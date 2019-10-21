Завтра у Трускавці народний депутат Орест Саламаха проведе прийом громадян

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У вівторок, 22 жовтня, в рамках роботи на окрузі народний депутат України від Дрогобиччини Орест Саламаха проведе прийом громадян у Трускавці. Про це повідомив помічник нардепа Іван Герльовський. Прийом громадян здійснюватиметься з 10.00 до 12.00 в приміщенні залу засідань Трускавецької міської ради (вул. Бориславська, 2).

А після прийому громадян народний депутат України Орест Саламаха проведе зустріч з депутатським корпусом Трускавецької міської ради. Початок зустрічі о 12.00.

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