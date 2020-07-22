З думкою про Трускавець

Рік тому, 21 липня 2019 року, проходили вибори народних депутатів України. Дрогобиччина на цих виборах обрала Ореста Саламаху. Несподівано для багатьох представник партії «Слуга народу» обійшов відомих місцевих політиків і виборов право представляти наш край в українському парламенті.
Емоції стосовно Ореста Саламахи, які зашкалювали напередодні та після виборів, вляглися. Останні новини показують, що побоювання щодо неправильного вибору були даремними. Доказ цьому – залучення коштів для розвитку регіону. Так, Орест Саламаха за рік часу зумів залучити для Дрогобиччини більше коштів, ніж кожен з його попередників за такий період.
Зокрема, минулого тижня нардеп Саламаха повідомив про те, що в рамках субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території місцевим бюджетам скеровується майже 10 млн. грн. на ряд об’єктів на Дрогобиччині.
На що підуть ці гроші, скільки отримає Трускавець і що планується робити далі? На ці запитання відповідає помічник Ореста Саламахи, депутат Трускавецької міської ради Іван Герльовський.
– Іване Ігоровичу, завдяки Орестові Саламасі Дрогобиччина отримає 10 млн. грн. На що конкретно підуть ці кошти?
– Сума виділеної Кабміном субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території становить для Дрогобиччини 9 млн. 855 тис 072 грн. З них майже 6 млн. (5 млн. 977 тис. 029 грн.) передбачено на Трускавець. Кошти скеровуються згідно Постанови Кабінету Міністрів України №891-р від 08.07.2020 р.
Кошти розподіляться таким чином:
– 440,581 тис.грн. – реконструкція мереж вуличного освітлення на вулицях Поповича, Шевченка в с. Мокряни;
– 590, 259 тис. грн. – реконструкція вуличного освітлення на вулиці Миру в с. Залокоть;
– 478,468 тис. грн. – реконструкція вуличного освітлення на вулицях Центральна та Шкільна в с. Далява;
– 239,000 тис. грн. – капітальний ремонт їдальні Унятицького НВК І-ІІ ст. в с. Унятичі;
– 400,000 тис. грн. – реконструкція мереж вуличного освітлення на вулицях Н.Олексовської, Джерельна, Зарічна в селі Ясениця Сільна;
– 398,800 тис. грн. – реконструкція мереж вуличного освітлення на вулицях Т.Шевченка, І. Франка, Польова, Сонячна, Довжанська в с. Попелі;
– 2 млн. 293,315 тис. грн. – реконструкція зони активного відпочинку на бульварі Торосевича в м. Трускавець;
– 3 млн. 134,714 тис. грн. – реконструкція прибудинкової території на вул. Івасюка, 3, 5, 7 в м. Трускавець;
– 355,000 тис. грн. – придбання апарату штучної вентиляції легень для КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради;
– 549,000 тис. грн. – придбання апарату штучної вентиляції легень для КНП «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради;
– 975,935тис.грн. – придбання медичного обладнання для КНП «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міської ради.
– Чому більша частина грошей піде на Трускавець?
– На сьогоднішній день Трускавець є одним з міст, яке найбільше потерпіло від карантинних обмежень, і саме тому сюди скеровано більше половини виділених Кабміном коштів на субвенцію для Дрогобиччини.
– Майже 6 мільйонів гривень піде на три великі проєкти для Трускавця. Чому саме на них, а не на інші?
– Так, буде реалізовано три проєкти: придбання ШВЛ (апарат штучної вентиляції легень), реконструкція прибудинкової території на Івасюка, 3, 5, 7 та реконструкція зони активного відпочинку по бульвару Торосевича. Суми я вказав вище.
Насправді в нас спочатку було 8 пропозицій, які ми могли подати, але згодом після обговорення складної ситуації в державі зупинилися на таких трьох напрямках: лікарня, житловий масив та проєкт для молоді та туризму.
Інша причина – замість цих великих проєктів ми могли подати інші об’єкти, розпочаті в 2018 чи 2019 р. Ці об’єкти потребували меншої суми, але ми вирішили залучити кошти по максимуму і зробити важливі речі прямо з нуля. Закупити апарат ШВЛ, здійснити реконструкцію території біля кількох будинків на Івасюка (включаючи заміну каналізаційних мереж та замощення бруківкою) плюс організувати майданчик для зони активного відпочинку в центрі курорту, на бульварі Торосевича неподалік центрального бювету.
Ці три проєкти зовсім нові, і їх реалізація протягом короткого періоду часу доведе ефективність нашої команди. Сам факт виділення коштів на їхню реалізацію є доказом, що наш народний депутат Орест Ігорович Саламаха не просто цікавиться станом справ на Дрогобиччині, але й активно включається у процеси розвитку території та вирішення проблем.
Наш пріоритет – почати та закінчити реалізацію вказаних проєктів протягом одного року.
– Коли можна очікувати на початок робіт?
– Орієнтовно через півтора місяця, поки не завершаться всі передбачені чинним законодавством процедури. Тобто в серпні-вересні.
– Місто зараз в непростій фінансовій ситуації, через карантин бюджет недоотримав значні кошти, тож навряд чи зможе долучитися до реалізації цих проєктів…
– Субвенція не потребує співфінансування міста чи області, це дуже важливо. Її виділення – це суто заслуга народного депутата Ореста Саламахи. Є люди, у тому числі Ви, які розуміють, що пророблена колосальна робота і за неї громада має бути вдячна нашому народному депутатові. А є й такі, які завжди у всьому шукають негативу. Навіть у тому, що Трускавець для потреб соціально-економічного розвитку отримав додаткових 6 мільйонів гривень з державного бюджету.
– В соцмережі Фейсбук з`явилося звинувачення, що заявлені на тендерах суми, озвучені народним депутатом, не співпадають. Можете пояснити різницю в цифрах?
– Я бачив цей допис, це суцільна маніпуляція, більше нічого. Звинувачення стосується проєкту на Івасюка, де заплановані заміна каналізації та замощення бруківки, сума виділених коштів – 3 млн. 134,714 тис. грн.
Тендер щодо цього проєкту був оголошений управлінням житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради ще в лютому ц.р. Переможець – ПП «Мегапромбудімпекс» з пропозицією у 2 млн. 489 тис. грн. Будь-який проєкт потребує участі в ProZorro, тобто в тендері, і в будь-якому випадку з проєкту буде залишок. Адже на ринок виходять підрядники, які надають пропозиції.
Я переконаний, що буде економія і по майданчику на Торосевича, і по ШВЛ.
Кабмін розглядатиме як проходить реалізація проєктів, і надіємося, що за підтримки Ореста Ігоровича буде дофінансування і закриються інші нагальні проблеми.
– Який додатковий проєкт Ви хотіли б реалізувати ще цього року, якщо буде така можливість?
– Є в нас проєкт, який пройшов експертизу і його можна почати реалізовувати – це реконструкція під бігову доріжку однієї з паркових алей. Мова йде про алею від бювету №1 до санаторію «Молдова». Вартість проєкту 1 млн. 960 тис. 532 грн. Якщо не вдасться його реалізувати в цьому році, то будемо пробувати в наступному.
Сам факт, що вже до кінця року Трускавець завдяки сприяння Ореста Саламахи втілить в життя три великі проєкти по житловому фонді, по дозвіллі молоді та відпочивальників і закупівля апарату штучної вентиляції легень для міської лікарні – це наша спільна велика перемога.
– Які ще маєте задуми щодо розвитку Трускавця, особливо для потреб молоді?
– Нещодавно я мав зустріч з молоддю Трускавця, з небайдужими підприємцями, які висловили ряд ідей щодо інших проєктів, які треба втілювати в життя у Трускавці. Переважно це стосується молодіжних тем, розвитку об’єктів спортивної інфраструктури. Ось, наприклад, вони підняли тему бігових доріжок та стадіону. І ми плануємо наступного року подавати їх.
– У жовтні – місцеві вибори, і це вже буде Трускавецька ОТГ. Чи допомагатиме Орест Саламаха і селам, які ввійдуть в цю нашу ОТГ, у Великий Трускавець?
– І народним депутатом Орестом Ігоровичем, і його помічниками буде здійснюватися робота не лише для міста Трускавця, але і для всієї Трускавецької ОТГ. Скажу більше – ми вже думаємо над цим, і перші наші пріоритети для сіл – це відновлення доріг та їхнє освітлення. Це вкрай важливе питання для всіх сіл Трускавецької ОТГ.
Я вірю, що нам вдасться реалізувати всі наші плани. Незважаючи на молодий вік, Орестові Ігоровичу вдалося зробити те, що не вдавалося нікому з попередників в якості народного депутата від Дрогобицького округу. Він залучив для розвитку регіону рекордну суму грошей, великий ресурс, і, сподіваюся, що в наступні роки його каденції ця тенденція продовжиться.
Коли про місто, ОТГ, регіон будемо думати всі спільно, тоді розвиток Трускавця та Дрогобиччини йтиме швидшими темпами, а це і є нашою метою. Адже моє рідне місто – це мій дім. І все, що я роблю, я роблю з думкою про Трускавець.
– Дякую за розмову.
Спілкувався Володимир Ключак
Останні коментарі