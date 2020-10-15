Оксана Плитин: «Іду з добром!»

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Плитин (з дому Іванішів) Оксана Володимирівна – кандидат в депутати Трускавецької міської ради по округу № 2 від партії «Слуга народу». Ми спілкуємося з нею про Трускавець, роботу, політику та життя.

– Пані Оксано, розкажіть трохи про себе…

– Я народилася у 1983 році в Трускавці, тут закінчила школу, тут жила і живу, тут працюю, тут проживають мої батьки та навчаються мої діти. Працюю начальником відділу соціальної роботи в Трускавецькому міському центрі соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді вже 12 років. Одружена, з чоловіком Романом виховуємо двох синів: Артема та Арсена.

Походжу я з дуже патріотичної родини як по татовій, так і по маминій лінії. Моя мама родом з мальовничого села Ямельниця, де в часи збройної боротьби УПА діяла радіостанція «Вільна Україна» (кодова назва «Афродіта»), де було багато криївок, а чимало жителів села загинули, або ж були вивезені на Сибір.

Змалку я любила слухати розповіді дідуся Миколи та бабусі Юстини про українську минувшину, про січових стрільців та воїнів УПА, про Церкву у підпіллі, історії з життя патріотів, котрі віддали життя за Україну. Це не були якісь книжкові, вигадані персонажі, це були члени нашої родини – вуйко, стрико, двоюрідний брат тощо. Рідного брата моєї бабусі, 10-річного Василька Ключака вбили московські окупанти в 1945 році, коли він біг до школи (публікації про це тут і тут).

Все своє свідоме життя я намагаюся допомагати іншим людям. Працюючи у соціальній сфері мені доводиться бути не тільки юристом, але психологом, порадницею, вчителькою, і просто подругою для тих, хто до мене звертається. Люди деколи просто потребують, щоб їх вислухали і дали одну, але мудру та потрібну пораду. Але на цих історіях я не зупинятимуся, бо все, що робимо – робимо конфіденційно, без розголосу, без пафосу, без піару. Це дуже потрібна робота, бо проблем є чимало.

Поза роботою я така ж мама, як і всі мої знайомі, люблю проводити час зі своїми дітьми, друзями, вчити дітей власним прикладом як шанувати батьків, як вміти захистити себе, як вміти зрозуміти іншого, як жити та бути Людиною. А ще люблю гори і своє чарівне село Ямельницю, де проходило моє дитинство, де навчалася життєвих цінностей.

Ніколи раніше не балотувалися в органи влади, але тепер бачу, що час для цього настав.

– З цього моменту, як кажуть, детальніше. Тож чому балотуєтеся саме тепер і що плануєте робити для Трускавця, для ОТГ, для людей?

– Свою програму я б охарактеризувала коротко: «Іду з добром!». І вноситиму в це свою лепту. Я людина ідейна. Моя ідейність полягає в тому, що кожен з нас повинен працювати так, щоб наша Україна і місто Трускавець зокрема розвивався.

Як юрист я сприймаю статус депутата як можливість вирішувати питання людей, сімей, благоустрою, промоції курорту, соціальної сфери та інших питань. Тобто, влада для мене не є самоціллю, це просто інструмент допомоги іншим. Я хочу і можу робити більше, робити зараз, а не у якомусь невідомому майбутньому.

Наведу приклад: сім`я втратила житло, або ж потрібна непідйомна для них сума коштів на лікування мами чи дитини. Що може зробити депутат? Може клопотати про виділення коштів, ініціювати розробку та прийняття відповідної Програми, щоб в разі наступних подібних випадків люди не проходили сім кіл бюрократичного пекла, а могли отримати допомогу вчасно та у відповідних розмірах. Звісно, депутат міської ради не має таких повноважень, як обласний чи народний депутат, але це перша сходинка до того, щоб мешканці нашого міста почували себе захищеними і впевнені були у завтрашньому дні.

– Ви балотуєтеся від такої політичної сили, яку останнім часом дуже критикують: партія «Слуга народу». Не соромно балотуватися від партії Зеленського?

– Як би це комусь не хотілося чути, але Володимир Зеленський – це всенародно обраний Президент України. Торік на виборах за нього віддали голоси три чверті з тих, хто взяв участь у голосуванні. І за цей рік зроблено насправді дуже багато, хоч не всім подобається про це говорити.

Чому я балотуюся від партії «Слуга народу»? Та тому, що бачу там потужну команду фахівців, порядних людей, і мені приємно бути членом цієї команди. Я відчуваю їхню підтримку, вони відчувають мою підтримку, ми разом робимо багато добрих справ, не будучи депутатами, не будучи олігархами, будучи просто командою порядних людей.

– Ким Ви себе бачите в раді Трускавецької ОТГ?

– Для мене важливим буде працювати в статусі тієї, хто захищатиме права сімей, права дітей і жінок, хто зможе реально впливати на надання допомоги найбільш потребуючим соціальним верствам. Свої знання та досвід я застосовуватиму також в сферах подолання безробіття, покращення інфраструктури сіл, в сфері дозвілля молоді. Подаватиму депутатські запити, контролюватиму виконання програм, ініціюватиму прийняття важливих для громади рішень. Повірте, мене не цікавлять земельні ділянки чи комунальне майно. Працюватиму тільки для блага людей.

– На округах зараз іде жорстка конкуренція не лише між представниками різних партій, а й внутрішньопартійна, щоб набрати якомога більше голосів та випередити інших. У «Слузі народу» так само?

– Ви ж самі можете оцінити нашу передвиборчу кампанію. По-перше, ми не лиємо бруд на жодну іншу політичну силу. На жодну! Ми показуємо свої наміри, плани, представляємо наших кандидатів, розповідаємо що вони вже зробили і що планують робити далі.

А по-друге, ми, як я вже сказала, є монолітною потужною командою і про ніяку внутрішню конкуренцію в нас не йдеться. Я, наприклад, балотуюся не на тому окрузі, де проживаю, але це мене аніскілечки не бентежить, адже знаю, що мене підтримують наші активісти на інших округах, а на своєму окрузі я підтримую їх. Ми підставляємо одне одному плече, працюємо як одна команда і знаємо, що перемога буде за нами.

– Ви впевнені в тому, що «Слуга народу» пройде до Трускавецької міської ради?

– Абсолютно впевнена, адже «Велике Будівництво» – найкращий приклад того, як команда Володимира Зеленського, яку на Львівщині представляє команда Максима Козицького, виконує свої обіцянки. Реконструкція НВК «СЗШ №2-гімназія» у Трускавці, ремонти в інших школах, садочках, будівництво нової об’їзної дороги до Трускавця, ремонти доріг у Стебнику, в Доброгостові, підвищення рівня заробітної плати – за один рік робиться те, чого не було дуже довго.

Так що я не просто вірю у перемогу «Слуги народу» у Трускавці, а й вірю, що наша команда візьме один з найкращих результатів на місцевих виборах в нашому місті.

Вл. інф.

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