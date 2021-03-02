Хто краде ліс?

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На гарячому при спробі вивезти незаконно вирубану деревину (бук та граб) з урочища Іваники поблизу Доброгостова Трускавецької МТГ спіймала державна лісова охорона Державного підприємства «Дрогобицьке лісове господарство» колишнього сільського голову села Доброгостів, довірену особу кандидата на посаду міського голови Трускавця Руслана Козира Миколу Лунишина, 1968 р.н. Ліс, котрий призначався для пилорами Козира на «Арко», цього разу туди не потрапив.

Лісівники повідомили поліцію, відкрито кримінальне провадження, яке занесено до ЄДРДР (Єдиного державного реєстру досудових розслідувань).

Самовільну рубку 24 (двадцяти чотирьох дерев) дерев породи бук та граб (одні з найтвердіших пород дерева, які високо цінуються при виготовленні меблів) в кварталі 30 та 31 державна лісова охорона ДП «Дрогобицький лісгосп» виявила тиждень тому – у вівторок, 23 лютого. В ході проведення заходів працівниками державної лісової охорони ДП «Дрогобицький лісгосп» на лісовій дорозі Доброгостівського лісництва було затримано вантажний автомобіль марки ГАЗ-66, в кузові якого виявлено лісопродукцію породи бук та граб, без відповідних документів на придбання та для перевезення вказаної лісопродукції. В кабіні даного автомобіля знаходились двоє чоловіків та знаряддя вчинення лісопорушення, а саме бензопилу марки «Хускварна». Один з чоловіків – згаданий вище Микола Лунишин з команди Козира.

Про вказане правопорушення було повідомлено чергову частину Дрогобицького РВП ГУ МВС України у Львівській області.

Внаслідок незаконної рубки дерев державі заподіяно збитки на суму 159 968,83 грн., чим спричинили тяжкі наслідки, кажуть в ДП «Дрогобицьке лісове господарство».

Як випливає з вищенаведеної інформації, найчастіше злодії крадуть з криком «Лови злодія!». Висохлі річища річок, катастрофічні повені, зміна клімату, посилення парникового ефекту – ці та інші неприємні речі стаються внаслідок неконтрольованої вирубки лісів. Найчастіше об’єктами критики екологів та простих тверезомислячих громадян є саме лісівники. Але, як бачимо, окрім планових рубок лісівниками проводяться і такі «позапланові» системні та руйнівні за своїми наслідками рубки як оця рубка для потреб пилорами «Команди Козира».

Про те, чим завершиться кримінальне провадження проти М. Лунишина за фактом незаконної вирубки лісу, повідомимо додатково.

Вл. інф., за матеріалами http://forest.drohobych.net/kradizhka-lisu/

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