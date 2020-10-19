Богдан Гринчишин: ЗГАДАТИ ВСЕ! Частина 4. Про кандидатів в депутати Дрогобицької ОТГ.

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Кожна ОТГ буде мати свою раду. Дрогобич, Борислав і Трускавець матимуть міські ради, а Меденичі і Східниця – селищні ради з різною кількістю депутатів.

Дрогобицька ОТГ буде мати 38 депутатів, зареєструвалося 618 кандидатів в депутати від 19 партій (38/ 618/ 19) тобто по 16 осіб на 1 місце;

Бориславська ОТГ– 34/ 411/ 14, по 12 осіб на 1 місце;

Трускавецька ОТГ– 26/ 361/ 15, по 14 осіб на 1 місце;

Меденицька ОТГ– 26/ 188/ 10, по 7 осіб на 1 місце;

Східницька ОТГ– 26/ 322/ 14, по 12 осіб на 1 місце;

Довідково для порівняння: Львівська ОТГ– 64/971/19, 15 осіб на 1 місце.

Як бачимо до Дрогобицької ОТГ непропорційно багато “ЛОМАНУЛОСЯ” кандидатів, що прагнуть добратись ДО “КОРИТА”, ой, перепрошую, служити людям. (О-о-о! Тарасьо з Наркоконтролем “гарний і повчальний” приклад показали! – Б.Г.).

В тому розмаїтті партійних списків виборцям буде дуже складно розібратися, бо крім бюлетеня з кандидатами на голову ОТГ будуть ще три довгі простирадла-бюлетені з кандидатами в депутати від різних партій – до своєї ОТГ, до районної та обласної рад.

Можна спрогнозувати, що “брендові”, загальнонаціональні і відомі партії будуть мати якусь незначну перевагу, окрім Слуги народу, оскільки ці “слуги” вже показали свою бездарність на центральному рівні, і розчарування у наших виборців їхнім безглуздим керуванням наростає. Але назва партії на місцевих виборах не відіграє ключової ролі. І треба чітко розуміти, що сюди, в ту чи іншу ОТГ, не приїдуть керувати Порошенко, Тимошенко, Кличко, Садовий, Синютка чи Зеленський. Кого собі виберемо – таку владу і будемо мати. І якщо злодії дорвуться до влади, які тепер нас ублажають, обіцяють і “локшину нам на вуха вішають”,то так і будемо жити.

Ті, хто так прагне влади, в більшості своїй не можуть розказати, озвучити своєї програми дій, що вони будуть робити на посаді голови чи депутатів, і тому ми чуємо, що вони “за все хороше і проти всього поганого”. Але ми це вже чули тут у Дрогобичі і п’ять років тому. А нас повинно цікавити чи нова влада, яка прийде на зміну теперішній, буде так само красти, наживатися і вдосконалювати корупційні схеми, як ми це бачили починаючи з 2016 року. Чи може це припиниться?

Пригадується вислів: ”Кожна влада діє так, як їй дозволяє народ”. Нас цікавить вирішення сміттєвої проблеми, створення нових робочих місць не тільки в структурах міської ради, благоустрій не тільки центральних вулиць або там, де живуть депутати, а й околиць міста і тепер вже трьох десятків сіл Дрогобицької об’єднаної територіальної громади.

Про Т. Кучму тут не будемо говорити. А от ті, хто йому так допомагав, сприяв, підспівував, ублажав і ГОЛОСУВАВ за всі його проєкти рішень, що мали корупційні ознаки (або за всі його корупційні рішення), за нецільове використання бюджетних коштів, тобто за дерибан бюджету, за рукотворний (руками Кучми) сміттєвий армаґеддон у 2018 році, за всі земельні афери, коли ділянки продавалися за кеш “на чорно і по чорному”, ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ на цих виборах свою справедливу оцінку. Ми НЕ забули “справу Дзюрах” і те, як переживали і хвилювалися з цього приводу “ПАНИ” ГЕРМАН, КОЦЮБА і КУЧМА. ЗГАДАЄМО ВСЕ!

Кучмівські поплічники, посіпаки, прихвосні, ставленики на посади і кучмоботи з громадського сектора і середовища атовців, якими влада прикривалася, підгодовувала, а потім обдурювала їх теж йдуть різними колонами у депутати Дрогобицької міської ради (тобто ОТГ). Тому у разі перемоги Кучми його поплічників і посіпак у раді буде достатня кількість, а знаючи, як він вміє залучати і привертати на свою сторону нових “голодних” депутатів, то більшість в раді буде йому забезпечена. “ЗОЛОТА ДВАДЦЯТКА” буде і надалі жити. (Див. частину 1 тут).

А тепер пройдемося по різних партійних списках кандидатів у депутати, де Кучма класично «розклав яйця у різні кошики».

Список кандидатів політичної партії “Європейська Солідарність”

Тут першим кандидатом зазначений Михайло Задорожний, який балотується також і на мера. А вже наступним у списку йде 100%-ий великий прихильник Кучми Орест Каракевич, колишній учасник АТО і лікар-початківець, їх багато що поєднує разом. У в/о №2 він йде №1, тобто цілком прохідний.

№6 у загальному списку (у в/о 3 №1) Оксана Стебельська, головна лікарка дитячої лікарні, поставлена на цю посаду Т. Кучмою. За усною вказівкою останнього не допустила свого однопартійця М. Задорожного до виступу перед трудовим колективом, скандал докотився до Львова, Синютка не прореагував, кучмівська “п’ята колона” діє. А може О. Синютка теж цьому сприяє?

№9 у загальному списку (у в/о 5 №2) Леся Баранська, викладачка педуніверситету, безробітні Микола Рупняк (№10 і №1 у в/о 4) і Анна Городинська (№14 і №5 у в/о 3), діючий депутат від БПП-ЄС Назар Броварський (№22 і №2 у в/о 2) теж з цієї когорти.

У партійному списку “Європейської солідарності” набереться приблизно 7–10 осіб, які є прихильниками Кучми і це при тому, що їхній кандидат на голову Задорожний є реальним суперником останнього. Залишається сподіватися, що розумний, чесний і патріотичний виборець “Європейської Солідарності” запам’ятає ці прізвища та проігнорує їх у своїх округах.

Список кандидатів політичної партії “Пропозиція”

Очолює цей список якийсь Павло Цвігун, який працює радником Т. Кучми. Автор з ним не знайомий, але звідусіль про нього чув, що це дуже одіозна і негативна особа. Зрештою, лише дилетантів, некомпетентних та одіозних, зашкварених з кримінальним минулим осіб, корупціонерів, які тільки добре розуміються на злочинних схемах, Тарас Кучма упродовж п’яти років підбирав у свою команду та оточення. (згадайте Качмара, Блонського, Щербу – це “фігури”! – Б.Г.). Цікава думка дещо раніше звучала, що ”Цвігун його (Кучму) і закопає”.

№2 у загальному списку і по округу йде ”юрист” міської ради Володимир Дзерин (!), колишній працівник Львівської обласної та Дрогобицької місцевої прокуратур, якого звідти ”попросили на вихід”, але Кучма його “підібрав і пригрів по-батьківськи”. Дуже ”професійний” юрист як і цілий юрвідділ дрогобицької мерії. (Це до уваги новому голові – Б.Г.).

№3 у загальному списку і №1 по Стебницькому округу йде Ярослав Пецюх – перебіжчик з Народного Руху, який донедавна очолював Стебницький осередок Руху.

№5 у загальному списку і №1 у своєму окрузі значиться начмед пологового будинку Христина Росоха – дружина “легендарного” Ростика Росохи, начальника відділу оренди та приватизації міської ради.

№1 по своєму округу йде Мирослав Лужецький, директор комунального АТП у КП “СМУ”, діючий депутат, якого два роки тому виключили з партії та фракції “Батьківщина” за надто запопадливе ”підспівування” Кучмі і виконання усіх його ”хотєлок”, що мали конкретне своє визначення у Кримінальному кодексі.

Схоже, що дрогобицька Пропозиція – це штучне утворення, яке склепали Кучма з Цвігуном як ФАН-КЛУБ і загін майбутніх тітушок для підтримки та допомоги Кучмі. Можна вважати, що погляд і увага виборця не зупиняться на цій ”партії”.

Список кандидатів політичної партії “Народний Рух України”

Автору особливо боляче говорити щось про Народний Рух України, оскільки він був членом цієї партії 18 років (1989–2007 роки), від започаткування Руху на Дрогобиччині, але обійти мовчанкою діяльність НРУ не може, тому зупиняється на кількох ключових особах.

В теперішньому скликанні (2015-2020 рр.) Рух представляють у міській раді два депутати – Роман Курчик і Роман Шагала. Вони обоє входять до “ЗОЛОТОЇ ДВАДЦЯТКИ”, яка у всьому підтримувала Кучму на сесіях, рішення яких дуже часто мали явні ознаки корупційного характеру. Обоє дуже досвідчені депутати. Р. Курчик є найстаршим за віком депутатом, чотири скликання, причому вперше він став депутатом, ще в першому скликанні (1990-94 рр.), яке вважається зразковим. Зараз він очолює бюджетну комісію, а Кучма з допомогою п. Оксани Савран, начальниці бюджетного управління ДМР, з бюджетними коштами робить все, що хоче – розпоряджається ними як власними грішми або як кажуть – направо й наліво. Чого тільки вартують постійні, кожної сесії зміни до поточного бюджету. Доходило вже до повного абсурду – починається нова сесія, О. Савран доповідає, а точніше озвучує, зачитує назву питання про зміни до бюджету. Кучма одразу ставить це на голосування, щоб ніхто нічого не встиг сказати. На наступному пленарному засіданні через тиждень знову Савран виходить на трибуну і знову – зміни до бюджету! Це називається – “зміни до змін”. Це є МАНІПУЛЯЦІЇ БЮДЖЕТОМ З МЕТОЮ ЙОГО РОЗПИЛУ, ДЕРИБАНУ І НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЯКІ ВЕДУТЬ ДО РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ. Усе це відбувається з погодженням бюджетної комісії (голова Р.Курчик). Не раз було чути вислів – “Савранка крутить Курчиком, як циганка сонцем”. (На жаль!– Б.Г.). За такий дерибан бюджету Народний Рух повинен нести політичну відповідальність, а Кучма і Савран мають сісти на лаву підсудних. Але щоб уникнути цього, вони всі балотуються, а переможців, як відомо, не судять.

№2 у списку і №1 на своєму окрузі – Роман Шагала, діючий депутат два скликання підряд, директор Дрогобицького водоканалу. У всьому підтримував мера, бо він людина залежна як директор комунального підприємства. Пригадується, що до 2010 року Р. Шагала очолював у Дрогобичі місцевий осередок партії НДО ”Україна”, який налічував декілька сотень людей, працівників водоканалу. А де ж тепер ця партія? Невже розчинилася в очисних спорудах?

№6 у списку і №2 на своєму окрузі – Зеновій Квасній, голова Молодого Руху, керівник прес-служби міської ради, творець культу особи Т. Кучми на офіційному сайті ДМР. Усі хвалебні оди меру на цьому сайті йдуть від його прес-служби. Той, хто читає сайт міської ради, розуміє про що йдеться – це важко описати. Маленький штрих – Квасній виставляє там багато фотографій, доходить до того, що на 70% з них красується Кучма.

Автору пригадується, як у 2016 році місцеві журналісти збунтувалися і оголосили бойкот міській раді на знак підтримки тодішньої прес-секретарки п. Лесі Ясюри, яка чітко заявила, що на неї чиниться тиск з метою змусити її ”правильно писати”. Тоді вже в ратуші з’явилася “КОЗИРНА КОМАНДА” з Трускавця, яку старші товариші, опікуни-куратори “експортували” до Дрогобича на допомогу молодому меру. А це були Василь Качмар, Стас Гайдер, Тарас Кучманич, Вадим Малишев та інші. Леся Ясюра в кабінеті міського голови виступила із заявою, де чітко сказала, що вона працювала з різними головами міста і НІХТО НЕ ДОЗВОЛЯВ СОБІ ВЧИТИ ЇЇ ЯК ”ПРАВИЛЬНО ПИСАТИ”. А тепер після Революції Гідності різні качмарі втручаються у її роботу і змушують її змінити підхід до інформаційної політики та вчать, що і як вона мусить писати! Це – наруга над її честю і професійною гідністю як журналіста! Цього вона не терпітиме і тому звільняється з праці у міській раді. (В Ютюбі є відео – Б.Г.). Тим самим п. Леся Ясюра підняла планку людської і професійної честі, гідності та етикету на небачену висоту!

Детальніше про оголошений журналістами бойкот Кучмі читати тут.

Автор після цього розмовляв з п. З. Кваснієм, який працював у прес-службі. Той був дуже збентежений нахрапістю ”козирних”, а це були тільки ”квіточки”. Але Квасній був молодим, легко засвоював науку, і його швидко навчили правильно писати, та й не тільки писати… “Культ особи Кучми”, який витворюється у Дрогобичі останні три-чотири роки – це і його велика заслуга. Цікаво, чи пам’ятає Зеник Лесю Ясюру?

№13 у списку і №1 на своєму окрузі балотується до Дрогобицької міської ради Володимир Кондзьолка. Автор вважає його ідеологом теперішньої міської влади. Він очолює комунальну установу ”Інститут міста Дрогобич”, яка знаходиться в ратуші і фінансується з міського бюджету. Пригадується, як за попередньої влади, а пан Кондзьолка був один з тих небагатьох дуже активних громадських діячів, які тій владі ”не давали жити”, він завжди наголошував, що директори, керівники комунальних підприємств, закладів та установ не можуть балотуватися до міської ради, бо вони – люди залежні від мера! А тепер Кондзьолці як директору КУ можна і личить йти депутатом до міської ради, хоча він там і працює? Хіба це не фарисейство?

Під час подій на Майдані (кінець 2013 – початок 2014 років) у Дрогобичі утворилася і діяла громадська організація ”Дрогобицький майдан” переважно з дуже молодих людей. Але керівництво в ній захопили досвідчені дорослі дядьки, які згодом проявили себе як аферисти і шахраї, що дуже прагнули влади. Головне вміти гарно з пафосом і переконливо говорити. Тон і напрямок в цій організації задавали “Три К” – Кондзьолка, Кучма, Кушлик. Саме вони були тим мотором народних мас Дрогобича, які змушували Радзієвського & Со піти геть з владних кабінетів, чого вони і домоглися. Згодом ці “ТРИ К” зайняли місця біля владного ”корита”.

Т. Кучма дуже вихваляє В. Кондзьолку як директора Інституту міста Дрогобича, який займається розробкою мікропректів, які потім йдуть на конкурс до Львова з метою одержання фінансування. Кучма договорюється до того, що на 1 вкладену гривню віддача Інституту міста становить 5 гривень! Це є звичайна кучмівська брехня перед виборами, мета якої надати цій комунальній установі суспільної легітимності в очах мешканців міста. На загал В. Кондзьолка є своєрідним ”громовідводом” для мера, коли над ним збираються дуже “густі хмари” громадського невдоволення.

А як розуміти передвиборний бігборд Народного Руху, що вони блокуються разом зі ”скотиняками” Ляшка? Та, напевно, що світлої пам’яті В`ячеслав Чорновіл “в гробі перевертається” від такої спілки.

То чи можна голосувати за такий Народний Рух? Хай кожен сам собі дасть відповідь.

(далі буде)

Богдан Гринчишин

«Згадати все». Частина 1 – читати тут.

«Згадати все». Частина 2 – читати тут.

«Згадати все». Частина 3 – читати тут.

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