АНТИТІЛА  у Трускавці!

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Запрошуємо на концерт гурту АНТИТІЛА, що відбудеться у місті Трускавець в рамках всеукраїнського туру «ВДОМА 2.0».

Дата: 17 жовтня 2026 р.

Місто: м.Трускавець.

Локація: Палац культури ім. Т.Шевченка.

Початок концерту: 19.00.

Тур «ВДОМА 2.0» — це продовження успішного туру «Вдома», який став однією з найобговорюваніших музичних подій початку 2026 року.

Тур «Вдома» охопив 38 міст, з яких 30 — sold out. Це були тисячі кілометрів Україною і повні зали людей, які приходили за тим самим — сильними емоціями та піснями, які проживаються разом, свої зі своїми. Першу частину туру команда завершила трьома великими шоу в Палаці спорту, закріпивши статус одного з найсильніших лайв-проєктів країни.

«Вдома 2.0» — це відповідь на запит слухачів з усіх куточків країни. І можливість знову прожити ці моменти разом.

Понад 20 міст України, улюблений глядачами формат зі стендап-вступом, впізнавана сцена та продумана драматургія шоу — все, за що полюбили «Вдома», продовжується. Як і принципова для гурту якість: АНТИТІЛА традиційно везуть із собою власний світло- та звукопродакшн, щоб кожен концерт звучав на рівні великого шоу — незалежно від міста.

У програмі — нові пісні з майбутнього альбому, які прозвучать наживо вперше, та композиції, що вже стали голосом часу: «Вдома», «Фортеця Бахмут», «2Step», «Лови момент», «TDME», «Вірила» — композиції, які завжди звучать разом із залом.

«Після кожного концерту «Вдома» ми чули одне й те саме: «Коли знову?» І ось наша відповідь — «Вдома 2.0 «. За цей тур ми зустріли тисячі людей по всій країні. Бачили тих, хто приходив на концерти вдруге і втретє, бачили родини, багато дітей, здійснювали маленькі мрії і разом допомагали нашим військовим. Саме тому хочеться продовжувати. Ще більше міст, нові пісні, нові емоції і та сама атмосфера, коли ти дивишся в зал і розумієш: ми всі — свої. І ми вдома», — прокоментував Тарас Тополя.

Учасники гурту АНТИТІЛА є діючими військовослужбовцями та активно займаються волонтерською діяльністю ще з 2014 р. Тому кожен концерт — це не лише мистецька подія, а й конкретна допомога: за цей час гуртом передано понад 140 млн грн на потреби ЗСУ та Головного управління розвідки України, частина з них зароблена під час туру «Вдома».

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