Богдан Гринчишин: ЗГАДАТИ ВСЕ! Частина 11. «Дорогий наш Тарас Ярославович…»

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Вибори-2020 з обрання місцевої влади у Дрогобицькій ОТГ завершилися обранням Дрогобицького міського голови (ОТГ) у ІІ-му турі. Ним став Тарас КУЧМА, який переміг свого опонента Андрія Веселого у запеклій боротьбі. Т. Кучма зберіг за собою посаду міського голови, тобто НЕ ВТРАТИВ ЗДОБУТЕ «непосильною працею». Ось короткий підсумок результатів ІІ-го туру виборів дрогобицького мера.

Тарас КУЧМА – 13 103 голосів, 50,42%;

Андрій ВЕСЕЛИЙ – 12 598 голосів, 48,48%;

Недійсних бюлетенів – 285;

Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні – 25 986, явка була 30,2%.

Різниця становить 505 голосів, тобто 2%.

Відомо, що у місті Дрогобичі на всіх дільницях переміг Кучма з різною різницею у голосах починаючи з +4 і до півтора сотні, а в Стебнику на всіх дільницях переміг Веселий, в районі переважно переміг Веселий.

При зустрічі з автором А. Веселий сказав, що хоча він не досягнув поставленої мети, але результатом виборів задоволений, бо фактично він не програв, а стартував з нуля. Отже, все у нього ще попереду, додав п. Андрій.

Днями відбудеться перша, інавгураційна сесія міської ради. Вона буде урочистою, з великими почестями й з численними гостями і мабуть навіть за кордону. Пригадується, що п’ять років тому, коли Кучма вступав на посаду міського голови, його товариш Богдан Матківський зачитав наказ по військовій частині № 3066, до якої був приписаний Т. Кучма, що його, Кучму, відряджають до Дрогобича на час виконання обов’язків мера. Отже військовослужбовець Тарас Кучма, напевно, буде у новому білому кітелі, обвішаний медалями та орденами. Можливо одержить підвищення у військовому званні, тільки якої держави?

Можна собі уявити, як численні підлеглі по службі, прихильники і прихильниці, прихвосні та інші будуть вітати Кучму зі словами: «Дорогий наш Тарасе Ярославовичу!….». Дійсно, «ДОРОГИЙ» він нам, бо його утримання, яке здійснюється з місцевого бюджету за рахунок платників податків є цілком НЕ дешевим. Між першим і другим туром у Дрогобичі багато людей говорили про його зарплату, про те що він одержує по 70 тисяч гривень щомісяця.

Раніше вже писалося у частині 3 «ЗГАДАТИ ВСЕ!», що за 2019 рік «мерська» зарплата Т.Кучми становила 727 405 гривень! Це в середньому за місяць виходило по 60 617 грн. (Дивитись тут). Автор поставив собі за мету дізнатися, яка ж його теперішня заробітна плата?

Кучма, як і вся влада, живе за рахунок платників податків. Оскільки, як уже згадувалося, «клікання» відповідної клавіші на комп’ютері, як запевняв нас усіх під час теледебатів Т. Кучма, не спрацьовувало, то довелося порахувати його зарплату «вручну», так як роблять в бухгалтерії.

Вихідною точкою є Постанова Кабінету Міністрів України №441 від 3.06.2020, де в додатку №50 (таблиця посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських рад та їх виконавчих комітетів, 2-а група міст) зазначено, що міським головам таких міст як Дрогобич встановлений новий щомісячний посадовий оклад 15 500 гривень. І з липня 2020 р. (а фактично ще зі середини червня) Кучма на посаді міського голови одержував вже підвищену заробітну плату.

Довідково: Крім посадового окладу всі посадові особи органів місцевого самоврядування і держслужбовці одержують цілу низку надбавок до посадового окладу, дві матеріальні допомоги щороку і це прописано у відповідних законах. Також вони одержують щомісячні премії, якщо дозволяє фонд заробітної плати відповідної установи. Але в органах місцевого самоврядування: в обласних, міських, районних радах цей фонд збільшують так, щоб усі надбавки і премії одержувати по максимуму, особливо для керівного складу.

15 грудня 2016 року на сесії Дрогобицької міської ради було прийняте рішення №522 «Про умови оплати праці міського голови».

Треба зазначити, що такі подібні рішення і раніше приймалися за попередніх голів, але це було особливе. Воно було безстрокове, а не на 1 рік. Це – порушення фінансової дисципліни, яке здійснили бухгалтерія та бюджетна комісія. Міському голові, за пропозицією Р. Курчика, була встановлена щомісячна премія в розмірі 200% посадового окладу, адже раніше такої високої премії не давали.

Майже через три роки, коли Кучма на посаді міського голови вже досягнув високого рівня шахрайства і повністю «приручив» раду, було прийнято обманним і шахрайським способом нове рішення міської ради. 9 липня 2019 року було прийнято рішення №1856 «Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання працівників відділів виконавчих органів, управлінь та департаментів Дрогобицької міської ради».

У цьому рішенні п.4 було замінено 2–3 слова з попереднього рішення № 522 «Про умови оплати праці міського голови» і тепер «посадовий оклад» замінили на «нараховану заробітну плату». Обман і шахрайство полягали в тому, що прийняття цього рішення треба було на сесії «проскочити» якомога швидше. Коли підійшли до розгляду цього питання, то Кучма, задля того щоб ніхто з депутатів не дочитався до цього непомітного четвертого пункту, швиденько почав запевняти депутатів, що це – технічне питання і тому не варто на ньому зупинятися, а одразу голосувати, що депутати й зробили. А це означало, що тепер ЩОМІСЯЧНУ ПРЕМІЮ В РОЗМІРІ 200% БУДУТЬ НАРАХОВУВАТИ КУЧМІ НЕ ВІД ОКЛАДУ, А ВІД НАРАХОВАНОЇ ЗАРПЛАТИ З УСІМА НАДБАВКАМИ.

Подається офіційна таблиця поіменного голосування на сесії за рішення №1856 від 9.07.2019:

Міський голова Кучма Т.Я. голосував «ЗА» рішення міської ради, де п.4 стосувався його персонально. Тобто, КУЧМА ОСОБИСТО ГОЛОСУВАВ ЗА ПІДВИЩЕННЯ СОБІ ЗАРПЛАТИ! А це – конфлікт інтересів, який визначається корупційною дією, за це передбачена адміністративна відповідальність (200 – 400 неоподаткованих мінімумів і занесення такої особи до реєстру корупціонерів на сайті НАЗК).

Заробітна плата Т. Кучми на посаді міського голови тепер складається з таких виплат (нарахувань):

Посадовий оклад 15 500 грн.

1.1. Доплата за ранг 700 грн.

1.2. Надбавка за вислугу років тепер станом на 2020 рік вже становить не 10%, а 15%: (15 500 +700 =16 200) х 15% = 2 430 грн.

1.3. Надбавка за високі досягнення в праці 50% (це звучить як знущання або насмішка – Б.Г.) 16 200 +2 430 =18 630 х 50% = 9 315 грн.

1.4. Доплата за доступ до державної таємниці («за секретку») 15 500х 15% = 2 325 грн.

Тепер сумуємо: 15 500 +700 +2 430 +9 315 +2 325 = 30 270 грн.

Це – нарахована зарплата з усіма надбавками при «нульовій» премії. Сама премія становить 200% від цієї суми: 30 270 х 200% = 60 540 грн. і вона у два рази вища ніж сама зарплата.

Отже, щомісячна нарахована зарплата мера Кучми становить 30 270 + 60 540 = 90 810 гривень (тобто приблизно $ 3 200). Він фактично одержує потрійну зарплату.

А ще згідно п.2 рішення 522 Кучмі надається дві щорічні матеріальні допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати, тобто 90 810 х 2 = 181 620 грн. Ось за таку зарплату голосували депутати попереднього скликання. А як воно буде тепер?

У річному вимірі нарахована заробітна плата Дрогобицького міського голови Тараса КУЧМИ становить 90 810 х 12 + 181 620 = 1 271 340 гривень, а це все є з наших податків.

Якщо вирахувати податки (18% ПДФО + 1,5% військовий збір), які становлять 247 911 грн., то до виплати «на руки» у річному вимірі Кучмі буде 1 023 429 гривень ($ 36 тис.).

Звісно, якщо б грошей у зарплатному фонді міста не вистачало, то розмір зарплати міського голови Дрогобича може бути й меншим. Але про такі випадки автору статті нічого не відомо.

А ще в п.3 рішення 522 сказано «Здійснювати… преміювання з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат», але не зазначено якою величиною коштів, тому можна припустити, що в розмірі середньомісячної зарплати. Автору не відомо чи одержував Кучма по цій статті премії, але знаючи його захланний ненаситний характер, то про таких людей наші батьки говорили: «вмерлому з горла витягне».

Мабуть, що такої зарплати не має успішний підприємець Андрій Веселий, як бюджетник Тарас Кучма. А ще є заступники мера і начальниця фінуправління Савран, які НЕ набагато менше ніж їх керманич тягнуть з бюджету. А натомість інші бюджетники – вихователі дитсадків, вчителі, медсестри, лікарі другої ланки, працівники сфери культури одержують зарплату від 4 до 10 тис. гривень за місяць.

Це – справжній грабунок міста та громади дрогобицькою владою! Так може вчиняти лише зайда, окупант, ворог і москаль!

ТАРАСЕ ЯРОСЛАВОВИЧУ, НУ ЧОМУ Ж ВИ ТАК ЛЮБИТЕ БАБЛО?!

Богдан Гринчишин

«Згадати все». Частина 1 – читати тут.

«Згадати все». Частина 2 – читати тут.

«Згадати все». Частина 3 – читати тут.

«Згадати все». Частина 4 – читати тут.

«Згадати все». Частина 5 – читати тут.

«Згадати все». Частина 6 – читати тут.

«Згадати все». Частина 7 – читати тут.

«Згадати все». Частина 8 – читати тут.

«Згадати все». Частина 9-10 – читати тут.

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