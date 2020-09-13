БПП-ЄС в Дрогобичі: згадати все!

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/Місцеві вибори-2020/

5 вересня офіційно стартували місцеві вибори-2020. Особливістю цього виборчого процесу є те, що здійснено новий адміністративно-територіальний поділ по всій Україні, в основі якого є об’єднані територіальні громади (ОТГ).

У Дрогобицькому районі, який залишився майже в тих самих межах, утворено 5 ОТГ: 3 міські (Дрогобицька, Бориславська і Трускавецька) та 2 селищні (Меденицька і Східницька). Тепер не буде міських, сільських та селищних рад, а будуть ради об’єднаних територіальних громад (ради ОТГ) та голова ОТГ, котрий обирається безпосередньо мешканцями, які мають право голосу.

Кандидатів буде багато – особливо у депутати ради ОТГ. Незабаром почнеться висування кандидатів на голову тієї чи іншої ОТГ, а також кандидатів до рад ОТГ. Тому необхідно усім нам уважно придивлятися до тих осіб, які хочуть одержати нашу підтримку. Особливо придивлятися до тих, хто був уже при владі – головою, заступником голови чи секретарем ради, а також до депутатів, які знову ж хочуть стати депутатами.

З огляду на це я, Богдан Гринчишин, який є дрогобичанином (і не є членом жодної політичної партії вже 13 років та не маю наміру балотуватися), започатковую серію статей, у яких буду висвітлювати актуальні політичні події та пригадувати виборцям те, як діяла дрогобицька влада – голова, його оточення та депутати упродовж останньої каденції 2015-2020 років. Автор пропонує ЗГАДАТИ ВСЕ. Особливо те, що не висвітлювалося в пресі та замовчувалося в силу тих чи інших причин, але активно обговорювалося спільнотою.

У суботу, 5 вересня 2020 р., у перший день виборчої кампанії, до Дрогобича завітав лідер політичної партії “Європейська солідарність” (ЄС), колишній Президент України Петро Порошенко. Він прибув до нас разом з цілою когортою народних депутатів від ЄС. Після відвідин перлини дерев’яної архітектури церкви Святого Юра та благодійного фонду “Карітас” він зустрівся з дрогобичанами на мітингу на площі Ринок.

Напередодні цей візит активно анонсувався в місцевих групах Фейсбуку, і всі знали, що Петро Олексійович приїде представляти від «Європейської солідарності» Тараса Кучму як претендента в кандидати на голову Дрогобицької ОТГ. Тому та тисяча людей, що зібралася перед ратушею, хотіла це почути, а інші, які не хочуть в майбутньому бачити Кучму на чолі ОТГ, навіть спеціально на цей мітинг не йшли.

В одному ряду поруч з Петром Порошенком окрім нардепів стояли місцеві майбутні висуванці Михайло Задорожний (обласний депутат), Андрій Кульчинський (мер Трускавця) і Святослав Стефанків (сільський голова с. Улично, яке увійшло до Трускавецької ОТГ).

Дрогобицького мера Т. Кучми серед них не було і це одразу кидалося в очі. Він стояв на площі посеред людей збоку, хвилювався і переминався з ноги на ногу. Це і вихопив 5-ий телеканал, який разом з “Прямим” вели пряму телетрансляцію цього мітингу.

Під закінчення свого виступу лідер ЄС Порошенко заявив, що їхня політична сила йде на місцеві вибори та їхнім висуванцем у Дрогобичі буде… і жестом руки вказав на Михайла Задорожного. Було це зроблено не зовсім чітко та не акцентовано, прізвище Задорожного не прозвучало. І це дало привід різним політичним спекулянтам, які переважно тусуються в таборі Тараса Кучми, стверджувати, що насправді Порошенко робить ставку на Кучму. Але вони, як завжди, видають бажане за дійсне.

Натомість почали порівнювати з мітингом, який відбувся наступного дня у Львові, де також виступав Петро Порошенко. Перед його промовою виступали різні народні депутати з ЄС, і в тому числі Олег Синютка, який заявив, що буде балотуватися на голову Львівської ОТГ. Опісля Петро Олексійович звернувся до присутніх людей, мовляв, кого би вони хотіли бачити своїм головою. Натовп почав вигукувати: “СИ-НЮ-ТКА”. У відповідь лідер ЄС сказав: “Ви самі визначили свого кандидата”. Хитро і розумно.

Треба відзначити, що 5 вересня – це перший офіційний день виборчої кампанії і нема офіційно ще жодних кандидатів. Тому голова Європейської солідарності Петро Порошенко поступив правильно – він не порушував закон! А закону ми всі повинні дотримуватися, що, на жаль, тепер є великою рідкістю. Тому у Дрогобичі Порошенко жестовою мовою вказав на Задорожного! Зрештою, усім є зрозуміло хто буде висуванцями від ЄС, якщо біля Петра Порошенка стояли Задорожний, Кульчинський, Стефанків.

Інша річ, що Тарас Кучма зі своїм оточенням і фанами дуже сподівалися, що президентський жест буде зроблено у його сторону, і це би стало для Кучми великим плюсом. У такому випадку Кучма стає майже безальтернативним кандидатом і, ймовірно, переможцем вже у першому турі виборів, набравши більше 50% голосів. Але це є “рожевий сон” “нашого Тарасика”, який не збувся. Очевидно, що Кучма одержить гідного суперника в особі Задорожного!

Дрогобицький партійний осередок ЄС формує список кандидатів до ради ОТГ. Якщо Задорожний буде висунутий і зареєстрований у ТВК кандидатом на голову Дрогобицької ОТГ і його суперником буде чинний мер Дрогобича Кучма (а він про це вже багато разів заявляв – Б.Г.), то в списку ЄС не може бути жодного “кучміста”– прихильників, прихвоснів, кучмоботів тощо. Бо інакше це є нонсенс та абсурд! Якщо “кучмісти” будуть у списку Європейської солідарності, то вони апріорі стають П’ЯТОЮ КОЛОНОЮ у таборі Задорожного! А на це дуже сподівається Т. Кучма. Чи розуміють це у Львові? Чи повірять брехливим запевненням В. Бернадовича, голови Дрогобицького міського осередку ЄС і депутата міської ради, що всі вони, і “кучмісти” теж, не покладаючи рук денно і нощно активно працюватимуть у виборчій кампанії на Задорожного?

Фракція БПП-ЄС у Дрогобицькій міській раді, очолювана Бернадовичем, складається з п’яти осіб: В. Бернадович, Н. Броварський, О. Скірко, А. Шевкенич та А. Янів. Усі вони в більшій чи меншій мірі, м’яко скажемо, прихильники Кучми, і він на них опирався у своїй “управлінській” діяльності, до якої направду мали б значно-значно пильніше зацікавитися правоохоронні органи. Ця БППешна п’ятірка в переважній більшості на сесіях міської ради входила (якщо не заторкувалися їхні меркантильні інтереси) до кучмівської “ЗОЛОТОЇ ДВАДЦЯТКИ” – більшості складу міської ради, що дозволяла Тарасу Кучмі ухвалювати з порушенням законів, конституції, регламенту будь-які рішення ДМР, де певного роду складова аж зашкалювала. За це міський голова напевно був вдячний цим тим так званим “порошенківцям” , і таким чином справджувався принцип «рука руку миє».

Голова фракції Вова Бєрнадовіч (так в певних колах його називають – Б.Г.) ще в минулому скликанні ДМР, будучи депутатом фракції Фронту змін, входив до земельної комісії ради (був заступником голови або секретарем комісії), мав неофіційний, але “почесний” титул “земельного рішали”. Вони зі своїм тестем депутатом-свободівцем “хапали” земельні ділянки в чотири руки, так що потім цей земельний дерибан став вагомим звинуваченням на адресу тодішнього мера Олексія Радзієвського, що і призвело до дострокової відставки попередньої влади міста Дрогобича.

У теперішньому скликанні до складу земельної комісії знову входить Бернадович і ще один партієць від БПП-ЄС Н. Броварський. Про те як там дерибанили землю за участі і під прикриттям керівництва міста ми невдовзі почуємо на відкритому судовому процесі у Дрогобичі, який вже розпочався над Іриною Дзюрах, головою земельної комісії, однопартійкою Тараса Кучми з «Народного контролю», яку на “гарячому” впіймали правоохоронні органи під час одержання хабара. Судове засідання відбудеться 22 вересня ц.р.

Так було – ЗГАДАЙМО ВСЕ!

Автор неодноразово розпитував різних людей про те ким працює і чим займається Бернадович. Ніхто нічого не міг сказати, мовляв, якийсь приватний підприємець. І так натякали та висловлювали припущення, що його бізнес полягає у “вибиванні” на підставних людей (не на себе! – Б.Г.) земельних ділянок з подальшою перепродажею. Треба зазначити, що таких підприємців серед депутатів, бізнес, яких зав’язаний суто на міській раді і їхньому депутатстві, є немало.

Автору довелося зазирнути в Е-декларацію цього депутата (електронні декларації є у вільному доступі ¬– Б.Г.) і треба зазначити, що вона є дуже мала за об’ємом. В народі кажуть про таких – ні кола, ні двора нема. Не задекларовано жодного житла і землі! Задекларованими є тільки авто, готівка і дохід від підприємницької діяльності, який є на рівні зарплати головного спеціаліста міської ради. Дуже скромно, а навіть і бідно! І виникла думка, що треба буде клопотати перед органами соціального захисту про надання щомісячної допомоги Бернадовичу. Але це іронія. Дуже ймовірно, що цей депутат від Європейської солідарності приховує свої статки, доходи, земельні ділянки тощо і мабуть вносить у декларацію неправдиві дані, а це вже – кримінальний вчинок. Ну що ж – доведеться звернутися в НАЗК. Чи знає щось про такого однопартійця Петро Олексійович? Чи надалі його толерує Олег Синютка?

Пора вже зрозуміти керівникам партії ЄС у Києві та Львові: якщо такі зашкварені і з таким негативним бекграундом бернадовичі у Дрогобичі та одіозні адамики-козловські у Львові будуть і надалі керувати та задавати тон в Європейській солідарності, – то майбутнє цієї партії буде безперспективним. Якраз саме зараз необхідно робити самоочищення і позбутися вічних, корумпованих, знахабнілих хапуг-депутатів від бернадовичів до янівих, які роками жирують на земельних ресурсах, бюджетних коштах міста задля свого збагачення. А “вушка Кучми”, які стирчать з Європейської солідарності у Дрогобичі, треба рішуче і безкомпромісно відрубувати!

(далі буде)

Богдан Гринчишин, дрогобичанин, 64 роки, стаж державної служби 23 роки

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