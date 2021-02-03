Санкції щодо окремих телеканалів – послідовний крок у боротьбі з російською гібридною агресією – Іван Баканов

03.02.2021 | Filed under: Акценти, Новини

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади у боротьбі з російською гібридною агресією. За словами очільника відомства, рекомендація щодо запровадження санкцій належить ВР та СБУ.

«Проти України ведеться гібридна війна, зокрема, й на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – іще один важливий та послідовний крок для цього. Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення», – наголосив Іван Баканов.

Як підкреслив Голова СБУ, рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України і не має жодного відношення до обмеження свободи слова.

«Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України», – резюмував Іван Баканов.

Нагадаємо, 2 лютого Президент увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичної та юридичних осіб. Цим рішенням, зокрема, підтримано пропозиції щодо застосування санкцій, внесені Верховною Радою України 4 жовтня 2018 року та Службою безпеки України.

Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовуватимуться, зокрема, до громадянина України Тараса Козака, юридичних осіб «Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІАДНА ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВ ВИБІР», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕР ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові комунікації».

Пресслужба СБУ

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