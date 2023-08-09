З початку року медзаклади заощадили 44 млн грн завдяки Prozorro Market

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З січня по липень 2023 р. заклади охорони здоров’я заощадили 44 млн грн, або в середньому 23 %, на закупівлі медичних товарів, використовуючи електронний каталог «Prozorro Market».

Е-каталог функціонує за принципом маркетплейсу і є безоплатним для замовників: за його допомоги можна швидко, надійно і зручно купувати медичні товари, заощаджуючи державні кошти.

«Прозорість та ефективність державних закупівель напряму впливає на доступність лікарських засобів та медичних виробів для пацієнтів. Тому ми намагаємося впроваджувати всі інструменти, які цьому сприяють. Можливість здійснення закупівель через електронний каталог “Prozorro Market» – один з них. 44 млн грн економії державних коштів за 7 місяців поточного року – це хороший результат, який дає можливість лікарням використати ці гроші на інші потреби з користю для пацієнта», – зазначив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Так, зокрема, за 7 місяців 2023 року понад 2000 лікарень закупили товари через Prozorro Market у понад 500 постачальників ліків, медвиробів та обладнання.

Нещодавно е-каталог «Prozorro Market» став обов’язковим для закупівлі певних медичних товарів. Зараз в асортименті доступні майже всі лікарські засоби з Національного переліку та складне медичне обладнання. Загалом медична частина Prozorro Market включає понад 7 000 товарів.

Попри наднавантаження, спричинені повномасштабною війною, Міністерство охорони здоров’я разом із Медзакупівлями України продовжують підтримувати медичні заклади у складний час та створювати умови, аби лікарні мали змогу не лише працювати, а й заощаджувати кошти.

Довідка: у липні Кабінет Міністрів України прийняв зміни до постанови №1178, якою зобов’язав публічних замовників купувати деякі ліки та медичні вироби через електронний каталог «Prozorro Market».

За консультацією щодо процедури закупівель публічні замовники можуть звертатись до одного з авторизованих майданчиків:

E-Tender, Smarttender.biz, Держзакупівлі.онлайн, zakupki.prom, zakupki.ua,

playtender, Public Bid. Або до МЗУ як адміністратора медичної частини е-каталогу: e-catalog@medzakupivli.com

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