«Свята» каденція мера Кучми

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Незабаром відбудуться вибори голови Дрогобицької ОТГ. Відомо, що в другий тур вийшли Андрій Веселий та Тарас Кучма. Ми не відстоюємо жодну із кандидатур. Попри те, вважаємо за необхідне зробити невеликий екскурс в історію каденції нинішнього мера Кучми.

І так… Корупційні схеми ще від початку діяльності мера Кучми мали місце.

Розграбовано: землю, нежитлові приміщення, бюджетні кошти на різних схемах, які зокрема включали вивіз сміття, ремонти доріг, тротуарів та іншого комунального майна, встановлення світильників і ще багато чого іншого. Все це не просто слова, а підтверджені зокрема і кримінальними провадженнями факти.

Вирубка лісу у парку імені Б. Хмельницького комунальним підприємством, якому даний парк міська рада передала у відання: 98 дерев, вартість яких 725 тис.грн. Інформація про такий злочин, за який світить від 7 до 12 років ув’язнення, була опублікована на сторінці прокурора Львівської області. Затримання І.Дзюрах (голова земельної комісії ДМР, депутат ДМР, суб’єктом висування якої являється ПП «Громадянський рух «Народний контроль», відповідно, політична соратниця очільника міста Кучми та його лідер у сфері земельних відносин). Затримано Ірину Дзюрах на отриманні неправомірної вигоди, в народі «хабаря», в сумі 80 тисяч гривень за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 0,094 га. Парковка у центрі міста з порушенням норм закону. За вказівками виключно міського голови, підпорядковане виключно йому ж, КП «Служба муніципального управління» ДМР затвердило Порядок видачі перепусток та пільгових паркувальних карток для в’їзду та паркування на майданчику для паркування в центральній частині міста Дрогобича, незважаючи на те, що таке є регуляторним актом (недотримано процедуру) і його затвердження відноситься до компетенції виконкому ДМР. Однак, міський голова вирішив «обійти» дані вимоги закону. Для чого ж йому думка громади?! Не менш важливими є прийняті рішення місцевою комісією ТЕБ і НС в час пандемії, коли очільник міста нехтував рішеннями Уряду недотримуючись карантинних заходів, враховуючи лише власний інтерес, а не здоров’я та безпеку людей. Таке порушення має місце і на сьогоднішній день при впровадженні карантину вихідного дня. Люди, зрозумійте ж, що відповідальність за порушення цих заходів лежить на вас самих, мер не буде сплачувати за це штрафи. Його задача зараз – використання всіх можливих заходів для того, щоб показати себе красивого на стороні громади і перемогти у виборах. Неодноразово ми також були свідками, коли мер перетворював ратушу на ринг, про що і в телевізійних службах новин передавали. Так, в тому числі і Загродський, і Надкернична потерпіли від міського голови не лише через фізичний вплив, а й моральний, оскільки пан Кучма досконало володіє мовою приниження та хамства. По справі Загродського меру було оголошено підозру у побитті людини, де його дії кваліфікувались за ч.1 ст. 125 КК України. Хамство мера, як ми встигли зауважити ще від початку каденції, є звичним способом спілкування із своїми ж виборцями. Чого варті тільки звільнення та призначення «протягнутих» людей мером Кучмою?! Якщо проаналізувати доступну інформацію в соцмережах, в тому числі і на офіційному сайті ДМР, можна побачити, що призначення в ДМР деяких працівників відбулось абсолютно без дотримання встановленої процедури, а через хабарі та кумівство. Ви тільки зверніть увагу на його ще поки діючих заступників, які спонукають та допомагають меру у вчиненні правопорушень. Ці ж заступники неодноразово ставали причиною обговорення у соцмережах через свої «діяння». Чи такою ми хочемо бачити наступні 5 років нашу владу?! Найболючіша тема- сміття. Від 2018 року мер будує завод…..! Проаналізувавши всі рішення з даного приводу можна прийти до висновку, що це чергова афера від влади м. Дрогобича, оскільки ще в липні 2018 року конкурс на будівництво сміттєпереробного заводу виграло ТОВ «ЕКО-СТАНДАРТ 10», а договір з невідомих причин укладають зовсім з іншою фірмою ТОВ «ЕкоВейстРісайклінг». Попри те, земельна ділянка 5 га. вже виділена, але невідомо по сьогоднішній день чи буде вона використана згідно призначення. Чого вартує тільки боротьба із Броничанами, численні судові позови тощо. Зверніть увагу, що Брониця зараз входить в Дрогобицьке ОТГ. Вот цікаво як мер Кучма у разі виграшу виборів буде комунікувати із людьми яких називав злочинцями.

Не так давно і СБУ викрили організований механізм розтрати бюджетних коштів, виділених на утилізацію відходів. Вставили, що директор КП «КМГ» ДМР привласнив понад мільйон гривень бюджетних коштів під час вивезення та утилізації ТПВ, давав вказівку складувати відходи на території облаштованій нібито під сортувальну лінію, якої немає. Очолював КП С.Жирний.

Всі видають площу міста за досягнення мера Кучми, але ж пригадаймо відео звернення Тараса до Зеленського щоб останній розблокував кошти з ДФРР, які в свою чергу були заблоковані через непрофесійність, некомпетентність місцевої влади, несвоєчасне використання коштів та через відкриті кримінальні провадження в межах реконструкції площі. Так чи є це заслугою мера?! Пригадаймо історію, коли в 2019 році на засіданні сесії ДМР прийнято рішення, яким фактично введений мораторій на відведення земельних ділянок із земель комунальної власності міста Дрогобича з певними застереженнями: коли немає детального плану, нерухомості тощо. Таке рішення викликало неабиякий розголос і в ЗМІ зокрема на офіційному сайті самої міської ради. Не можна забути і гучний коментар міського голови Т.Кучми після голосування: «Це історичне рішення, яке раз і назавжди унеможливить маніпуляцію із земельними питаннями у Дрогобичі». Попри це, рішеннями Дрогобицької міської ради і надалі розторговують ділянками з «забороненими» мораторієм цільовими призначеннями без затверджених детальних планів території та не в існуючій історично сформованій забудові, а також без розташування на цих земельних ділянках нерухомості. Тобто, дерибан землі ніколи не зупинявся, а лише замилювались очі громаді,..!!! В продовження до зазначеного, пригадаймо як мер підсовував свідомо учасникам АТО земельну ділянку по вул. Самбірській, 3 щодо якої велось протягом двох років чимало судових спорів. В той час, собі та своїм соратникам по службі на підставних осіб виділяв вільні без обтяжень, судів, земельні ділянки. І інтереси його ж побратимів АТО-вців мера цікавили мало. Цікавою була історія щодо земельної ділянки на вул.. Грушевського, яка повинна була бути відведена для обслуговування будівлі нового реорганізованого окружного суду. Однак, на противагу відбулось рейдерське захоплення частини земельної ділянки В. Коцюбою (керуючим справами ВК ДМР) та Л. Медведиком. Згодом, вже під час судового спору з даного питання за позовом Судової адміністрації, було винесено ухвалу, якою заборонили ДМР вчиняти будь-які дії щодо даної ділянки. Але Кучма при виконанні такої ухвали показав себе у всій красі і звісно ж нецензурною лайкою, неадекватними діями всіляко перешкоджав здійсненню виконання судового рішення державним виконавцем, що несе за собою кримінальну відповідальність. КП «Муніципальна варта» ДМР – створене міським головою структура, на заробітну плату в рік якої йде приблизно 3 700 000 грн., а обов’язків, дій, роботи якої не видно. Чи не створене таке підприємство для того, щоб можна було працевлаштувати «своїх» людей та відмивати кошти?! Пригадаймо, як у 2017 році мер всупереч постанови КМУ відмінив субсидію громадянам міста, які і є його виборцями!!! Додатково: субсидія діяла вцілому до 30 квітня, проте у Дрогобичі до березня. Неодноразово НАЗК із Кучмою велись переписки та навіть суди з приводу порушення законодавства у сфері корупції за недостовірні відомості у деклараціях. Цю та іншу інформацію неважко знайти в мережі Інтернет.

Ми повинні розуміти, що мер одноосібно не керує містом, а разом зі своєю командою. А про команду Кучми ми за 5 років встигли наслухатись і побачити їх «добрі справи», за які деякі із команди вже звільнені з роботи.

Лячно за ті території, які увійшли в Дрогобицьку ОТГ, оскільки там ще є ресурси, які не розграбовані, так як в Дрогобичі таких практично не залишилось.

Кожного дня в ютубі крутяться ролики, як Кучма любить своє місто ( до речі, таке задоволення не є дешевим), так чому місто потопає у смітті; чому люди не мають де працювати; чому власники нерухомості не можуть без хабарів приватизувати землю; чому не створені умови для людей з інвалідністю; чому немає доріг та належного дозвілля?! На жаль, таких чому є багато…і зроблена площа – не аргумент.

ДрогобичІнфо

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