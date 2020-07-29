Трускавець з робочим візитом відвідав народний депутат Орест Саламаха

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У середу, 29 липня, в рамках роботи на окрузі у Трускавці побував народний депутат України Орест Саламаха (фракція «Слуга народу»), обраний на Дрогобиччині. Головна мета візиту – оглянути об’єкти, на які виділяються кошти Мінсоцеконому згідно Постанови Кабінету Міністрів України №891-р від 08.07.2020 р. Нагадаємо, що мова йде майже про 6 млн. грн., детальна інформація про фінансування – тут.

Ореста Саламаху супроводжували його помічники Іван Герльовський, Сергій Чурбанов, Олег Пилипців, Борис Гарасим, а також місцеві активісти партії «Слуга народу».

Свій візит у Трускавці народний депутат розпочав з міської лікарні, для якої буде придбано апарат штучної вентиляції легень (ШЛВ). У розмовах з головним лікарем Трускавецької лікарні Ігорем Стасиком та адміністрацією установи Орест Ігорович запевнив, що і надалі сприятиме лікарні у вирішенні її потреб. Медики, зокрема, висловили думку про доцільність закупівлі для закладу нового апарату УЗД.

Найбільше часу зайняли відвідини прибудинкової території будинків №№ 3, 5 та 7 вулиці Івасюка. Тут планується реконструкція із замощенням бруківкою, вартість робіт становить більше 3 млн. грн.

Народний депутат поспілкувався з мешканцями цього мікрорайону. Окрему розмову він провів із батьком загиблого захисника України, майданівця, Героя АТО Ігоря Дідача п. Йосифом Дідачем.

Народний депутат Орест Саламаха та його супутники оглянули і центр Трускавця, пройшлися площею Січових Стрільців, площею Незалежності, бульваром Торосевича, оцінили масштаб робіт, які виконуються біля центрального бювету (1 серпня планується відкриття оновленої площі).

Останнім об’єктом, який було оглянуто Орестом Саламахою та його помічниками – це третій об’єкт, на який виділять кошти з державного бюджету, а саме занедбаний спортивний майданчик на бульварі Торосевича. Тут постане зона активного відпочинку, а загальний кошт реконструкції згідно проєкту становить 2 млн. 293,315 тис. грн. Деталі проєкту – на доданих фотографіях документації.

Окрім Трускавця народний депутат від Дрогобиччини побував в Бориславі та ряді сіл Дрогобицького району, і всюди до нього підходили люди з пропозиціями та проханнями вирішити ту чи іншу проблему. Помічники нардепа отримали доручення детально розібратися у поставлених виборцями питаннях і доповісти йому для прийняття подальших рішень.

Володимир Ключак

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