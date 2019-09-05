Депутат від Дрогобиччини очолив підкомітет з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку

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Народний депутат України від Дрогобиччини Орест Саламаха (фракція «Слуга народу») очолив підкомітет з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Про це народний обранець поінформував на своїй офіційній сторінці в мережі Фейсбук.

За словами Ореста Саламахи, сьогодні, 5 вересня, він взяв участь у роботі Комітету з питань бюджету, зокрема щодо розгляду питання розподілу субвенцій між регіонами для ветеранів війни з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечуючи їх здійснення, перебуваючи безпосередньо у районах та у період здійснення зазначених заходів та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 «Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та потребують поліпшення житлових умов.

За результатами засідання Комітетом попередньо схвалено рішення надати грошову допомогу 35 нашим захисникам. Остаточне схвалення планується здійснити завтра, коли питання буде виставлене на голосування в Комітеті.

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