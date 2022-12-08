До уваги студентів та абітурієнтів Трускавця

В цей тяжкий і нелегкий час для всіх українців, в умовах військового стану, багато сімей вже постраждало від рук ворога.
В зв’язку з цим ми хочемо потурбуватися про наступне покоління нашої держави і надати можливість юним українцям отримати безкоштовне навчання.
Давайте об єднаймося! Нехай кожен зробить свій вклад для побудови гідного майбутнього України.
Запрошуємо студентів та абітурієнтів Трускавця взяти участь у соціальній програмі Scholarship.
Адже майбутнє нашої країни не тільки в руках наших відважних військових, а й у ваших!
Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ.
Наразі відкрито 3 номінації:
18 000 грн. – https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/ (запитання та роботи надсилати на пошту: lily@scholarship.events)
25 000 грн. – https://safetradebinaryoptions.com/ua/scholarship (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@safetradebinaryoptions.com)
22 000 грн. – https://booyya.com/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: hello@greenforest.com.ua)
Участь повністю безкоштовна.
Ми оплачуємо навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних.
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