Згадати все. Частина ІІ. «Удар» по-дрогобицьки

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Від часу першої публікації рубрики «Згадати все» (читай тут) пройшло два тижні. Виборчий процес набирав обертів. Різні політичні партії (якщо їх так можна назвати – Б.Г.) заявляли про свою участь у виборах до Дрогобицької та інших ОТГ, районної й обласної рад. До Дрогобицької міської ради заявилися 19 місцевих осередків партій. Відродилася партія «УДАР» Віталія Кличка, яку з 2012 року на Дрогобиччині створював і плекав Володимир Шутко, але вона потім увійшла у БПП. У неділю, 13 вересня, з великою “помпою” біля пам’ятника Іванові Франку велика група місцевих політиків задекларувала, що вони входять у партію «УДАР» і під її брендом йдуть у депутати разом з Володимиром Шутком. Голова Львівської обласної організації «УДАР» Оксана Юринець, яка з цієї нагоди приїхала до Дрогобича, очевидно, була задоволена і благословила новоспечених «УДАР»івців на майбутні виборчі звитяги. Також там був присутні поки що діючий дрогобицький мер Тарас Кучма, який заявив, що ця команда «УДАР»у буде його надійною опорою у Дрогобицькій міській раді. Щоправда, зберігалася інтрига – чи буде Кучма висуванцем партії «УДАР»?

Треба зазначити, що з кінця серпня у Дрогобичі йшли постійні балачки, здогадки, пересуди, плітки тощо про те, яка партія буде висувати (саме висувати, а не підтримувати – Б.Г.) Тараса Кучму на голову Дрогобицької ОТГ. А в результаті він першим подає заяву до ТВК про самовисунення на голову об’єднаної територіальної громади. Першим тому, що це вкладається у його парадигму – “Ми перші! Я перший!”. Самовисунення означає, що кандидат на голову не йде від жодної партії і не веде за собою жодну політичну силу, яка бере на себе відповідальність (відповідальність доволі умовну – Б.Г.) у разі перемоги за його діяльність у майбутньому.

Голова-самовисуванець ризикує тим, що не маючи безпосередньо своєї великої фракції у раді, тобто своєї твердої групи підтримки, він може у майбутньому мати великі проблеми. Повчальним прикладом може бути головування у Дрогобичі у 2006-2010 роках Миколи Гука, якого дві мегафракції «Наша Україна» і «БЮТ» об’єднавшись усунули з посади міського голови. Саме в тих роках депутатом Дрогобицької міської ради був і Тарас Кучма. А яким саме він був депутатом – далі буде.

Спостерігаючи дуже тривалий час за діяльністю Кучми на посаді мера, а ще раніше як громадсько-політичного активіста треба сказати, що він дуже добре відчув СМАК ВЛАДИ і використовував найгірші, найогидніші методи керування у своїй діяльності. Невідомо, чи, будучи “ЗА ПАРЄБРІКОМ” в РОСІЇ у молодих роках, він вивчав твори Нікколо Макіавеллі, італійського філософа і політолога 15-16 століть, але діяв Кучма згідно з його вченнями.

Декілька місяців тому Т. Кучма казав, що його політична сила – це партія дрогобичан. Тому йому не потрібно висуватися від якоїсь партії, окрім, мабуть, «Європейської солідарності» (ЄС) – (див. частину 1). І так воно є, бо він класично «розклав яйця у різні кошики», тобто порозсилав /понапихав, нашпигував, нафарширував, наводнив і т.д./ своїх людей /поплічників, однодумців, прихвоснів, підлабузників і т.д./ у різні партії, які йдуть у міську раду. Ба більше, вони створили окрему партію “ПРОПОЗИЦІЯ”, так звану партію мерів під керівництвом якогось “Паші-цвіркуна”– так кажуть в місті, на підтримку Кучми. Єдине, що треба дописати на лицевій таблиці цієї “ПРОПОЗИЦІЇ”– “під патронатом міського голови Т.Кучми”.

“Вушка Кучми” стирчать майже з кожної партії, що йдуть до Дрогобицької міської ради. Автор добре прослідкував це на прикладі «Європейської солідарності» (ЄС) у Дрогобичі. 21 вересня ц.р. в театрі у Дрогобичі відбулася, за усіма вимогами і правилами карантину, презентація, представлення команди кандидатів від ЄС до Дрогобицької міської ОТГ. Усі дуже очікували на приїзд голови обласної ЄС, нардепа Олега Синютки, але це не справдилося, хоча презентація відбулася. Представили Михайла Задорожного як висуванця на міського голову, який мав коротку промову. Потім ведучий цього заходу викликав по черзі усіх висуванців у депутати Дрогобицьких міської та районної рад і Львівської обласної ради. З числа кандидатів до міської ради приблизно 40% були відсутні, в т.ч. і Володимир Бернадович, який є головою міського партійного осередку! А згодом стало відомо, що ці так звані “КУЧМІСТИ” на чолі з Бернадовичем БОЙКОТУВАЛИ ЦЮ ПРЕЗЕНТАЦІЮ! А мав приїхати Синютка. Очевидно вони знали, що його не буде і по команді не прийшли до театру. В «ЄС»і виник величезний скандал. “П’ята колона Кучми” одразу з першого дня розпочала свою підривну діяльність! – як і передбачав автор у попередній статті (чим не методи КГБ–ФСБ? – Б.Г.). Як згодом стало відомо, Задорожний поставив перед львівським керівництвом «ЄС» питання руба – “Або Я – або Бернадович тут керує!”. Колотнеча тривала кілька днів. Тим більше, що за Бернадовичем стоїть Степан Кубів, нардеп, колишній віце-прем’єр уряду, далеко не остання людина по впливовості у парламентській фракції «ЄС».

Розв’язка відбулася у четвер, 24 вересня – в останній день подачі документів до ТВК. Бернадович, який значився у загальному списку кандидатів від «ЄС» одразу після 1-го номера Задорожного, прийшов до ТВК із заявою про вихід зі списку кандидатів до Дрогобицької міської ради. Мовляв, майбутнє депутатство буде на заваді його підприємницькій діяльності (??!). Дотиснули його і прогнали! Голова партійного осередку «ЄС», теперішній зашкварний депутат завершує своє неоднозначне депутатство у Дрогобицькій міській раді. Це значна символічна перемога команди Михайла Задорожного, але в цій команді ще достатньо кучмівської п’ятої колони.

Завершення історії з Бернадовичем – це гідний приклад для наслідування іншими партіями, що були представлені у ДМР.

Крім цього сенсацією останнього дня подачі документів до ТВК стала заява про самовисунення на посаду міського голови вже позапартійного Володимира Шутка. До обласної ради від «УДАР»у він уже не йде. І стало зрозуміло, що «молоді вовки від Кучми», які влилися в «УДАР», зробили політичне рейдерське захоплення цієї партії в Дрогобичі.

(далі буде)

Богдан Гринчишин

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