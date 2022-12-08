До уваги студентів та абітурієнтів Трускавця

08.12.2022 | Filed under: Новини

В цей тяжкий і нелегкий час для всіх українців, в умовах військового стану, багато сімей вже постраждало від рук ворога.

В зв’язку з цим ми хочемо потурбуватися про наступне покоління нашої держави і надати можливість юним українцям отримати безкоштовне навчання.

Давайте об єднаймося! Нехай кожен зробить свій вклад для побудови гідного майбутнього України.

Запрошуємо студентів та абітурієнтів Трускавця взяти участь у соціальній програмі Scholarship.

Адже майбутнє нашої країни не тільки в руках наших відважних військових, а й у ваших!

Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ.

Наразі відкрито 3 номінації:

18 000 грн. – https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/ (запитання та роботи надсилати на пошту: lily@scholarship.events)

25 000 грн. – https://safetradebinaryoptions.com/ua/scholarship (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@safetradebinaryoptions.com)

22 000 грн. – https://booyya.com/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: hello@greenforest.com.ua)

Участь повністю безкоштовна.

Ми оплачуємо навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо вивчати англійську мову!
    26.08.2022 | 15:47

    Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

  • Потрібен викладач англійської мови!
    26.08.2022 | 15:45

    Курси іноземних мов Ірини Ченцової: потрібний викладач англійської мови! Вимоги: – Вища освіта за спеціальністю, – Досвід роботи від 1 року, досвід підготовки до ЗНО та міжнародних екзаменів, – Високий рівень володіння англійською (С1-С2), – Бажання працювати та розвиватись, – Творчий підхід до роботи, – Порядність, пунктуальність, відповідальність, – Сумлінне ставлення до роботи, Що ми […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви