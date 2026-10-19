«Дизель Шоу» у Трускавці!

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Колектив виступить із двома концертами і абсолютно новою програмою в рамках «Всеукраїнського осіннього туру»!

Нові жарти, улюблені герої, яскраві музичні номери та ще більше позитиву і кумедних життєвих історій, у яких кожен впізнає себе!😉

– Коли? 26 жовтня (понеділок), 16:30 та 19:30

– Де? Палац культури ім. Т.Шевченка

Квитки на концерт о 16:30 – тут: https://novosad.tibox.me/v2zHvO

Квитки на концерт о 19:30 – тут: https://novosad.tibox.me/10BRIl

«Дизель Шоу» — сміх, що лікує, і добро, яке єднає!

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