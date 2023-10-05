Професор Микола Зимомря з Дрогобича отримав довічну стипендію за видатні заслуги

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Своїм розпорядженням № 858-р від 29 вересня 2023 р. № 858-р Кабінет Міністрів України призначив урядові довічні стипендії за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Серед науково-педагогічних працівників, котрі удостоїлися такої честі, є і наш земляк, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук Микола Іванович Зимомря.

Вітаємо!

На фото: Микола Зимомря під час презентації книги «Жива бесіда» Любомира Сікори в Дрогобичі у 2016 році.

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