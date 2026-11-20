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Дитинство не можна поставити на паузу до кінця війни. Воно триває — під звуки тривог, у нових містах, далеко від дому й від тих, кого бракує. Простори «Твій» з’явилися, щоб у цьому дитинстві було місце, де тепло і безпечно. Сьогодні таких місць 21 у шести областях, і їхні двері вже відчинили 6 678 дітей. До Дня захисту дітей розповідаємо, як працюють простори, куди звернутися і як кожен може стати творцем маленького дива.

Ідея: прихисток поруч із домом

Усе почалося з простого запитання: де дитина, яку торкнулася війна, може знову відчути себе дитиною? У 2023 році Національна соціальна сервісна служба України задумала мережу таких місць — не десь далеко, а поруч із домом. Програма підтримки ОБСЄ для України допомогла перетворити задум на реальність. Спершу 350 психологів і соціальних працівників пройшли спеціальне навчання — щоб вміти бути поруч із дитиною, яка багато пережила.

У квітні 2025 року перші двері відчинилися у Вінниці та Погребищі. А далі мережа, наче весняні паростки, проросла на Львівщині, Тернопільщині, Прикарпатті, Буковині й Закарпатті.

Простори «Твій» живуть у бібліотеках, будинках культури, центрах соціальних послуг і будівлях громад — там, куди дитина може дійти пішки. У кожному на неї чекають двоє дорослих: психолог допомагає з тим, що болить усередині, соціальний працівник — з тим, що складно довкола. І все це безоплатно.

Як простори захищають дітей

«Безпека виникає не від правил на стіні, а від дорослого, який поруч, уважний і не поспішає», — каже кураторка проєкту «Твій» Надія Остапчук. За її словами, дитині потрібні три речі: передбачуваність, право вибору і прийняття. Вона має знати, що буде далі. Може приєднатися до гри або просто побути поруч. І її емоції, навіть складні, тут не оцінюють і не виправляють.

А ще тут говорять мовою, яку діти розуміють найкраще, — мовою творчості. Коли слів забракло, на допомогу приходять фарби, пластилін, гра, казка. Страх стає чудовиськом на папері, якому можна домалювати смішні вуха. А з тим, що має форму, вже можна впоратися.

Восьмирічний хлопчик переїхав до громади з Костянтинівки. На перших заняттях він сидів осторонь і мовчав. Йому не нав’язували розмов — просто давали стабільність, теплий контакт і право не говорити. Одного разу діти малювали своє безпечне місце. Він намалював кімнату простору і сказав: «Тут як у нас. Тут можна не боятися помилитися». За кілька тижнів його мама розповіла: «Він став іншим вдома. Почав говорити, коли йому страшно, а не кричати».

Інший хлопчик, який спершу відповідав лише агресією та мовчанням, якось тихо сказав після заняття: «Тут я можу не прикидатися сильним».

Психологи «Твій» називають свій підхід формулою «Час. Простір. Присутність». Не квапити. Не тиснути. Не відвертатися від складного. А якщо дитині загрожує небезпека — не лишати її сам на сам: разом ізо службами у справах дітей і центрами соціальних послуг фахівці шукають рішення для всієї родини.

«Прихисток уяви»: дитинство, яке триває

Цієї осені досвід просторів вийшов за їхні стіни — у музейні зали. У Національному музеї «Київська картинна галерея» триває виставка «Прихисток уяви», створена разом із мережею «Твій». Дитячі стільчики, малюнки й брелоки, сплетені на заняттях, стоять там поруч із роботами Марії Примаченко, Олексія Сая, Іллі Чічкана, Романа Мініна та інших художників. На рівних. А в залі звучать історії дітей, записані їхніми власними голосами.

Виставка нагадує про головне: дитинство триває попри війну. І уява в ньому не має стати розкішшю. Саме вона допомагає дитині прожити страх, знайти слова для болю й знову побачити майбутнє.

«Уява дає внутрішню свободу там, де зовнішня обмежена. Під час війни вона перестає бути розвагою і стає ресурсом, прихистком, як і сказано в назві», — каже кураторка проєкту «Твій» і виставки Надія Остапчук.

Побачити виставку можна до 13 грудня за адресою: Київ, вул. Терещенківська, 9.

Що вже зроблено

– 6 801 дитина від 3 до 18 років знайшли свій прихисток

– 5 619 групових заходів

– 3 241 консультація психологів

– 3 382 консультації соціальних працівників

– 1 792 батьків прийшли разом із дітьми

– 42 фахівці у 21 просторі

Але цифри — лише контур. Усередині — тисячі маленьких див. Перший новий друг. Перша розмова з психологом. Малюнок, на якому раптом з’явилося сонце. І діти, які під час вимкнення світла просили батьків не забирати їх додому — бо тут, навіть у темряві, їм було добре.

Хто і як може звернутися

До просторів «Твій» можуть звернутися:

– діти й підлітки, які постраждали внаслідок війни;

– діти, які мають статус ВПО;

– діти, які пережили втрату, насильство, бойові дії;

– діти військовослужбовців;

– батьки й опікуни, які потребують підтримки у турботі про дитину.

Тут на дитину чекають індивідуальні консультації психолога, групові заняття, арт-терапія й творчі майстерні, а на батьків — порада й підтримка. Усе безкоштовно.

Направлення не потрібне. Достатньо зв’язатися з найближчим простором: команда підкаже розклад, вікові групи й допоможе обрати заняття чи консультацію. Батьки й опікуни можуть прийти й без дитини — по консультацію психолога чи соціального працівника. Контакти кожного простору є на сайті tviy.org.ua та в Instagram @tviy.spaces.

Де працюють простори «Твій»

Вінницька область: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7; м. Вінниця, вул. Космонавтів, 30; м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 81

Львівська область: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10; м. Львів, вул. Зелена, 204Б; м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 16А; м. Трускавець, пл. Чорновола, 2; м. Добромиль, пл. Ринок, 1; м. Мостиська, вул. Грушевського, 22

Тернопільська область: м. Чортків, вул. Коновальця, 13А; м. Шумськ, вул. Українська, 59; с. Товсте, вул. Робітнича, 1

Івано-Франківська область: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; с. Старий Лисець, вул. Шевченка, 86А; с. Смодна, вул. Незалежності, 48; с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40Б

Чернівецька область: м. Хотин, вул. Незалежності, 30; м. Заставна, вул. Незалежності, 93

Закарпатська область: м. Мукачево, вул. Духновича, 1 (3 поверх); м. Берегове, вул. Шевченка, 122; м. Перечин, вул. Ужгородська, 15

Дякуємо партнерам і запрошуємо долучитися

Жоден простір не тримається на одних стінах. Його тримають люди, які вірять, що дитинство варте захисту. Щиро дякуємо Domino’s, «Галіції», «Буше», Bob Snail («Равлику Бобу»), мережі аптек «Подорожник», «Рубриці», «Громадському радіо», КАМО та «Видавництву Старого Лева», а також місцевим громадам і бізнесам — за те, що творите маленькі дива разом із нами.

Стати частиною цієї історії може кожен. Не обов’язково робити щось велике — достатньо обрати зручний для себе формат:

– донат на роботу просторів;

– канцелярія, фарби, настільні ігри для творчих занять;

– майстер-клас, тренінг чи інший захід для дітей і батьків;

– волонтерство.

Напишіть на tviy.prostir.osce@gmail.com або в Instagram @tviy.spaces — координатор допоможе узгодити деталі.

Плани на майбутнє

Мережа росте — і це, мабуть, найкраща новина. До кінця 2027 року в Україні працюватиме 40 просторів «Твій» у 12 областях — майже вдвічі більше, ніж сьогодні. Це означає більше нових дверей, за якими на дитину чекатимуть.

– 16 грудня 2026 року відкриється перший простір на Київщині — в Обухові.

– Наприкінці січня 2027 року мережа прийде на Рівненщину: простори з’являться в Рівному, Рокитному та Демидівці.

– Протягом 2027 року — простори в Житомирській, Волинській, Хмельницькій і Черкаській областях, а також ще декілька локацій на Київщині.

Усього за 2027 рік команда планує відкрити 18 нових просторів. Але це лише початок.

В Україні понад 350 000 дітей мають статус постраждалих від війни. За кожною з них — ім’я, історія і право на місце, де на неї чекають. Що більше громад долучиться, то ближче до дому буде прихисток.

Захистити дитинство — це не лише вберегти від обстрілів. Це дати дитині місце, де її чують. Де можна плакати і сміятися, помилятися й пробувати знову. Таке місце можна створити тільки разом. Долучайтеся — і ставайте творцями маленького дива.

Вл. інф.

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