродовж 21 або 26 хв) суттєво відрізняється. Передовсім, це маркери тонусу блукаючого нерва і ваго-симпатичного балансу, а також параметри фагоцитозу двох типів бактерій, аури тощо (фахівці мають змогу ознайомитись з ними детально за таблицею).

Другий рисунок демонструє, що, по-перше, ефекти обох модифікацій приладу практично однакові, а по-друге, не залежать від статі (а також від віку в межах 29-62 років).

Трускавецькі учені-винахідники запропонували випробувати їхню зброю проти коронавірусу, тож тепер слово за світовою науковою та медичною спільнотою.

