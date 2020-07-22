З думкою про Трускавець

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Рік тому, 21 липня 2019 року, проходили вибори народних депутатів України. Дрогобиччина на цих виборах обрала Ореста Саламаху. Несподівано для багатьох представник партії «Слуга народу» обійшов відомих місцевих політиків і виборов право представляти наш край в українському парламенті.

Емоції стосовно Ореста Саламахи, які зашкалювали напередодні та після виборів, вляглися. Останні новини показують, що побоювання щодо неправильного вибору були даремними. Доказ цьому – залучення коштів для розвитку регіону. Так, Орест Саламаха за рік часу зумів залучити для Дрогобиччини більше коштів, ніж кожен з його попередників за такий період.

Зокрема, минулого тижня нардеп Саламаха повідомив про те, що в рамках субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території місцевим бюджетам скеровується майже 10 млн. грн. на ряд об’єктів на Дрогобиччині.

На що підуть ці гроші, скільки отримає Трускавець і що планується робити далі? На ці запитання відповідає помічник Ореста Саламахи, депутат Трускавецької міської ради Іван Герльовський.

– Іване Ігоровичу, завдяки Орестові Саламасі Дрогобиччина отримає 10 млн. грн. На що конкретно підуть ці кошти?

– Сума виділеної Кабміном субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території становить для Дрогобиччини 9 млн. 855 тис 072 грн. З них майже 6 млн. (5 млн. 977 тис. 029 грн.) передбачено на Трускавець. Кошти скеровуються згідно Постанови Кабінету Міністрів України №891-р від 08.07.2020 р.

Кошти розподіляться таким чином:

– 440,581 тис.грн. – реконструкція мереж вуличного освітлення на вулицях Поповича, Шевченка в с. Мокряни;

– 590, 259 тис. грн. – реконструкція вуличного освітлення на вулиці Миру в с. Залокоть;

– 478,468 тис. грн. – реконструкція вуличного освітлення на вулицях Центральна та Шкільна в с. Далява;

– 239,000 тис. грн. – капітальний ремонт їдальні Унятицького НВК І-ІІ ст. в с. Унятичі;

– 400,000 тис. грн. – реконструкція мереж вуличного освітлення на вулицях Н.Олексовської, Джерельна, Зарічна в селі Ясениця Сільна;

– 398,800 тис. грн. – реконструкція мереж вуличного освітлення на вулицях Т.Шевченка, І. Франка, Польова, Сонячна, Довжанська в с. Попелі;

– 2 млн. 293,315 тис. грн. – реконструкція зони активного відпочинку на бульварі Торосевича в м. Трускавець;

– 3 млн. 134,714 тис. грн. – реконструкція прибудинкової території на вул. Івасюка, 3, 5, 7 в м. Трускавець;

– 355,000 тис. грн. – придбання апарату штучної вентиляції легень для КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради;

– 549,000 тис. грн. – придбання апарату штучної вентиляції легень для КНП «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради;

– 975,935тис.грн. – придбання медичного обладнання для КНП «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міської ради.

– Чому більша частина грошей піде на Трускавець?

– На сьогоднішній день Трускавець є одним з міст, яке найбільше потерпіло від карантинних обмежень, і саме тому сюди скеровано більше половини виділених Кабміном коштів на субвенцію для Дрогобиччини.

– Майже 6 мільйонів гривень піде на три великі проєкти для Трускавця. Чому саме на них, а не на інші?

– Так, буде реалізовано три проєкти: придбання ШВЛ (апарат штучної вентиляції легень), реконструкція прибудинкової території на Івасюка, 3, 5, 7 та реконструкція зони активного відпочинку по бульвару Торосевича. Суми я вказав вище.

Насправді в нас спочатку було 8 пропозицій, які ми могли подати, але згодом після обговорення складної ситуації в державі зупинилися на таких трьох напрямках: лікарня, житловий масив та проєкт для молоді та туризму.

Інша причина – замість цих великих проєктів ми могли подати інші об’єкти, розпочаті в 2018 чи 2019 р. Ці об’єкти потребували меншої суми, але ми вирішили залучити кошти по максимуму і зробити важливі речі прямо з нуля. Закупити апарат ШВЛ, здійснити реконструкцію території біля кількох будинків на Івасюка (включаючи заміну каналізаційних мереж та замощення бруківкою) плюс організувати майданчик для зони активного відпочинку в центрі курорту, на бульварі Торосевича неподалік центрального бювету.

Ці три проєкти зовсім нові, і їх реалізація протягом короткого періоду часу доведе ефективність нашої команди. Сам факт виділення коштів на їхню реалізацію є доказом, що наш народний депутат Орест Ігорович Саламаха не просто цікавиться станом справ на Дрогобиччині, але й активно включається у процеси розвитку території та вирішення проблем.

Наш пріоритет – почати та закінчити реалізацію вказаних проєктів протягом одного року.

– Коли можна очікувати на початок робіт?

– Орієнтовно через півтора місяця, поки не завершаться всі передбачені чинним законодавством процедури. Тобто в серпні-вересні.

– Місто зараз в непростій фінансовій ситуації, через карантин бюджет недоотримав значні кошти, тож навряд чи зможе долучитися до реалізації цих проєктів…

– Субвенція не потребує співфінансування міста чи області, це дуже важливо. Її виділення – це суто заслуга народного депутата Ореста Саламахи. Є люди, у тому числі Ви, які розуміють, що пророблена колосальна робота і за неї громада має бути вдячна нашому народному депутатові. А є й такі, які завжди у всьому шукають негативу. Навіть у тому, що Трускавець для потреб соціально-економічного розвитку отримав додаткових 6 мільйонів гривень з державного бюджету.

– В соцмережі Фейсбук з`явилося звинувачення, що заявлені на тендерах суми, озвучені народним депутатом, не співпадають. Можете пояснити різницю в цифрах?

– Я бачив цей допис, це суцільна маніпуляція, більше нічого. Звинувачення стосується проєкту на Івасюка, де заплановані заміна каналізації та замощення бруківки, сума виділених коштів – 3 млн. 134,714 тис. грн.

Тендер щодо цього проєкту був оголошений управлінням житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради ще в лютому ц.р. Переможець – ПП «Мегапромбудімпекс» з пропозицією у 2 млн. 489 тис. грн. Будь-який проєкт потребує участі в ProZorro, тобто в тендері, і в будь-якому випадку з проєкту буде залишок. Адже на ринок виходять підрядники, які надають пропозиції.

Я переконаний, що буде економія і по майданчику на Торосевича, і по ШВЛ.

Кабмін розглядатиме як проходить реалізація проєктів, і надіємося, що за підтримки Ореста Ігоровича буде дофінансування і закриються інші нагальні проблеми.

– Який додатковий проєкт Ви хотіли б реалізувати ще цього року, якщо буде така можливість?

– Є в нас проєкт, який пройшов експертизу і його можна почати реалізовувати – це реконструкція під бігову доріжку однієї з паркових алей. Мова йде про алею від бювету №1 до санаторію «Молдова». Вартість проєкту 1 млн. 960 тис. 532 грн. Якщо не вдасться його реалізувати в цьому році, то будемо пробувати в наступному.

Сам факт, що вже до кінця року Трускавець завдяки сприяння Ореста Саламахи втілить в життя три великі проєкти по житловому фонді, по дозвіллі молоді та відпочивальників і закупівля апарату штучної вентиляції легень для міської лікарні – це наша спільна велика перемога.

– Які ще маєте задуми щодо розвитку Трускавця, особливо для потреб молоді?

– Нещодавно я мав зустріч з молоддю Трускавця, з небайдужими підприємцями, які висловили ряд ідей щодо інших проєктів, які треба втілювати в життя у Трускавці. Переважно це стосується молодіжних тем, розвитку об’єктів спортивної інфраструктури. Ось, наприклад, вони підняли тему бігових доріжок та стадіону. І ми плануємо наступного року подавати їх.

– У жовтні – місцеві вибори, і це вже буде Трускавецька ОТГ. Чи допомагатиме Орест Саламаха і селам, які ввійдуть в цю нашу ОТГ, у Великий Трускавець?

– І народним депутатом Орестом Ігоровичем, і його помічниками буде здійснюватися робота не лише для міста Трускавця, але і для всієї Трускавецької ОТГ. Скажу більше – ми вже думаємо над цим, і перші наші пріоритети для сіл – це відновлення доріг та їхнє освітлення. Це вкрай важливе питання для всіх сіл Трускавецької ОТГ.

Я вірю, що нам вдасться реалізувати всі наші плани. Незважаючи на молодий вік, Орестові Ігоровичу вдалося зробити те, що не вдавалося нікому з попередників в якості народного депутата від Дрогобицького округу. Він залучив для розвитку регіону рекордну суму грошей, великий ресурс, і, сподіваюся, що в наступні роки його каденції ця тенденція продовжиться.

Коли про місто, ОТГ, регіон будемо думати всі спільно, тоді розвиток Трускавця та Дрогобиччини йтиме швидшими темпами, а це і є нашою метою. Адже моє рідне місто – це мій дім. І все, що я роблю, я роблю з думкою про Трускавець.

– Дякую за розмову.

Спілкувався Володимир Ключак

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