Орест Саламаха: «Команда у Трускавці є найсильнішою в Дрогобицькому районі»

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Сьогодні, 16 жовтня, у Трускавці з робочим візитом побував народний депутат України Орест Саламаха. 4 пункти програми перебування нардепа в нашому курортному місті передбачали дві зустрічі та інспекцію двох об’єктів.

Найперше Орест Саламаха зустрівся з колективом дитячого санаторію «Джерело». Поза захищеними статтями санаторій фінансування не отримує, тож перше прохання, з яким звернулися працівники «Джерела» до нардепа – посприяти хоча б у ремонті актового залу. Адже тут оздоровлюються діти з усієї України, а зал капітального ремонту не бачив 40 років. Зустріч пройшла в теплій сердечній атмосфері. Керівник санаторію Сергій Саранча йде на місцеві вибори в команді «Слуги народу», представником якої є і нардеп Орест Саламаха.

Орест Саламаха розповів про те, що за рік його депутатської діяльності для Дрогобиччини та зокрема Трускавця вдалося зробити дуже багато. Місцеві вибори – це шанс, що можна буде зробити ще більше. Партія «Слуга народу» не представлена у місцевих радах, хоча й має свого Президента, Прем`єр-міністра, Уряд та більшість у Верховній раді. Тому задля зміцнення контакту між владою в Києві та владою в містах і селах потрібно, щоб партія «Слуга народу» пройшла в місцеві ради.

Ще одна зустріч Ореста Саламахи пройшла в міській лікарні Трускавця. По часу вона тривала довше, але і проблем для обговорення виявилося не менше, ніж в «Джерелі». Найперше це незабезпечення лікарень киснем, низька заробітна плата лікарів вузькопрофільних фахівців у порівнянні з сімейними лікарями, перевантаження лікарень, визначених для прийому «ковідних» хворих. Головний лікар міської лікарні Ігор Стасик щиро подякував Оресту Саламасі за апарат штучної вентиляції легень, закуплений за кошти Мінсоцеконому, який в реанімації вже врятував життя не одному трускавчанину. Ігор Стасик висловив надію, що завдяки підтримці нардепа вдасться отримати і УЗД-апарат, бо старий лікарняний пристрій не витримав навантаження та зіпсувався.

– Команда «Слуги народу» у Трускавці є найсильнішою у Дрогобицькому районі. Вони зі мною від самого початку моєї передвиборчої кампанії, і я маю велику надію, що фракція в Трускавецькій міській раді буде потужною. Разом з ними ми зможемо ще більше зробити для Трускавця. Коли рік тому проходили парламентські вибори, то мене обзивали «парашутистом», запевняли, що після виборів ніхто на окрузі мене не побачить. Як бачите, це не так, і для округу тільки за один рік моєї діяльності зроблено дуже багато. Я нічого людям не обіцяв, але сказав, що робитиму по максимуму все, що в моїх силах. І цю свою єдину обіцянку я виконую. Ви бачите це по «Великому Будівництву», по дорогах на Східницькому перевалі, на об’їзній до Трускавця, яка робиться в чистому полі, на шосе «Борислав-Самбір», по реалізації тих проєктів, які я сьогодні інспектую тут, у Трускавці, – сказав Орест Саламаха.

Під час обидвох зустрічей присутні запитували Ореста Саламаху котрого з чотирьох головних претендентів на крісло голови Трускавецької ОТГ він підтримує. Відповідь була однозначною, хоча дещо ухильною – нікого, бо партія «Слуга народу» свого кандидата не висувала, а кандидатів від інших політичних сил підтримувати не може і не буде. Втім, якщо говорити про співпрацю з діючим трускавецьким мером, то все-таки у нардепа не було з ним якихось конфліктів чи непорозумінь, як це мало місце в сусідньому Дрогобичі, де Оресту Саламасі … висловили недовіру, бо він не забажав звітуватися перед дрогобицькими депутатами. Зрештою, правильно зробив, адже обирали його не дрогобицькі депутати, а вся громада. Так само через незрозумілу позицію міського голови Дрогобича не вдалося реалізувати проєкт очистки озера в парку, бо влада міста вперлася рогом, що хоче не так, а сама не знає як.

Повертаючись до теми Трускавця, Орест Саламаха зазначив, що інших кандидатів, які балотуються, він не знає, і вони йому нецікаві. А на запитання з ким співпрацюватиме фракція «Слуги» народу в міській раді, відповів, що задля розвитку об’єднаної громади потрібно буде співпрацювати з іншими політичними силами, адже жодна з партій не матиме всієї повноти влади. На місцях бавитися в політику не треба, треба вирішувати господарські та інші питання, – зазначив Орест Ігорович.

Орест Саламаха на зустрічах перебував з трускавецькою командою «Слуги народу», тобто з кандидатами в депутати міської ради від цієї політичної сили. З ними ж він оглянув і два об’єкти, які в цьому році будуть завершені та робляться за кошти Мінсоцеконому: спортивний майданчик біля бювету та прибудинкові території на Івасюка, 3, 5, 7. Він висловив свої зауваження щодо якості робіт з укладання бруківки і зобов’язав підрядника їх врахувати.

Вл. інф.

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