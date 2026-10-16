Від рекордних переглядів до нової прем’єри: Dima Prokopov випустив кліп «Квіточка»

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Dima Prokopov – співак і автор пісень, чиї композиції збирають мільйони прослуховувань та стають вірусними в TikTok, презентує нову пісню та кліп «Квіточка» . Це романтична історія, у якій переплітаються українська символіка, природа й почуття двох людей. А вже з 23 жовтня прихильники зможуть почути премʼєру наживо під час всеукраїнського туру «Зробіть гучніше».

Зйомки кліпу «Квіточка» відбулися серед скель і водойм Коростишівського каньйону на Житомирщині. У центрі відео – Dima Prokopov у ролі ліричного героя та танцівниця, чия пластика передає емоції й притягання між чоловіком і жінкою. Природні пейзажі та образи героїв створюють атмосферу української казки, що за настроєм перегукується з образом Лісової мавки.

«Квіточка» звертається до образів, знайомих українській культурі. У народних піснях дівчину часто порівнювали з квіткою, а лагідне звертання «моя квіточка» й сьогодні передає ніжність і любов до близької людини.

«Мені хотілося, щоб у цій пісні відчувалося щось дуже наше, українське. Бо “квіточка” для українців — це набагато більше, ніж просто назва рослини», — пояснює Dima Prokopov.

Символізм продовжується у відеороботі. Нитка, що з’являється в кадрі, уособлює переплетіння доль чоловіка та жінки -невидимий зв’язок, який поєднує їхні історії. А наприкінці кліпу розквітає барвінок – символ вірності, життєвої сили та вічного кохання в українській традиції. Його вплітали у весільні вінки як знак любові й міцного союзу. Разом ці образи розкривають головну ідею «Квіточки» – почуття, що єднає двох людей.

Ця емоція звучить і в головному приспіві: «А на серці знов літечко, коли поруч та квіточка».

Слова й музику «Квіточки» написали Дмитро Прокопов та Іван Клименко. Їхня співпраця вже принесла результат – пісню «Зробіть гучніше», яка стала хітом і здобула популярність у TikTok. Композиція стала основою для понад 78 тисяч відео на платформі, перетворившись на один із впізнаваних музичних трендів артиста.

Почують нову «Квіточку» наживо й слухачі під час всеукраїнського туру Dima Prokopov «Зробіть гучніше»:

23 жовтня – Умань

24 жовтня – Миколаїв

5 листопада – Львів

6 листопада – Чернівці

8 листопада – Кам’янець-Подільський

У програмі — популярні композиції артиста та пісні, які вже стали частиною його музичної історії.

Квитки можна придбати за посиланням: https://karabas.com/ru/tag=dima-prokopov/

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