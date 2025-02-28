Як ми нещодавно повідомляли, науковцями переконливо доказано, що насичення бутильованої столової води торгової марки «Трускавецька» воднем (H2) суттєво підвищує її фізіологічну активність, зокрема здатність захищати організм від пошкоджень, спричинених гострим стресом, а також підвищувати фізичну витривалість, оцінену за тривалістю плавання до знемоги.
Сповідуючи принцип ab experimentam ad clinica (від експерименту до клініки), науковці провели спостереження над хворими на хронічний пієлонефрит, який є найпоширенішим захворюванням серед пацієнтів курорту Трускавець. Вибірка невелика – всього 18 пацієнтів. Але є пом’якшувальна обставина – аналізи дуже коштовні і оплачені дослідниками з власної кишені.
Головний підсумок спостереження – додавання до зведеної сестри королеви «Нафтусі» – столової води «Трускавецька» – водню суттєво наближує її за цілющим впливом на хворих хронічним пієлонефритом до величної сестри. Але не більше. Королева є королева.
А якщо серйозно, Бог посилає заводу мінеральних вод передостанній, другий човен, щоб суттєво збільшити свої прибутки шляхом відкриття окремої лінії з випуску води «Трускавецька, збагачена воднем».
Автори висловлюють надію на наявність креативності у менеджерів. На результати експериментів на щурах вони ніяк не відреагували. Аналогічний підхід може бути застосований до будь-якої малоактивної столової мінеральної води.
Хто цікавиться конкретикою – посилання тут: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/59051
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