«Дизель Шоу» у Трускавці!

19.10.2026 | Filed under: Публікації

Колектив виступить із двома концертами і абсолютно новою програмою в рамках «Всеукраїнського осіннього туру»!

Нові жарти, улюблені герої, яскраві музичні номери та ще більше позитиву і кумедних життєвих історій, у яких кожен впізнає себе!😉

– Коли? 26 жовтня (понеділок), 16:30 та 19:30

– Де? Палац культури ім. Т.Шевченка

Квитки на концерт о 16:30 – тут: https://novosad.tibox.me/v2zHvO

Квитки на концерт о 19:30 – тут:  https://novosad.tibox.me/10BRIl

«Дизель Шоу» — сміх, що лікує, і добро, яке єднає!

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на відкриття виставки пастелей Михайла Біласа!
    23.09.2026 | 14:28

    Запрошуємо у п’ятницю, 25 вересня, в Художній музей Михайла Біласа на урочисте відкриття фінальної виставки авторських пастелей Михайла Біласа та презентацію культурно-просвітницького проєкту «Етнокод Михайла Біласа: Пастель», що реалізується за підтримки Українського культурного фонду @ucf.ua Михайло Білас відомий світові насамперед як геніальний майстер текстилю, проте його пастельна графіка — це окремий, глибокий та надзвичайно тендітний […]

  • Запрошуємо на роботу
    05.01.2023 | 16:23

    Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо на відкриття виставки пастелей Михайла Біласа! (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви