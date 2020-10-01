Звернення міського голови Трускавця Андрія Кульчинського до кандидатів на посаду голови Трускавецької ОТГ

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Шановні кандидати на посаду голови Трускавецької об’єднаної територіальної громади!

5 вересня в Україні розпочато виборчий процес Для Трускавця та семи сіл, які ввійдуть до складу нашої ОТГ, це надзвичайно важливі вибори. Вони задають вектор руху нашої громади, визначають пріоритети. Наше майбутнє – в руках кожного з виборців, і тільки вони, виборці, вирішать хто стане головою Трускавецької ОТГ, хто стане депутатами ради ОТГ, як наша громада (місто та села) житимуть в найближчі п’ять років.

А ще ці вибори визначають чи ми дійсно є цивілізованими європейцями та прихильниками демократичних цінностей.

Вже зараз видно використання брудних технологій наклепу, розпущення неправдивих чуток. Це все вже використовувалось проти мене на минулих виборах. Не переносіть сумний та прикрий досвід минулих виборів у Трускавці на теперішні вибори в ОТГ. Давайте зробімо все, щоб місцеві вибори 2020 року залишилися в пам`яті людей як прозорі, чесні, такі, де кандидати на пост голови ОТГ змагалися у своїй порядності, компетентності та програмах розвитку, а не в образах честі та гідності опонентів.

Я звертаюся до кожного з вас, шановні кандидати на посаду голови Трускавецької ОТГ – будьмо Людьми з великої літери, покажімо свої найкращі риси, не йдіть на підступи лукавого, не ведіться на нашіптування непорядних людей! Доведіть, що ви не лише називаєте себе чесними людьми, а дійсно є ними!

Наша спільна мета – зробити Трускавець, Модричі, Станилю, Доброгостів, Бистрий, Уличне, Орів та Зимівки єдиною заможною перспективною громадою, де люди будуть щасливими, де влада дбатиме про кожного, де кожен зможе брати участь в управлінні громадою і голос кожного буде враховано. Наша мета – крок за кроком змінювати на краще наше місто і наші села, ремонтувати дороги, створювати нові робочі місця, забезпечити якісну освіту нашим дітям, якісне медичне обслуговування та гідне життя кожному мешканцю, достойні умови праці та відпочинку, культурне дозвілля та всі можливості для всебічного розвитку. Наша мета – жити та працювати на благо України, розвиваючи рідний край, роблячи його справжнім раєм на землі. Саме це наша мета, а не влада будь-якою ціною. Принаймні я так вважаю.

Тому закликаю всіх, хто вирішив балотуватися на голову Трускавецької об’єднаної громади, до чесної та відкритої боротьби, до порядності та відмови від брудних технологій! Нехай переможе найкращий, найдостойніший, той, кого обере громада, а не політтехнологи! І нехай нам, всій громаді, у цьому допоможе Бог!

З повагою, Андрій Кульчинський,

міський голова Трускавця,

кандидат на посаду голови Трускавецької ОТГ

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