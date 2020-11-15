Богдан Гринчишин: ЗГАДАТИ ВСЕ! Частина 8. Кучма і корупція

0 SHARES Share Tweet

Акурат на день народження «керманича» міста волонтери ГІ «Дрогобиччина SOS – Допомога Армії» оприлюднили Заяву щодо виборів голови Дрогобицької ОТГ, в якій вони висловили підтримку Андрію ВЕСЕЛОМУ. В ній зазначалося, що п. Андрій як успішний бізнесмен від початку війни активно допомагав українським військовим, а також значними коштами надавав підтримку тим воякам, хто потребував лікування. Але робив це тихо, без галасу і багато років. А саме це разюче відрізняє Веселого від Кучми, бо останній будь-який свій крок у цьому напрямку – у сфері допомоги армійцям, дуже голосно розпіарював і розголошував на всі сторони.

Пригадується, що у 2014-2016 роках, коли дуже активно працювала неформальна волонтерська організація «Дрогобиччина SOS», то не раз звучало без піару та вихвалянь ім’я АНДРІЯ ВЕСЕЛОГО, який допомагав коштами або купував для наших військових якесь обладнання чи пристрої. Тоді багато простих людей та підприємців щиро жертвували для армії що могли і ніхто це собі в заслугу не ставив, окрім однієї людини – Тараса КУЧМИ, який також займався медичним волонтерством, але робив це, як тепер зрозуміло, з далеким прицілом на владу.

Кучма теж збирав і випрошував по лікарнях та аптеках різні ліки і приладдя та й все це складалось у приміщенні «Пори» по вул. Шкільній, 4. А коли не було що назбирати, то Тарас Кучма звертався до Миколи Походжая, де у його фірмі «Коло» була розгорнута велика волонтерська допомогова фабрика. Тут завантажувалися всім необхідним автомобільні фури для української армії на Сході, десятки різних автомобілів куплених у Польщі ремонтувалися, переганялися і передавалися захисникам України. І КУЧМА ЧЕРЕЗ СВОЇХ ЛЮДЕЙ ВИПРОШУВАВ У ПОХОДЖАЯ ВСЕ НЕОБХІДНЕ. Ну, мовляв, та ж одну святу справу робимо…

Також в Заяві волонтерів дається НЕГАТИВНА ОЦІНКА ДІЯПЬНОСТІ КУЧМИ як мера міста. Наголошується, що він «прийшов до влади на гаслах і цінностях Майдану, таких як Гідність, Справедливість, Чесність. Громада Дрогобича… мала величезну надію на системні зміни, подолання корупції, відкритість і прозорість управлінських процесів, проведення аудиту, звільнення корупціонерів з займаних посад…». Але, мовляв, нічого з цього не зроблено і тіньові корупційні схеми залишилися… – сказано в Заяві. І саме це дуже розлютило «найпрозорішого і найчеснішого» мера Дрогобича та так, що він, за п’ять хвилин до початку нової сесії міської ради, подзвонив до Походжая, який був першим підписантом заяви, і грубо облаяв його: «Ти зрадник!… Я щасливий, що такі УРОДИ ЯК ТИ, ніколи не прийдуть до влади». Ось так «ушльопок» (це також з лексикону Кучми – Б.Г.) звертається до свого колишнього товариша! І знову Фройд аж випирає з Кучми, бо всі у Дрогобичі знають хто є «УРОДОМ» у нашому місті. У Кучми вже нерви здають. ЦЕ – ЧЕРГОВИЙ ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД НЕАДЕКВАТНОСТІ ТАРАСА КУЧМИ. Хіба такого можна обирати головою міста?

Російське слово «урод» є вживаним Кучмою. Пригадується як він приїхав 2-3 роки тому до Брониці і напав на місцевого жителя-активіста, еколога Володимира Олексяка та почав його душити з криком: «Я таких уродів як ти на Донбасі стріляв!». Про це автор свого часу писав (див. тут). Але це вже не просто російський слід тягнеться, це схоже на густий КГБешно-ФСБешний шлейф.

Цінності Майдану? Це для нього порожній звук. Для Кучми цінністю є бабло та особисте збагачення, БАБЛО і ЗБАГАЧЕННЯ! А механізмом реалізації цього є влада.

Автор розшукав у своєму архіві передвиборчу агітку з програмою обіцянок Т.Кучми п’ятирічної давності (вибори-2015).

Ось наглядний приклад співпраці влади та громади. Мешканці вул. Залужанської прийшли на скаргу до мера, а він їх по писку!

Як гарно сказано і як «гарно» Кучма розвинув та удосконалив усі корупційні схеми. Він діяв просто по Джорджу Орвеллу. Корупція і надалі залишилася найбільшою проблемою міста, але для влади її теперішній високий рівень – це досягнення! Тому що саме за цим вони йшли до влади у 2015-му і тепер «лягають кістьми», щоб НЕ ВТРАТИТИ ЗДОБУТЕ! Ось це – справжні ЦІННОСТІ КУЧМИ. А цінності Майдану – Гідність, Справедливість, Чесність, про які меру нагадують волонтери з «Дрогобич SOS» – це для нього ширма, за якою прикрилися «хитрозроблені» дрогобицькі майданівці – кучми, кушлики, кондзьолки та інші, щоб ПРОЛІЗТИ ДО ВЛАДИ у 2015-му! І ЦЕ МАЮТЬ РОЗУМІТИ УСІ ВИБОРЦІ ДРОГОБИЦЬКОЇ ОТГ!

Відкати 35-40% (!), як стверджують виконавці робіт для міської ради, це дійсно «велике досягнення» для теперішнього мера. КОРУПЦІЯ – ЦЕ ВІЗИТНА КАРТКА КУЧМИ.

Мабуть «папєрєднікі» собі лікті кусають від заздрощів, як теперішні ушльопки їх перевершили. Але міський голова каже, що «МИ КОРУПЦІЮ ПОДОЛАЛИ», а це означає – ОЧОЛИЛИ ЇЇ.

Неважко передбачити обурливу реакцію прихильників Кучми на вище викладене. Але яскравим доказом КОРУПЦІЇ у Дрогобицькій міській раді є кримінальна «справа Дзюрах», коли голову земельної комісії, однопартійку Тараса Кучми з «Народного контролю» на “гарячому” впіймали правоохоронні органи під час одержання хабара у 80 тис. гривень 27.05.2020. Наступного дня 28 травня міський голова зібрав сесію, щоб відсторонити її від головування цією комісією на час слідства, він також тричі наголосив під час свого короткого виступу, що він буде її захищати. Тоді у перші дні після провалу цієї корупційної оборудки, окрім Кучми дуже були стурбовані його заступники Герман і Коцюба – на них лиця не було видно. Багато хто з депутатів і працівників виконкому припускав, що ці гроші мали бути передані саме першому заступнику мера Ігорю Герману. Але всі розуміють, що кінцевим бенефіціаром або вигодонабувачем був міський голова Т. Кучма, – і про це заявляли різні депутати, а світлої пам`яті Тарас Демко про це напряму говорив з сесійної трибуни. Звичайно, що це поки що припущення, але з часом усе це буде доведено у судовому порядку.

Зараз по цьому кримінальному провадженню проходить судовий процес. Ірина Дзюрах могла піти на співпрацю зі слідством і тим самим мінімізувати свою провину, адже усім зрозуміло, що НЕ ВОНА ГОЛОВНА ДІЙОВА ОСОБА (!) у цьому організованому злочинному угрупуванні (ОЗУ), яке діє у дрогобицькій ратуші, де всі ролі є чітко розписані – саме про це заявляв на сесіях світлої пам’яті Тарас Демко.

А щодо цієї злочинної земельної оборудки у 80 тис. грн., яка провалилася 27.05.20 р., то спільна операція правоохоронних органів була чітко проведена завдяки координації Ірини Діденко, обласної прокурорки, яка рік тому прийшла на цю посаду та одразу належним чином взялась за роботу. І тоді, як розповідали, у «нашого Тарася» «колінка затремтіли» і він втратив спокій. Але, на жаль, декілька місяців тому п. І.Діденко усунули з цієї посади, і кажуть, що Кучма зітхнув з полегшенням.

А чого тільки вартують земельні оборудки на міських землях позаду біолого-природничого факультету педуніверситету (за колишньою «віллою Яроша») і відділу освіти по вулиці Т.Шевченка та на місці колишнього дитячого садочка, а потім Палацу школяра по вул. Лесі Українки, 44.

За «віллою Яроша» за задумом педуніверситету у співпраці з бельгійським університетом мав бути облаштований гарний сучасний дендропарк, як громадський простір педагогічного університету площею приблизно 0,6 гектара. До Дрогобича восени 2017 року приїжджав посол Бельгії п. Люк Якобс і був підписаний меморандум про співпрацю. Уже як темніло Кучма і бельгійці урочисто під спалахи фотокамер «на публіку» посадили нові деревця (дубочки) для майбутнього дендропарку (автор там був присутній і все це бачив – Б.Г.), після цих урочистостей мер міста, його прес-секретар З. Квасній і пані ректорка кудись зникли, зневаживши бельгійську сторону, а міжнародна конференція продовжувалася. Через 2–3 тижні після від’їзду бельгійців на цих землях з’явилися землеупорядники, які взялися обміряти землю під майбутні земельні ділянки для керівників міста.

Владоможці попередніх років і каденцій теж мали наміри забудувати або прихопити цю земельку у центрі Дрогобича. Навіть попередня влада Радзієвського–Коростильова, яка також прославилася земельними оборудками, «поклала око» на ці землі, але НЕ НАВАЖИЛАСЯ туди зайти і їх захопити, бо розуміли, що це – «ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ». Теперішні керівники міста, як відомо, там для себе «відкусили» три земельні ділянки, бо «їм усе можна» і таким чином площа майбутнього дендропарку зменшилася удвічі. А доцент і науковець біолого-природничого факультету Дрогобицького педуніверситету Мирон Цайтлер у Фейсбуці розпачав: «Ну, що я скажу бельгійським науковцям на те, що влада міста у нас забрала половину землі, та ж вона пообіцяла і клялася послу Бельгії у сприянні і співпраці». О-о! Бельгійці тоді ще не знали, що вони мали справу з брехунами і злодіями!

Кучма правий, коли каже: «Ми ніколи не обіцяємо, ми не плануємо – а вже робимо», а це означає «ми нікого не будемо питати дозволу та озвучувати свої плани, а вже робимо (беремо, хапаємо, привласнюємо), бо ми влада» (!).

А як швидко «освоїли» земельну ділянку колишнього дитячого садочка, а потім Палацу школяра по вул. Лесі Українки, 44, на якій Танчук збудував у центрі міста 9-ти поверховий житловий будинок. І початкові протести мешканців навколишніх будинків, і петиція проти будівництва будинку вище шести поверхів, і застереження спеціалістів, що на таких фундаментах будувати 9-типоверховий будинок є небезпечно і дуже ризиковано, нічого не дали. Влада влаштувала імітацію громадських слухань, де половина присутніх в залі були тітушками, серед яких виділявся новообраний теперішній депутат.

На сесії міської ради питання надання дозволу на будівництво будинку пройшло без обговорення за 56 секунд! Для автора цей будинок по вул. Лесі Українки, 44 – це пам’ятник КУЧМІВСЬКОЇ КОРУПЦІЇ.

Усі розуміють, але НЕ всі належним чином УСВІДОМЛЮЮТЬ те, як теперішній мер КУЧМА при допомозі своїх підручних кушликів, оленичів, мулів, шагал, курчиків, пристаїв та інших, усього Наркоконтролю із Самопоміччю та всієї депутатської «Золотої двадцятки», при допомозі своїх заступників і цілого відділу приватизації та оренди комунального майна, фінансового управління тощо припустимо поставили на конвеєр дерибан і розкрадання земель, майна та бюджетних коштів міста Дрогобича. За таку «діяльність» кожен з них ОДЕРЖАВ СВОЄ. Такий КУЧМІВСЬКИЙ МЕГАДЕРИБАН РЕСУРСІВ МІСТА багатократно перевершив усі корупційні дії усіх попередніх влад міста починаючи з 1990 року!

Але простий мешканець і виборець каже: «НІХТО ТАК БАГАТО НЕ ЗРОБИВ ЯК КУЧМА!» І це правда! Але ця фраза тепер має нове значення, нове прочитання і зовсім нову і НЕГАТИВНУ КОНОТАЦІЮ!

А волонтери розпачливо волають про те, що очільник міста ЗНІВЕЛЮВАВ і ПОТОПТАВ ЦІННОСТІ МАЙДАНУ – ГІДНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ. До кого вони волають? До Кучми? Якщо він гартувався і вишколювався у віці 23–31 рік «ЗА ПАРЄБРІКОМ» У СПОКОНВІЧНОГО ВОРОГА УКРАЇНИ?

Ми живемо в час популізму. Популізм і брехня органічно доповнюють одне одного. Вони проростають і розцвітають на ґрунті фахової некомпетентності, неосвіченості, управлінської бездарності, нарцисизму тощо. Популізм поширений у світі, яскраві, знакові популісти: Америка – це Трамп, Україна – Зеленський, Дрогобич – Кучма, але Трамп керував Америкою з 2016, Зеленський керує Україною з 2019, а Кучма – Дрогобичем з 2015. Так хто в кого вчився?

Коли Кучма на сесії заявляє депутатам: «Я вам це кажу як менеджер» (Кучма – менеджер? – Б.Г.), то виринає думка: «чому за ним ще не приїхала бригада санітарів з Кульпаркова?»

Довідково: Нарциси́зм — риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості… Основа світогляду нарциса — почуття власної винятковості і обраності, яка обов’язково повинна бути визнана оточуючими людьми. (Вікіпедія).

А тим часом виборча кампанія зусиллями штабу Кучми набирає зовсім брудного характеру. В першому турі, їхніми опричниками поширювалася фейкова газета «Перша правдива», яка лила бруд і компромат на Задорожного, Жолобовича та інших, але зате по-мацанівськи СПІВАЛА ОСАННУ КУЧМІ. Тепер поширюються так звані «Дрогобицькі вісті», які вже очорнюють родину Веселих під заголовком «Весела братва» рветься до влади». Можна лише подивлятися «олімпійському спокою» та гумору Андрія Веселого, читаючи його сторінку у Фейсбуці. А це означає, що він ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВИБОРІВ!

А в Кучми вже нерви здають, якщо його «банда» опускається до таких брудних методів. Зрештою ось це – КВІНТЕСЕНЦІЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ !

Але п. Андрію Веселому не можна розслаблятися, бо КУЧМОБАНДИТИ ГОТОВІ ЙТИ НА ВСЕ. Вони ні перед чим не зупиняться! Кучма буде діяти так як Лукашенко в Білорусі.

(далі буде)

Богдан Гринчишин

«Згадати все». Частина 1 – читати тут.

«Згадати все». Частина 2 – читати тут.

«Згадати все». Частина 3 – читати тут.

«Згадати все». Частина 4 – читати тут.

«Згадати все». Частина 5 – читати тут.

«Згадати все». Частина 6 – читати тут.

«Згадати все». Частина 7 – читати тут.

(Переглядів 1 , 40 переглядів сьогодні)