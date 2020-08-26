Представництво сіл: місія (не)зрозуміла

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Реформа адміністративно-територіального устрою, внаслідок якої вся територія України (за винятком окупованих Криму та ОРДЛО) буде покрита мережею ОТГ (об`єднаних територіальних громад), має свої плюси та мінуси. Безперечним плюсом є те, що перманентна реформа, про яку говорять біля 15 років (з часу президента Ющенка та ідеолога реформи Романа Безсмертного) та втілюють в життя більше 5 років (з 2014 р.), все ж завершиться. Безперечним мінусом є той факт, що реформа не враховує інтереси низової ланки – сіл, селищ, малих містечок. Деякі з них, як, для прикладу, Стебник, приречені на зникнення з мапи, бо їм не знайшлося місця в «розкладах» сильних світу цього.

Реформа продовжиться і після виборів, бо багато питань залишаються підвішеними, зокрема щодо ролі районних рад, передачі повноважень, діяльності державних органів в умовах нового поділу. Але є речі, які будуть незворотніми, і одним з болючих питань є представництво сіл в міських ОТГ.

Спробуємо проаналізувати, в яку рулетку гратимуть села і чи пощастить на цих виборах якимсь із них придбати виграшний лотерейний квиток.

До 2020 року інтереси сільських виборців представляли депутати сільської ради. Вони могли бути від різних партій, проте обирали їх на мажоритарних округах. Таким чином виборець знав хто його депутат, хто депутати на інших, сусідніх округах, і що саме сільському голові та депутатському корпусу громада доручила представляти її інтереси на районному рівні. Зараз ця система ламається повністю. Зараз в селах не обиратимуть сільського голову (старосту) і депутатів по округах, а голосуватимуть за партії і їхніх представників. Причому цьогорічну систему виборів ще не до кінця розуміють і члени ТВК, і юристи, і люди з вагомим політичним досвідом. Вона заплутана, акцентована на партіях та партійних лідерах, і абсолютно не враховує інтереси компактних невеликих територій, зокрема хуторів, малих та середніх сіл. Не виключено, що села взагалі залишаться без представництва в радах ОТГ.

На прикладі Трускавецької ОТГ на Львівщині проаналізуємо які шанси в сіл провести депутатів у раду ОТГ. Згідно Стратегії розвитку Трускавецького субрегіону нова Трускавецька об’єднана територіальна громада налічуватиме майже 40 тис. населення (39 990), з яких 28 867 осіб – жителі Трускавця. Насправді ж від цієї цифри сміливо можна віднімати 10 тисяч чи й більше, і маємо реальну картину – ОТГ з населенням від 25 до 30 тис. мешканців. Процентне співвідношення між містом (Трускавець) та сімома селами (Модричі, Станиля, Доброгостів, Бистрий, Уличне, Орів, Зимівки) становить 2 до 1, тобто в місті проживає (і на виборах голосує) вдвічі більше виборців, ніж у всіх селах разом.

Якщо б вибори проходили за звичайною мажоритаркою, то села могли б спати спокійно – з 26 депутатів ради ОТГ вони мали б своїх 8-9 представників. Тобто, менші села по одному депутату, більші по два. Але проблема якраз в тому, що система виборів інша. І деякі села можуть опинитися зовсім без представництва.

Все залежатиме від того наскільки села будуть активними і зможуть пролобіювати своїх кандидатів, щоб ті зайняли місця в перших п’ятірках прохідних партій. А потім наскільки села будуть згуртованими і проголосують за представника Орова, Доброгостова, Модрич чи іншого села в списку прохідної політичної сили. І в цьому суть тієї виборчої рулетки, що хитрі та спритні можуть мати і по 5 своїх представників, а безпорадні та інертні не матимуть жодного.

Тому порада: в партійних списках на виборах до ради Трускавецької ОТГ має бути не менше третини представників сіл. Якщо список партії складатиметься виключно з «міських», то чи вартує селам підтримувати таку партію? Села мають час пролобіювати включення до списків «своїх», адже процес формування списків ще не завершений. Тож наступні тиждень-два на це треба звернути особливу увагу тим, кому небайдужа доля рідного села.

Те, як деякі села в штики сприйняли адмінреформу, можна зрозуміти. На прикладі заможних сіл Модрич чи Станилі бачимо як влада вислизає з рук місцевих еліт. Та й в інших, не таких багатих селах також. Якщо до цього часу владу в селі мали сільський голова плюс 14 сільських депутатів плюс десяток членів виконкому (в цілому чверть сотні людей), то зараз приходиться боротися за шанс пропхати 2-3-4 депутатів в раду ОТГ і надіятися, що призначений староста села буде знахідкою, а не помилкою.

Звісно, села повинні потурбуватися, щоб мати хороше представництво в районній та обласній радах, проте все ж найголовніше завдання – «взяти» раду ОТГ. Плюс мати прихильного до села голову ОТГ. А для цього актив села ще до виборів мав би виробити дорожню карту розвитку села, інакше кажучи план дій для себе та ультиматум для «чужих». Це той плацдарм, на який опиратимуться обрані представники сільської громади. І ця дорожня карта має враховувати земельні, фінансові, соціально-культурні та інші аспекти.

Чого хочуть села? Розпоряджатися власними заробленими фінансами і отримувати дотацію від міста. Будівництва та ремонту доріг, кращого благоустрою, вуличного освітлення, чистих не захаращених річок, вивезення сміття. Збереження сільських шкіл, садочків, клубів, ФАПів чи амбулаторій. Контролю над землею. Нових робочих місць. Інвестора, який би взаємовигідно співпрацював з селом.

Входження сіл в ОТГ може полегшити їм виконання їхніх бажань, зокрема щодо інвесторів та інфраструктури, частково щодо фінансів. І це мають лобіювати депутати від сіл. Але входження сіл в ОТГ містить і ризики, зокрема щодо контролю над ресурсами, зокрема земельними. І тут ще більше на сторожі інтересів сіл мають стояти їхні представники в ОТГ.

Ключове питання – хто буде головою ОТГ? Якщо це буде людина, котра вміє слухати інших, вміє вирішувати складні завдання, вміє робити, а не лише обіцяти, тоді селам пощастить. Якщо це буде балабол, який тільки вміє розводити руками і шукати винних, тоді на процвітання годі надіятися.

25 жовтня – вибори. Менше двох місяців мають наші села на роздуми. Чи всі вони розуміють місію майбутніх депутатів ОТГ? Чи готові підтримати «свого», який дійсно любить село та лобіюватиме його інтереси? Якщо так, то половину справи зроблено. А другою половиною стане місія обранця вже після виборів.

Місія можлива тільки тоді, коли вона зрозуміла…

Володимир Ключак

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