Грант для студентів і абітурієнтів Трускавця (соціальна програма Scholarship)

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Запрошуємо студентів і абітурієнтів Трускавця взяти участь у соціальній програмі Scholarship.

Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ.

Наразі відкрито 5 номінацій:

20 000 грн. – https://renix.com.ua/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@renix.com.ua),

27 000 грн. – https://lukashuk.com.ua/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: lukashuk.dc@gmail.com),

17 000 грн. – https://geospektr-7.com.ua/ru/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@geospektr-7.com.ua),

14 000 грн. – http://fxadvice.net/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: Scholarship@fxadvice.net),

35 000 грн. – https://sweetcv.com/ua/scholarship-2020 (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@sweetcv.com).

Участь повністю безкоштовна.

Ми оплачуємо навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних, а також прагнемо знайти талановитих молодих спеціалістів.

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