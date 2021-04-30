Понад 45 тис. земельних ділянок зареєстрували кадастрові реєстратори Львівщини від початку цього року

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З початку 2021 року державні кадастрові реєстратори Головного управління Держгеокадастру у Львівській області зареєстрували 45 271 земельну ділянку в Національній кадастровій системі. Майже всі заяви надійшли за допомогою онлайн-сервісів Держгеокадастру.

Загалом за цей період до Держгеокадастру у Львівській області надійшло понад 71 тис. заяв про надання адмінпослуг з ведення Державного земельного кадастру. Фахівці опрацювали понад 68 тис. заяв, або 96% від їх загальної кількості.

Однією з найпопулярніших послуг на Львівщині є видача витягу із Державного земельного кадастру. Загалом цього року в області опрацьовано понад 18 тис. заяв про видачу таких документів.

Довідково:

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.

Прес-служба Держгеокадастру

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