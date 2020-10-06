Богдан Гринчишин: ЗГАДАТИ ВСЕ! Частина 3. Про кандидатів на голову Дрогобицької ОТГ.

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На посаду Дрогобицького міського голови, тобто керівника Дрогобицької міської ОТГ подали документи і зареєструвалися 10 кандидатів:

Кучма Тарас – поки що діючий міський голова, який дуже-дуже хоче продовжити свою “славну” діяльність на посаді мера, самовисуванець; Лагодич Артур – син Миколи Лагодича, обоє “дуже відомі” дрогобичанам своїми неординарними вчинками, самовисуванець; Шутко Володимир – колишній голова Дрогобицької райдержадміністрації, депутат районної ради, самовисуванець; Балог Олег – депутат ДМР, юрист, самовисуванець; Веселий Андрій – приватний підприємець, син відомого дрогобичанина Василя Веселого, самовисуванець; Жуковська Олена – заступниця генерального директора НПК “Галичина”, депутатка міської ради, висунута партією “За майбутнє”; Дьорка Олег – відомий місцевий активіст, журналіст сайту “Варто – Галицькі новини”, висунутий Українською Галицькою партією; Задорожний Михайло – підприємець, відомий громадсько-політичний активіст, депутат Львівської обласної ради останніх трьох скликань від Дрогобицького району, висунутий партією “Європейська Солідарність”; Жолобович Назар – бориславець, колишній працівник Львівської облдержадміністрації, тепер перший заступник голови Радехівської райдержадміністрації, висунутий партією “Слуга народу”; Скурчанський Юрій – колишній головний лікар Дрогобицького протитуберкульозного диспансеру, самовисуванець.

На думку автора та й багатьох дрогобичан, їх можна умовно поділити на 3 групи – фаворити, “золота середина” та аутсайдери/статисти. А саме (подано в алфавітному порядку):

Фаворити: А. Веселий, М. Задорожний, Т. Кучма.

“Золота середина”: О. Балог, О. Дьорка, О. Жуковська, В. Шутко.

Аутсайдери/статисти: Н. Жолобович, А. Лагодич, Ю. Скурчанський.

Це – суб’єктивна оціночна думка, а вибори покажуть хто є хто та хто як наобіцяв, сподобався… і задурив виборця. Поки що лише деякі кандидати проводять зустрічі з виборцями та ведуть агітаційну кампанію. Можна припустити, що половина усіх кандидатів на голову мабуть взагалі не будуть проводити агітації окрім друку агіток та кількох бігбордів. Але на декому з них вартує зупинитись.

Андрій Веселий

Нове обличчя на місцевому політичному небосхилі, йому 47 років, підприємець. Освіту здобув у Канаді, потім упродовж п’яти років там працював у банківському секторі, добре володіє англійською, а також польською мовами. Це для першої особи міста, області та держави тепер є значним плюсом.

Можна сказати, що А. Веселий є той, ”хто сам себе зробив” (анг. self-made man). Він має західну освіту, розуміння, цінності та менталітет вільного світу, здобуті на Заході, що вигідно відрізняє його від теперішнього міського голови, який у свої молоді роки здобував освіту і вишкіл ”за парєбріком” в країні-агресорі. Тим часом, кажуть, що хтось подав (або що якісь “спортсмени” зі спортивного клубу “Галич” подали) колективну скаргу до ТВК, що А. Веселий начебто має ще й канадське громадянство. Невідомо так це чи ні, але якщо логічно мислити, то за п’ять років роботи в Канаді (чотири роки навчання там же до уваги брати не треба) підданство цієї держави отримати неможливо.

Зрештою, якщо би воно у нього було, то чому він останніх 17 років живе в Україні? Очевидно, що це є провокація і підступність теперішньої міської кучмівської влади, з метою очорнення суперника. Мабуть, що знайшли якихось тупих кучмоботів або “небритих і неголених” тітушок і накатали від їх імені скаргу на Веселого. Давно вже відомо, що Кучма діє за Фройдом – все, що йому властиве, він приписує іншому.

Михайло Задорожний

Багатолітній місцевий активний громадсько-політичний діяч, йому 53 роки. Компетентний, знаючий, добре відомий в обласних кабінетах влади. Запальний, але завжди адекватний на відміну від теперішнього мера. З усіх обласних депутатів останніх 15 років М. Задорожний був найбільш активний, комунікабельний як з простими людьми, так і керівниками владних органів.

Але йому дорікають тим, що кожного нового скликання він був членом іншої фракції. Але ж відомо, що напередодні кожних виборів усі партії хочуть залучити у свої ряди або висунути як безпартійними авторитетних, активних, відомих і компетентних осіб, бо такі люди дуже ціняться. Це лише партії-одноденки або на одне скликання роблять ставку на гопоту, бандюків або хабарників, які можуть купити собі прохідне місце за гроші.

Також Задорожного звинувачують у розвалі Дрогобицької райспоживспілки. Можливо, є частина правди у цьому. Але скажіть – де процвітають рудименти радянської кооперації, в якому районі, в якій області? Усі радянські, совково-комуністичні структури рано чи пізно відімруть. Кооперація потрібна, але зовсім на новій основі, на засадах вільного ринку.

Тарас Кучма

Тривалий час проводить потужну виборчу кампанію із застосуванням адміністративного ресурсу. Діючий мер, йому 54 роки. На багатьох бігбордах і сітілайтах Кучма красується на червоному фоні з гаслом “Дрогобич – місто мого життя”. Одразу виникає декілька запитань:

Яка сумарна вартість цієї реклами? Який його виборчий фонд? Оскільки він йде самовисуванням, то ніяка партія не може його фінансувати і він мусить оплачувати це зі своєї кишені. Чи достатньо буде “мерської” зарплати? Червоний фон передвиборчих плакатів Кучма буде пояснювати, що це колір УДАРу Кличка. Але ж він до УДАРу жодного відношення не має. Мабуть, скоріше за все – це колір дорогого йому “красного советского знамени”. Можна лише здогадуватися, наскільки глибоко в його серці залишився цей російський період життя. “Дрогобич – місто мого життя” – ймовірно, що це гасло свідомо написано, з метою введення виборців в оману. А насправді мало би бути: “Дрогобич – місто мого ЗАРОБІТКУ”. Бо заробляє він тут, о-го-го, дуже багато! Жоден мер Львівщини, окрім Андрія Садового, не має такої високої офіційної зарплати. Дивіться його електронну декларацію на сайті НАЗК (див. тут: https://public.nazk.gov.ua/declaration/28b39814-babe-40b3-bacf-a2886c2da75f)

(Подається витяг):

ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Щорічна

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 2019

2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище: КУЧМА

Ім’я: ТАРАС

По батькові (за наявності): ЯРОСЛАВОВИЧ

ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: виконавчий комітет Дрогобицької міської ради

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 26307196

Вид доходу: Заробітна плата отримана за основним місцем роботи

Розмір (вартість: 727 405 грн

За минулий рік Кучма Тарас Ярославович, Дрогобицький міський голова мав нарахованої заробітної плати 727 405 гривень! Це в середньому за місяць 727 405 : 12 міс. = 60 617 грн.

Неслабо? Ні, дуже сильно! А з нарахуваннями на зарплату ЄСВ, які сплачує кожна установа, підприємство та які йдуть у пенсійний фонд і становлять 22% (тобто ще 160 029 грн) Кучма Т.Я. обійшовся для міського бюджету у 2019 році в суму 727 405 + 160 029 = 887 434 гривні! А це все наші з вами гроші, наші податки з яких ми утримуємо владу. А по великому рахунку, це – узаконений грабунок місцевого бюджету! “Подякуємо” за це депутатам міської ради з Народного контролю (тепер вони “перемалювалися” і йдуть від УДАРу – Б.Г.), Самопомочі, БПП-ЄС, Батьківщини, Народного Руху і зокрема депутату Р. Курчику як голові бюджетної комісії, бо це вони ухвалювали на сесії таку зарплату. Хай виборці запам’ятають ці партії.

Назар Жолобович

Йому 27 років. П’ять років тому здобув вищу освіту у Львівській політехніці. В 2017-18 роках працював в обласній організації БПП, навіть очолював її молодіжне крило, а тепер перебіг до “команди ЗЕ”. У 2018-19 роках працював клерком в обласній державній адміністрації. В 2019 році Н. Жолобович балотувався до Верховної Ради по нашому виборчому округу №121 і набрав лише 1 171 голос або 1,49% голосв “ЗА”. (Див. сайт ЦВК: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=121.html).

З грудня минулого року працює першим заступником голови Радехівської РДА, де головує відомий на Дрогобиччині Степан Рудницький. До Дрогобича і району Н. Жолобович не має жодного відношення. Шанси перемогти на теперішніх виборах, відверто скажемо, у нього НУЛЬОВІ і буде він в останній аутсайдерській трійці. Але п. Назар цікавий тим, що його висунула правляча партія “Слуга народу”.

Ця партія на Львівщині взагалі не має гідних кандидатур. Але в даному випадку – це передвиборча технологія. Схоже на те, що Слуга народу завідомо висунула слабкого і непрохідного кандидата. Для чого? Для “галочки” і таємно домовляється з діючим мером, який йде на вибори про його негласну підтримку. Тим більше, що стиль правління Кучми і “команди ЗЕ” є майже ідентичним – скандали, зашквари, брехня та обіцянки. Дуже ймовірно, що Слуга народу буде підігрувати Т. Кучмі. А для нього нема різниці, чия це буде підтримка – Порошенка чи Зеленського.

(далі буде)

Богдан Гринчишин, фото зі сторінок кандидатів у мережі Фейсбук

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