Finance.ua запрошує студентів Трускавця до участі у грантовій програмі Scholarship

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Сайт про економіку та фінанси в Україні Finance.ua розігрує грант на навчання у розмірі 18 000 гривень. Також за бажанням троє фіналістів конкурсу зможуть безкоштовно відвідати конференцію FinRetail 2019.

Розглядатимуться роботи студентів усіх українських ВНЗ з 1 по 5 курс, денного, заочного та вечірнього відділень.

Початок прийому робіт – 2 вересня. Кінець прийому робіт – 1 листопада. Оголошення фіналістів – 15 листопада. Більше про правила участі, основні вимоги та виграш – дізнайтеся на сайті Scholarship від Finance.ua – https://finance.ua/ua/scholarship.

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