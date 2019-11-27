Найкращі результати по фінансових показниках за  9 місяців 2019 року на Львівщині демонструють 6 ОТГ

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За підсумками січня-вересня 2019 року, експерти Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International проаналізували окремі фінансові показники 806 ОТГ за чотирма показниками, які характеризують фінансові аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад.

За результатами аналізу було сформовано рейтинги об’єднаних громад у розрізі 5 груп за критерієм чисельності населення.

Радник з місцевих фінансів Львівського ЦРМС прокоментував результати аналізу громад Львівщини.

Першу групу представляють громади з чисельністю населення більше 15 тис мешканців. Загалом їх по Україні 96 ОТГ і 5 із них зі Львівщини. У двадцятку кращих входять Кам’янка-Бузька на 13 позиції і Радехівська – на 14. До того ж, Кам’янка-Бузька громада є у першій десятці серед громад України з найменшими витратами на утримання апарату управління від доходу загального фонду – 12,90% (8 місце).

Ще один хороший результат у першій групі продемонструвала громада, яка створена менше року тому – Зимноводівська ОТГ (38 місце), яка має рівень дотаційності бюджету трохи менше 17%, а в рейтингу за питомою вагою суми заробітної плати з нарахуваннями у видатках загального фонду – 23 місце (68,2%) серед .

У другій групі серед громад із чисельністю населення від 10 до 15 тис осіб Львівщина представлена сімома ОТГ. Тут найкраще проявили себе громади, що розміщені біля обласного центру: Солонківська ОТГ займає 19 місце в загальноукраїнському рейтингу, також потрапивши у 7 кращих громад даної групи за показником доходів загального фонду (без трансфертів) на 1-го мешканця – 6778,2 грн. Це єдина громада з цієї групи, яка має реверсну дотацію.

Найбільше громад нашої області – у третій групі із чисельністю населення від 5 до 10 тис. осіб: їх аж 17. Восьмою у загальноукраїнському рейтингу громад у своїй групі є Славська ОТГ. За показником рівня дотаційності вона є шостою з результатом 18,7% реверсного повернення коштів до державного бюджету. За показниками доходу загального фонду на одного мешканця понад 10 тис та питомої ваги видатків на утримання апарату управління у доходах загального фонду без трансфертів – 11% громада теж у десятці кращих по Україні.

На другому і третьому місці в цій групі за показниками дохідності серед ОТГ Львівщини є Жовтанецька та Тростянецька ОТГ. Показник дотаційності бюджету Жовтанецької сільської ради за результатами січня-вересня 2019 року є лише 0,3%, а вже наступного року громада стане повністю бездотаційною.

Одинадцять громад з Львівщини з чисельністю населення до 5 тис осіб віднесені до четвертої групи. Серед 292 громад цієї групи, у останній двадцятці з найменшими показниками є 5 ОТГ Львівщини (Нижанковицька, Чукв’янська, Вільшаницька, Луківська та Міженецька). Показник питомої ваги видатків на утримання апарату управління у доходах загального фонду без трансфертів у цих громадах коливається від 80 до 92%, а рівень дотаційності бюджетів – більше 30% (крім Нижанковицької) і сягає навіть 53%, тобто половини бюджету громади становлять дотації з державного бюджету.

А найкращими тут є показники Заболотцівської ОТГ, яка займає 59 місце серед 292 громад України у цій групі. Показник питомої ваги видатків на утримання апарату управління у доходах загального фонду без трансфертів становить 24,8% – лише трохи перевищує бажаний рівень (до 20%), а рівень дотаційності бюджету – 9,4 %

П’яту групу утворюють ОТГ із центром у місті обласного значення, але у Львівській області наразі жодне місто обласного значення (з дев’яти) не утворило ОТГ.

Дарія Зубрицька

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