Богдан Гринчишин: ЗГАДАТИ ВСЕ! Частина 5. Як дрогобицькі “проститути” захопили УДАР

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Присвячується світлій пам`яті Тараса Демка

Про список політичної партії “УДАР Віталя Кличка”

У Дрогобичі і районі всі раніше знали, що УДАР – це В. Шутко (Бобер), Ю. Кулинич (Губа), Мойсеєнко та ін. Потім на базі УДАРу була створена партія ”БПП-Солідарність” як у Дрогобичі, так і по Україні. Але Віталій Кличко реанімував цю партію і тепер вона йде на місцеві вибори окремо. Володимир Шутко як засновник УДАРу на Дрогобиччині, будучи головою фракції БПП в райраді, вийшов з цієї партії, дотримавшись усіх формальностей, – написав заяву, зачитав її на зборах місцевого осередку і віддав партійний квиток. Усі знали, що він збирається з УДАРом йти до обласної ради. І тут як грім серед ясного неба прозвучало: Шутко до обласної ради вже не йде, він балотується на голову Дрогобицької ОТГ як самовисуванець і ПОКИНУВ УДАР!

13 вересня ц.р. до Дрогобича в черговий раз завітала п. Оксана Юринець, колишня нардепка, голова Львівського обласного УДАРу, кандидатка на посаду голови Львівської ОТГ. Вона віддала право формувати виборчий список до Дрогобицької ОТГ і районної ради місцевим політиканам-шахраям: Кучмі, Кушлику, Щербі та іншим. Шутко це не заперечував, адже йому було обіцяно обласним керівництвом УДАРу третє або четверте місце в загальному списку до облради і №1 на окрузі (обласний округ у нас – це вся Дрогобиччина). У разі подолання УДАРом 5% порогу В. Шутко ставав би обласним депутатом. Родзинкою візиту Юринець стада велика фотосесія біля пам’ятника Іванові Франку, де усі знимкувалися з п. Оксаною та п. Шутком. (див. частину 2 тут).

Юринець ще раніше приїжджала до Кучми, вони пили каву біля ратуші, фоткалися на оновленій площі і домовлялися про майбутнє. Подейкують, що ”заслужений доктор-голковколювач” упродовж кількох сеансів поставив їй багато голок у своєму кабінеті в ратуші. Тому нічого дивного в тому нема, що місцевих УДАРівців відсунули в сторону, а їхнє місце зайняли люди Кучми. Можна припустити, що не обійшлося без грошового стимулювання або виділення земельної ділянки для когось з родичів п. О.Юринець. Хіба Кучма цього не робить? Тому це може називатися, що Кучма & Со перекупили або рейдернули УДАР.

Приблизно місяць тому на Львівській обласній конференції УДАРу затверджували усі виборчі списки до обласних, районних рад і ОТГ. І тоді несподівано у списку до обласної ради на третьому місці замість Шутка з’явився Андрій Ковч – теперішній обласний депутат від Наркоконтролю, друг, соратник і поплічник Т. Кучми, з яким вони разом провернули дуже багато справ сумнівного характеру і якими тепер, як стверджують компетентні органи, зацікавилися поліція і ДБР. Справа в тому, що Ковча треба було кудись прилаштувати, щоб він знову йшов до обласної ради. Як стверджує Шутко, Ковч просився до декількох партій, щоб його взяли до обласного списку, але ті йому відмовили. Та ж не буде він йти в УДАРівському списку до обласної ради останнім під №38! Отож, Ковч отримав №3, а Шутка у Львові поставили на непрохідне 18-е місце, порушивши усі домовленості з ним. Опісля він, засновник УДАРу на Дрогобиччині, гонорово піднявся на Львівській конференції, вийшов, подякував і віддав своє посвідчення київському представнику В. Кличка, щоб той передав його лідеру партії, зазначивши, що цю партію він тут створював і плекав ще з 2012 року.

Ми можемо по-різному ставитися до Шутка, але він людина слова. Якщо є домовленість з керівництвом обласної організації та з сусідом Кучмою, то цих домовленостей треба дотримуватися. А Кучма його в черговий раз підставив, обдурив і кинув. Мабуть, за 3-є місце Ковча вони багато заплатили. Зрештою, їм потрібен Ковч, а не Шутко.

До списку УДАРу в Дрогобичі увійшла вся команда Тараса Кучми, бо саме він її формував. Але там бракує двох знакових, відомих і дорогих для Кучми людей – Дзюрах і “Банана”. Вони би стали окрасою кучмівського УДАРу!

З семи теперішніх депутатів кучмівської фракції п’ятеро йдуть знову у депутати, це – Юрій Кушлик, Олена Бичков‘як, Іван Куць, Тарас Городиський, Михайло Городинський. І всі йдуть від УДАРу. Взагалі, не балотуються лише двоє – Зеновій Семенишин та Ірина Дзюрах. Як відомо, лікар Семенишин просто відмовився від подальшого депутатства, мовляв, з нього досить цього ‘’болота’’, у яке він вляпався, хоча його тепер запрошували до себе інші партії. Депутати Бичков‘як, Куць, Городиський і Городинський практично ніколи на сесіях не виступали, вони були глядачами, статистами і кнопкодавами. Причому двоє з них, Бичков‘як і Городиський – кандидати наук і доценти педуніверситету. Голосували як Тарасьо приказав і він був дуже задоволений ними, а от коли Семенишин відмовився голосувати за кучмівські афери та оборудки, пов‘язані зі сміттям, то почув у відповідь образи та зневаги від Кучми.

Але цікавим у цьому є те, що ця кучмівська команда була у фракції і партії “Громадський рух “Народний контроль”. Партію очолює колишній нардеп Дмитро Добродомов, який упродовж 2016-2019 років багато разів вихвалявся своїми дрогобицькими партійцями, мовляв: «Які вони успішні, як гарно керують містом під керівництвом Т. Кучми». Вихвалявся своїми наркоконтролівцями навіть тоді, коли Дрогобич був “по вуха” завалений сміттям.

Добродомов хвалив кучмівську владу на всі лади, від гордості його аж розпирало! А тепер, несподівано, вірні партійці йдуть на нові вибори НЕ з Добродомовим, а з новим “партайгеносе” Кличком. Це можна було б зрозуміти, якби «Народний контроль» як партія не йшла на вибори в цілому по Україні, але вони йдуть на вибори. Тож виходить, що Кучма, Кушлик, Ковч та інші зрадили свою партію “Громадський рух “Народний контроль” та перебігли в УДАР! Це називається – ПОЛІТИЧНА ПРОСТИТУЦІЯ. Колишня заступниця міністра інфраструктури пані Клітіна називає таких людей «ПОЛІТИЧНИМИ ПРОСТИТУТАМИ, які нічого не мають за душею, а лише вихваляються тим, що мають в штанях». Такий вислів точно і повністю характеризує Тараса Кучму…

Про Кушлика

До міської ради першим кандидатом від УДАРу йде Ю-Кушлик – колоритна фігура! В автора Кушлик асоціюється з відомим політиком Арахамією. Саме про таких діячів Зеленський у травні висловився, що вони “ХИТРОЗРОБЛЕНІ”, бо хочуть пролізти в органи влади. Але “Дрогобицький Арахамія” вже давніше проліз до влади. У Дрогобичі після Революції Гідності у відставку була відправлена уся міська влада, їй на заміну прийшов “тимчасовий уряд” під керівництвом Романа Курчика. Був обраний новий виконком міської ради, куди увійшов Ю-Кушлик. Сесії тоді в 2014-у проходили дуже бурхливо, автор був свідком цих подій.

Кушлик відзначався красномовством, спостережливістю, не боявся виступати. Разом з Кондзьолкою і Кучмою “громили” Радзієвського і Коростильова за оборудки та махінації з майном і землею, які оформляв Ростик Росоха. Вони звинувачували “папєрєдніков” у тих гріхах і зловживаннях владою, які саме теперішня влада Кучми, Германа, всього Наркоконтролю при допомозі БППешників Бернадовича, і Самопомочі Оленича багатократно перевершила!

Кушлик, ставши депутатом, очолив комісію з питань оренди і приватизації комунального майна і земресурсів, “жирний кусень” йому дістався. З міським майном і землею останні п‘ять років робиться все те, що і за попередньої влади, тільки набагато крутіше і нахабніше. Оформляє папери той самий відділ на чолі з “легендарним” і дуже досвідченим Ростиславом Росохою, який був одним із “символів корупції” попередньої влади. Отож, Ю-Кушлик не бідує!

Треба відзначити, що “Дрогобицький Арахамія” має добрий нюх на халяву за рахунок бюджету. Більше двох років тому була створена (УВАГА!) бюджетна футбольна команда – Муніципальний футбольний клуб “Галичина”, і її президентом став Юрій Кушлик. Так, офіційної зарплати він там не одержує. Але звідти просочується інформація та й в навколофутбольних колах говорять, що значна частина бюджету команди осідає в кишенях Кушлика. Шила в мішку не сховаєш. Крім того, до правління або наглядової ради МФК “Галичина” рішенням виконкому були введені два заступники міського голови – Качмар і Коцюба, які теж дивилися де би хапнути. У Ю-Кушлика гарний апетит, а він приходить з їдою. Тому цей депутат виношував ідею створення також бюджетного хокейного клубу, бо хокей його хобі! (Це лише дуже маленька частинка того, що робиться! – Б.Г.)

Кушлик став УДАРівцем. В 2016 або 2017 році коли йшла активна фаза російсько- української війни і тодішній воєнком Попов оголосив, що будуть призивати до війська для захисту України депутатів. Кушлик перелякався, що його “загребуть” до армії та й втратить “жирний кусень”. І він знайшов вихід – фіктивно розлучається зі своєю дружиною та переписує на себе двох неповнолітніх дітей. Тобто, матір своїх дітей позбавляє материнства. Оце мораль! Згодом він влаштовує свою колишню дружину, з якою й надалі проживає під одним дахом, на роботу у ЦНАП міської ради. Який турботливий! Потім його син подорослішав і, як кажуть на базарі, турботливий “батя” прилаштував його на “тепле і хлібне” місце – посаду контролера в КП ”Дрогобицький ринок”. Ну, синок має десь працювати!

За час його депутатства фірмою, афільованою до брата Ю-Кушлика, було “віджато” в КП “Дрогобичтеплоенерго” постачання тепла лікарняному містечку у Дрогобичі. А як відомо, КП “Дрогобичтеплоенерго” виживає за рахунок бюджетних установ. Невже це обійшлося без сприяння і використання депутатського становища Ю-Кушлика?

А приватизація різних приміщень по цілому Дрогобичу на підставних осіб, “за якими виглядає хитрий писок” нашого “Арахамії” (перефразовуючи Івана Франка):

– комунальних приміщень біля колишнього дитячого садочка “Червона шапочка” по вул. Грушевського (між кладовищем і ЗОШ №14 позаду колишнього магазину “Кооператор)”. Сам садочок віддали Судовій адміністрації під Будинок правосуддя (а коли ж туди зайдуть під конвоєм у кайданках нинішні правителі Дрогобича разом з посіпаками і кучмобандитами?? А їхні злочини тільки примножуються! – Б.Г.);

– приватизація підвалів під будівлею департаменту міського господарства (на розі вулиць Трускавецької і Музичної);

– приватизація приміщення, де зараз знаходиться офіс УДАРу (біля церкви Пресвятої Трійці, навпроти семінарії УГКЦ) і т.д. і т.п.

А масова приватизація земельних ділянок під будівництво, це коли землю віддають під садівництво і городництво та одразу змінюють цільове призначення…

Дрогобич став не “Smart City”, а “Garden City” тобто “Місто-сад”. Але про це, напевно, більше може розказати голова земельної комісії, депутатка з Наркоконтролю п. І.Дзюрах.

Цей послужний список діянь Першого кандидата від УДАРу до Дрогобицької ОТГ Юрія КУШЛИКА можна ще довго доповнювати, бо знаючі люди кажуть, що він майже нескінченний. Але усе це творилося під патронатом Дрогобицького міського голови Кучми Т.Я.

Про Щербу

Руслан Щерба – “воїн-доброволець, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції Дрогобицької міської ради” – так офіційно сказано про нього на сайті ЦВК і в УДАРівських агітках. Автор працював з цим “воїном-добровольцем” упродовж кількох років в райдержадміністрації. Щерба балотується Першим кандидатом до районної ради і 35-им (непрохідним – Б.Г.) до обласної ради. Він належить до близького оточення Кучми.

Р. Щерба довгі роки працював начальником Дрогобицького міськрайонного управління юстиції, яке до 2015 року прославилося допомогою та сприяннями різним кримінальним угрупуванням у рейдерских захопленнях різних привабливих об‘єктів і фірм на всій Дрогобиччині. Така практика за часів Януковича існувала.

Чи не найгучнішою справою був конфлікт зі стріляниною навколо мотелю “Інклюз” у Лішні. Одні нападали і відвойовували, інші захищалися. Дуже резонансна справа була у Дрогобичі із самогубством молодого працівника виконавчої служби Дрогобицького МРУЮ, яка була пов‘язана також з “Інклюзом”. Як тоді стверджували деякі працівники управління юстиції, причиною такого вчинку був тиск на цього чоловіка зі сторони його начальства з метою змусити його підписувати необхідні документи сумнівного та корупційного характеру. Щерба занервував – за ним потягнувся кримінал. А тут ще й реформа органів юстиції розпочалася, у результаті якої Дрогобицьке управління юстиції було ліквідоване.

І Руслан прийняв вірне рішення – йти на фронт, начебто, захищати неньку-Україну. Але люди це розуміли по-своєму – він втікав від криміналу, а для цього треба стати воїном, заробити необхідну кількість бойових “трудоднів” у зоні АТО і одержати “КСІВУ” УБД (посвідчення учасника бойових дій). І повернутися додому в новій військовій формі з орденами і медалями (щоправда, сумнівного походження – Б.Г.) на грудях. Тим більше, що “воював” він не в рядах кадрових військ ЗСУ чи МВС, а в УДА – Українській добровольчій армії (командир Д. Ярош), яка не входила в жодну офіційну державну структуру. (Про УДА див. тут).

Приблизно такий шлях проходження до влади показав інший “воїн”– Тарас Кучма. Отже було з кого брати приклад. Згодом Р. Щерба влаштувався на роботу в Дрогобицьку РДА на посаду керівника апарату. Коли Щерба трохи попрацював в РДА, автор поцікавився як він керує апаратом адміністрації. Відповідь була: “Дайте спокій. Та ми хіба одні матюки чуємо по коридорах від нього”. Коли мав відбутися перший звіт В. Шутка на посаді голови РДА в присутності О. Синютки, то керівник апарату адміністрації Щерба за два дні до цього бере відпустку і начебто їде на Донбас воювати. Це було настільки дивно, – а чому він після звіту не їде? І всі тоді зрозуміли, що Щерба просто втікає від звіту шефа, бо буде Синютка, а він може щось запитати в керівника апарату, а Щерба нічого не знає! Ось так Щерба, будучи одним з керівників адміністрації, держслужбовцем, брав собі якісь різні відпустки на 2–3 тижні начебто для того, щоб захищати Батьківщину. Звичайно, він їздив на Схід, але що там робив – невідомо. Так само і Кучма робив.

Потім Р. Щерба став “вище по драбині” – першим заступником голови адміністрації. І навіть декілька місяців був в.о. голови РДА. Його в адміністрації нічого не цікавило – тільки горілочка і “кобіти”. Будучи тимчасовим керівником адміністрації району, свого хамства до підлеглих не приховував, навіть до жінок. Автор 20 років працював в районній адміністрації і тепер, дивлячись назад, важко пригадати собі більш некомпетентного і незнаючого першого зама голови, ніж Щерба. Тепер він йде від УДАРу в пустопорожню без повноважень районну раду. І Щерба не був би Русланом, якби поруч з ним не було його “Людмили”, яка йде з ним на два кроки позаду.

Ось такі у нас ”ПАТРІОТИ”. Колись Юліус Фучик, чеський письменник писав: ”Патріотизм – останній прихисток негідників”.

P.S. А тепер Вашій увазі два фото – фото, як маніпулюють «хлопці з УДАРУ та їх «майстри фотошопу». На оригінальному фото 13 вересня поряд з Оксаною Юринець – Володимир Шутко, а на партійній агітці – Ігор Герман, перший заступник міського голови Дрогобича, якого під час фотосесії ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО. (В. Шутка вирізали, а на його місце «домалювали» І. Германа). От «художники»! Справжнє жульйо

(далі буде)

Богдан Гринчишин

«Згадати все». Частина 1 – читати тут.

«Згадати все». Частина 2 – читати тут.

«Згадати все». Частина 3 – читати тут.

«Згадати все». Частина 4 – читати тут.

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