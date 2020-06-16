Можна багато критикувати і знімати на камеру, а можна просто робити…

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Вчора, 15 червня, на Фейсбук-сторінці так званого «Туристичного кластеру Трускавця» (Президент Лев Грицак) розміщено відео, яке займається антирекламою Трускавця. У 6-хвилинному відео курортний парк – окраса Трускавця – порівнюється зі смітником, а камера вихоплює недоліки, свідомо оминаючи всі переваги та позитив.

Окрім того очільник т.зв. «кластеру» робить ряд закидів на адресу чинної міської влади, зокрема і щодо стану надкаптажної споруди «Едвард», котра до 2020 року перебувала у приватній власності ПрАТ «Трускавецькурорт», а потім ТОВ «Трускавецькі лікувальні води».

Відео немов закликає відпочивальників – відмовтесь від відпочинку у Трускавці, бо в нас все погано, і в найближчий час краще не буде. Сумно, що антирекламою Трускавця, та ще й від імені «Туристичного кластеру», займається колишній депутат обласної ради та колишній міський голова.

Антирекламу Трускавця, зроблену з подачі колишнього мера міста, прокоментував профільний заступник чинного міського голови з питань ЖКГ Олексій Балицький.

«Дуже добре, що Президент кластеру знайшов час пройтись містом і проїхатись парком. Шкода, що він «не мав» такої можливості в минулі 10-15 років. Так, я на відміну від нього ходжу парком, але ходжу без камери, бо не є кандидатом на голову ОТГ, ходжу, коли його затоплює, коли валить дерева. Як депутат Львівської обласної ради я кожного року зміг передбачити по 2 млн. грн. на реконструкцію парку. Міська рада разом з міським головою Андрієм Кульчинським також виділяла кошти. На парк була виділена загальна сума 15 млн. грн. лише за період 2015-2020 рр. До цього часу, на жаль, нуль!

Можна багато говорити і писати, критикувати і знімати на камеру, а можна просто робити, змінювати старі колектори, через які затоплювало весь парк, замощувати доріжки. На стадії погодження Кабінетом Міністрів України статус парку загальнодержавного значення. На завершенні документація про курорт державного значення», – прокоментував цей відеопасквіль заступник міського голови, депутат Львівської обласної ради Олексій Балицький.

В 2008-2015 рр., тобто впродовж трьох років урядування міського голови Лева Гриака та п’яти років урядування міського голови Руслана Козира на курортний парк було виділено всього лише 548 тис. 940 грн. з місцевого бюджету (проектні роботи та експертиза). Жодної копійки з обласного чи державного бюджету, жодної копійки грантових коштів за ці вісім років залучено не було.

За каденції Андрія Кульчинського на будівельні роботи (реконструкція) в парку було виділено:

– 2016 рік: 399 990 грн з місцевого бюджету та 800 000 грн з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища,

– 2017 рік: 2 269 100 грн з місцевого бюджету та 2 000 000 грн з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища,

– 2018 рік: 304 000 грн з місцевого бюджету та 2 000 000 грн з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища,

– 2019 рік: 5 158 174 грн з місцевого бюджету та 2 000 000 грн. з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища.

Всього за останні чотири роки в парк як привабливий відпочинково-оздоровчий об’єкт нашого курорту інвестовано трохи більше 15 млн. грн. Зараз, в 2020 році, незважаючи на складний період в державі та місті, у парку відновилися роботи із замощенню бруківкою відпочинкової території. На сквер біля пам’ятника Адаму Міцкевичу виділено 1 млн грн.

Таким чином за 4 роки каденції Андрія Кульчинського для курортного парку зроблено більше, ніж за всі попередні періоди, відколи парк перейшов у комунальну власність.

Оскільки вищезгаданий відеопасквіль наносить курорту Трускавець репутаційну та іміджеву шкоду, то Трускавецька міська рада очікує від Президента «Туристичного кластера Трускавця» Лева Грицака публічних вибачень та звертає увагу на недопустимість дискредитації нашого міста-курорту. Трускавець – наш спільний дім, про який маємо дбати і який маємо рекламувати спільно!

Пресслужба Трускавецької міської ради

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