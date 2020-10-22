Богдан Гринчишин: ЗГАДАТИ ВСЕ! Частина 6. Проміжний епілог.

0 SHARES Share Tweet

Світлої пам’яті Тараса Демка

Виборча кампанія добігає до кінця. І кожен з нас задумується, за кого ж голосувати, Ось так і автор, стоячи біля домовини світлої пам’яті Тараса Демка, який швидко згорів від онкологічної хвороби і завчасно відійшов у засвіти, прийшов до висновку, що з нинішнього депутатського корпусу не можна обирати нікого. НІ-КО-ГО!!! Лише Тарас Демко вирізнявся від усіх своєю безкомпромісністю, відвертістю, безстрашністю щодо несправедливості та чуйністю до простих людей. Про Тараса можна багато говорити гарних слів, але це тема іншої публікації, і ми обов’язково до неї повернемося.

Мабуть, більшість з присутніх на похороні внутрішньо відчували себе в боргу перед ним, тому що сторонилися його і публічно не підтримували, боячись потрапити в немилість до керманича міста, бо Тарас Демко, як і автор цих публікацій, неодноразово були занесені до «чорного списку» терористів, «вредітєлєй» та ворогів міської влади. Т. Кучми та його оточення на похороні не було.

Аналізуючи, різні кучмівські колони, що йдуть до влади, поза увагою залишилася одна скромна і непомітна особа, але дуже важлива в середовищі мера – це перший заступник міського голови Ігор Герман. Якби не шахрайство з фотошопом, про що згадувалося в кінці попередньої статті (див. тут), то про нього би й не згадали.

Ігор Герман одержав високе ТРЕТЄ місце в загальному списку УДАРу за «особливі» заслуги. Попри те, що, як стверджували дуже багато депутатів, він за п’ять років так нічого і не навчився, залишаючись вкрай некомпетентним керівником (як Р. Щерба в районі). І, як заявляв на одній із сесій Тарас Демко, вмів тільки розподіляти асфальтні відходи в «ручному режимі». Але в ієрархії «земельної мафії» в Дрогобичі, що утворилася за останні п’ять років, він відігравав одну з ключових ролей (на це також звертав увагу Т. Демко).

Коли впіймали на «гарячому» під час отримання неправомірної вигоди (80 тис. грн.) голову земельної комісії, то багато хто припускав, що ці гроші мали бути передані саме Герману. Ймовірно, так випливає, що в земельних оборудках Ігор Герман був своєрідним «акумулятором» грошових потоків, але кінцевим бенефіціаром або вигодонабувачем, як заявляли різні депутати і в тому числі Тарас Демко, був міський голова Т. Кучма. Мабуть, що Ігор Миколайович гарно і сумлінно справлявся з цими обов’язками, не брехав і не обдурював шефа, був чесний і одержав, як високу нагороду у їхньому списку №3 (це куди важливіше, ніж орден «За заслуги перед Дрогобичем»).

Тарас Демко з трибуни сесії наголошував, що у цьому ОЗУ (організованому злочинному угрупуванні – юридичний термін) всі ролі є чітко розписані. Відразу після проколу цієї оборудки у 80 тис. грн. «пани» Герман і Коцюба були «чорніше чорної землі» – лиця на них не було видно.

З компетентних органів є інформація, що по цих оборудках відкрито ще два кримінальних провадження, де фігурантами є члени земельної комісії та перший заступник міського голови.

Автора часто запитують: «Так за кого ж голосувати?». Однозначної відповіді немає. Щодо посади голови Дрогобицької ОТГ, тут лише два варіанти: Андрій Веселий або Михайло Задорожний. ІНШИХ ВАРІАНТІВ НЕМАЄ! НЕ-МА-Є !!

Я вже відчуваю обурення з табору діючого мера: як це без Кучми? Автор вважає, що місце Тараса Кучми у Дрогобичі НЕ в ратуші, на площі Ринок, 1, а НА Гірці, по вул. Трускавецькій, 77, у державній установі ВК №40. Там навіть буде йому йти стаж «державної служби», а за гарну поведінку будуть нараховувати премії, а наш Тарасьо їх любить.

Прихильники Кучми волають: ВІН ТАК БАГАТО ЗРОБИВ! Який мер зробив більше? А противники це не заперечують, а ще додають: АЛЕ ВІН ЩЕ БІЛЬШЕ ВКРАВ! От і будь мудрий.

Давайте поставимо всі крапки над «і».

Перше: капітально відремонтована площа Ринок. Початкова вартість ремонту становила 27 млн. грн., а в результаті кошторис зріс майже на 50%. Ми вже більше, як пів року ходимо по оновленій площі. Чи вона затишна? Влітку – це ніби розпечена пательня, без жодного деревця, яке може створити тінь. Площа стала немов би військовий плац. На цій величезній площі відсутня система водовідведення, тому під час злив вода «стоїть по кісточки». Ремонт тривав 2,5 роки.

Друге: ремонт вул. Грушевського. Мерія це називає капітальним ремонтом вулиці. Автор, який є за освітою дорожник (Львівська Політехніка) вважає, що це є капітальний ремонт дорожнього покриття з облаштування тротуарів, а саме виконання робіт було невисокої якості. Капремонт вулиці передбачає заміну підземних комунікацій, проте на вул. Грушевського цього не робили, а комунікації водоканалу є зношеними. Прикладом капітальних ремонтів вулиць є місто Львів. Ремонт площі і вул. Грушевського та Будівельної виконувалися протягом 2018-2019 років, але практично всі інші були зроблені 2020 року, тобто перед самим виборами, багато дрібних робіт по благоустрою виконувалися в останні два місяці. З’явилася дорожня розмітка, яка ніколи не наносилася або раз в рік її малювали. В останній місяць встановили масу нових дорожніх знаків. Дорожніми порохотягами прибирають/підмітають дороги. ВСЕ РОБИТЬСЯ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВЛАДА СПОДОБАЛАСЯ ВИБОРЦЯМ! Якщо в останні дні погода буде сухою, то будуть мити вулиці дорожнім шампунем. ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ВИБОРЦЯ!

Третє: 2018 рік – рік сміттєвого Армагеддону, який є повністю на совісті Тараса Кучми. ЗГАДАЄМ ВСЕ! 30 секунд, які давалися мешканцям Брониці. Блокування, перекриття автомобільної дороги до Брониці 16-17 березня 2018 року як засіб покарання непокірних броничан. Спровадження зі Сходу бандитів і тітушок під виглядом охоронної фірми для силового прориву на сміттєзвалище, оскільки поліція відмовлялася це робити, а місцеві тітушки і Муніципальна варта – не в змозі. А як приїжджа москальня під керівництвом Присяжного матюкала місцевого священика?! А прикриття цих дій нардепом з їхнього Наркоконтролю Антонищаком?

А кеш потужно наповнював кейси місцевих можновладців. Брониця добре пам’ятає, як серед ночі туди приїжджали Качмар і Присяжний за виручкою. А броницький хлоп є гоноровим: образиш – не пробачить. Півтора року тривав суд за позовом Кучми до п’ятьох броничан-«терористів» з вимогою стягнути з них 1 157 600 грн. Навіть сприяння судді Хомика нічого не дало, і коли справа зайшла в глухий кут, то Кучма цофнувся назад і забрав заяву. Тепер мерія має відшкодувати броничанам 10 000 грн. за послуги адвоката.

Брониця практично всі суди виграла, і не тільки суди. Це був, образно кажучи, двобій Давида і Голіафа. Так маленька Брониця (900 чоловік) проти могутнього дрогобицького Цезаря (Кучми) вийшла переможцем. Допоки Кучма керуватиме Дрогобичем, сміттєва проблема не вирішиться ніколи, і це вже зрозуміло усім.

Четверте: тепер міський смітник є в межах міста на вул. Гайдамацькій. Екологічна інспекція вже купу штрафів наклала за таке кучмівське ноу-хау. Тепер Кучма обіцяє, що там, на Гайдамацькій, через півроку буде побудований мало що не сміттєпереробний завод. Ну це ж повна маячня!

А смітник на території колишньої Сільгоспхімії, де бригада циганів спалювала сміття в «ПІРОЛІЗНІЙ ПЕЧІ»? За цю «піч» Кучма ледь не отримав Нобелівську премію! Він же ж хвалився: «МЬІ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЬІ ВСЕЙ!».

А побиття Ореста Загродцького у сесійній залі через сміття, коли КП КМГ перетворили на смітник? Кучма тоді уникнув покарання у суді за строком давності. Очевидно, через цю серію ударів, які він наніс Загродцькому, Кучма і Ко опинилися в УДАРі.

П’яте. Теза «Він так багато зробив, як ніякий інший мер», але ніяка інша влада не мала стільки коштів, скільки влада Кучми. Ось у цьому і полягає велика брехня і маніпуляція Т. Кучми. Сумарний бюджет Дрогобича становить приблизно 1 млрд грн., з них приблизно 350 млн грн. – місцеві надходження, а решта коштів надходять з Державного бюджету, тобто Дрогобич забезпечує себе лише на 35%. Цих коштів вистачає на оплату праці міських чиновників (лише один Тарасьо обходиться нам в 0,9 млн. грн. на рік див. тут) і комунальних підприємств. Справа в тому, що в результаті фінансової децентралізації, запровадженої Порошенком, усі міста одержують значні дотації, і тому зроблено багато робіт не тільки в Дрогобичі, а по всіх містах України.

Але чому у 2016-2018 рр. у нас практично нічого не робилося? Мільйони гривень переводилися в КП КМГ, начебто для подолання «сміттєвої кризи», а тим часом тариф за вивіз сміття підняли більш, як у три рази, і він став найвищим в Україні (34,26 грн. з особи). Багато депутатів міської ради стверджували, що Жирний добряче на цьому нажився (це той Жирний, якого «пригрів» Кучма) і одразу звільнився після обшуку та вилучення документів КМГ правоохоронними органами. В тих роках Кучма говорив: «Немає грошей».

Також варто згадати кінець 2019 року, коли проходили масові мітинги та перекриття вулиць медичними працівниками, яким місяцями не виплачували заробітну плату. А тепер, у 2020 році гроші є на все, це при тому, що відбувся секвестр державного бюджету і дефіцит держбюджету становить майже 300 мільярдів гривень. То ж звідки взялися кошти?

Таким чином бачимо, що всі «аргументи», якими послуговуються кучмоботи, лускають, як мильна бульбашка. Вони розраховані на те, що деякі люди не цікавляться, не аналізують, і можуть повестися на маніпуляції і проголосувати за тих, кого їм підсуває кумівська геббельсівсько-кісєльовська пропагандистська машина.

Тож коли постає питання за які партії голосувати, то відповідь спрощується. Для цього найперше потрібно визначити: за кого не голосувати.

Категорично не можна підтримувати:

УДАР і Пропозицію на всіх рівнях, особливо до Дрогобицької та Трускавецької ОТГ, районної та обласної рад. «Самопоміч» Сергія Оленича, яка входила до «ЗОЛОТОЇ ДВАДЦЯТКИ» Кучми і беззаперечно голосувала за всі його захцянки, багато з яких рішень мали явно корупційний характер. Тепер «Самопоміч» підсилила свої ряди відомою Оксаною Савран – начальницею фінансового управління міської ради. «Слуг народу», оскільки стиль управління «Команди ЗЕ» ну дуже нагадує нам «Партію Регіонів» та теперішню міську владу Дрогобича з її брехнею, піаром та хайпом. А засоби підбору кандидатів до Дрогобицької ОТГ та районної ради нагадують комуністичні часи, коли перший секретар райкому партії в приказному порядку вирішував долі підлеглих (а в нашому випадку керівник апарату РДА Степан Кулиняк, який вважає, що вхопив Бога за бороду робить те ж саме).

Чи відчуває докори сумління перший кандидат до районної ради від ЄС Андрій Шевкенич, колишній голова РДА, який привів Кулиняка на цю посаду і вважається його «політичним хресним батьком»?

«За майбутнє» Палиці та Коломойського». Це того Палиці, який свого часу голосував за злощасні Харківські угоди та мовний закон Ківалова-Колісніченка. А тепер Палиця виявився великим патріотом. Згадаймо фразу Ю. Фучика «Патріотизм – останній прихисток негідників». Коломойський з Палицею є співвласниками великого активу в Дрогобичі – НПК «Галичина», який вже багато років не працює і тому тисячі дрогобичан втратили роботу. То невже дрогобичани можуть голосувати за таке «майбутнє»?

Від автора: я виклав своє бачення щодо місцевих виборів 2020. Хтось може погоджуватись з моєю позицією, а хтось ні. Я вважаю, що тема «Згадати все» була корисною для багатьох читачів та відновила в пам’яті багато того, що забулося.

Автор не ставив за мету образити Дрогобицького міського голову та його оточення, оскільки не має до них ненависті, але й не має наміру замовчувати та погоджуватися з тим, що відбувалося в Дрогобичі протягом останніх п’яти років. Нехай вибачать мені ті кандидати, кого я не згадав. Вважаю і вірю в те, що в Дрогобичі відбудеться зміна влади – вони не пройдуть, а ми переможемо!

Висловлю щиру подяку тим людям, які надавали інформаційну, медійну та технічну допомогу в підготовці цього шестисерійного інформаційно-аналітичного матеріалу ЗГАДАТИ ВСЕ, який я присвячую світлої пам’яті мого товариша Тараса Демка.

(Далі буде, після першого туру виборів)

Богдан Гринчишин

«Згадати все». Частина 1 – читати тут.

«Згадати все». Частина 2 – читати тут.

«Згадати все». Частина 3 – читати тут.

«Згадати все». Частина 4 – читати тут.

«Згадати все». Частина 5 – читати тут.

(Переглядів 1 , 524 переглядів сьогодні)