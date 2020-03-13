Карантин в освітніх установах триватиме до 3 квітня

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11 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

В Постанові йдеться про запровадження карантину на всій території України в період з 12.03.2020 по 03.04.2020 включно. Ось текст Постанови № 211 від 11.03.2020 р.

«Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин, заборонивши:

– відвідування закладів освіти її здобувачами;

– проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування забезпечити:

– організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів;

– подання щодня Міністерству охорони здоров’я інформації про здійснення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 для її узагальнення та інформування Кабінету Міністрів України».

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Зранку 12 березня відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Трускавецької міської ради. На ній прийнято рішення запровадити карантин в школах та садочках міста з 13 березня по 03 квітня 2020 р. включно:

«З метою запобігання поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID – 2019, беручи до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID – 2019», рішення позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС (протокол № 5 від 11 березня 2020 року).

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Встановити з 13 березня до 3 квітня включно 2020 року на території міста карантин, заборонивши:

1.1. Відвідування закладів освіти (в тому числі дошкільні навчальні заклади) її здобувачами.

1.2. Проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Спортивні заходи дозволяється проводити буз участі глядачів (уболівальників).

1.3. Кінотеатрам скасувати сеанси, розважальним центрам, розважальним зонам та іншим припинити роботу. Скасувати проведення раніше запланованих концертів та інших розважальних заходів.

Термін виконання – до 03.04.2020 року або особливого рішення комісії (розпорядження міського голови)

Керівникам суб’єктів господарювання всіх форм власності:

2.1. За можливості переглянути робочий графік працівників в яких є малолітні діти.

2.2. Перевізникам громадського транспорту незалежно від форм власності, які працюють на маршрутах загального користування забезпечити обробку рухомого складу не менше трьох раз на добу дезінфікуючими засобами.

2.3. Всі дезінфекційні заходи при гострій респіраторній хворобі, спричиненій коронавірусом проводити відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 08.06. 2015 № 325.

2.4. Вжити належних заходів щодо забезпечення наявності засобів гігієни в установах та громадських місцях, проведення термометрії і контролю за виконаними заходами.

Термін виконання – постійно до 03.04.2020 р. або особливого рішення комісії (розпорядження міського голови)

Сектору з питань цивільного захисту населення Трускавецької міської ради (І.Зомбік) спільно з відділом інформаційної політики та зв’язків з громадськістю (Л.Боднар) терміново розмістити в засобах масової інформації повідомлення про прийняті заходи даним протоколом та повторно розіслати рекомендації щодо проведення профілактичних заходів з недопущення поширення випадків COVID – 2019 до всіх суб’єктів господарювання міста незалежно від форми власності для негайного виконання.

Ознайомитися з текстом рішення комісії ТЕБтНС можна за посиланням https://drive.google.com/file/d/13yln4Rua7t8hYBrF5kNj3p58WjjTpEvS/view?fbclid=IwAR2xUTuZsHt7Si9b4Iw8U6gqfMbplISYLWaTjK9WU_5B5FdtlInnBKt0xmY

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» інформуємо трудові колективи суб’єктів господарської діяльності міста Трускавця, що вся інформаційна база щодо корона вірусу доступна на сайті Міністерства охорони здоров`я України за посиланням https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

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